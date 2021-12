Muistatko nämä? 10 kyseenalaista Sinkkuelämää-hetkeä, joita ei enää päästettäisi telkkariin

Sinkkuelämää oli aikansa tuote sekä hyvässä että pahassa. Listasimme sarjan ja elokuvien kohtaukset, jotka eivät enää kestä päivänvaloa.

Vuosituhannen vaihteen suosikkisarja Sinkkuelämää sai hiljattain jatkoa. Jatko-osa kantaa nimeä And Just Like That.

Alkuperäistä Sinkkuelämää on kritisoitu siitä, että kaikki sen tärkeimmät hahmot olivat valkoihoisia heteroita. Moinen kuvasti jo ysärillä huonosti New Yorkin todellista ihmiskuvaa.

Uudessa And Just Like That -sarjassa puolestaan keskustellaan muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelusta ja rasismista, eikä uusista hahmoista kukaan ei ole valkoihoinen. Näillä valinnoilla sarjan tekijät ovat halunneet paikata alkuperäisen sarjan ongelmakohtia.

Lue lisää: Katsoimme Sinkkuelämää-jatko-osan tuoreen jakson, joka on kerännyt kritiikkiä – mitä ihmettä Mirandalle tapahtui?

Sinkkuelämää oli ilmestyessään monilta osin todellinen edelläkävijä. Siinä puhuttiin naisten elämää koskettavista epäkohdista ja tabuista poikkeuksellisen avoimesti. Irtosuhteet, vibraattorit, anaaliseksi, vapaaehtoinen lapsettomuus – mikään näistä ei ollut Sinkkuelämän naisille tabu.

Toisaalta monet Sinkkuelämän kohtaukset ja juonikuviot ovat nykyään auttamattoman vanhentuneita, kiusallisia, jopa pöyristyttäviä. Sarja oli aikansa tuote niin hyvässä kuin pahassa.

Listasimme kymmenen Sinkkuelämää-sarjassa ja elokuvissa nähtyä hetkeä, joita telkkarissa tuskin enää voisi nähdä.

1. Kun sarjassa nähtiin naisia salakuvaava mies, eikä asiaan puututtu

Carrie saa erässä jaksossa tietää, että hänen miespuolinen ystävänsä videokuvaa seksihetkiään salaa naisilta, joiden kanssa harrastaa seksiä. Carrie katselee videopätkiä miehen kanssa ja myöhemmin Samantha harrastaa miehen kanssa seksiä. Jaksossa ei kommentoida mitenkään sitä, että mies syyllistyy rikokseen.

2. Kun Charlotte piti yllä stereotypioita Meksikon-matkalla

Kun nelikko matkusti Meksikoon ensimmäisessä, vuonna 2008 ilmestyneessä Sinkkuelämää-elokuvassa, Charlotte ei suostunut syömään mitään paikallista, koska ”tämä on Meksiko”. Hänen mielestään ainoaa turvallista syötävää oli Yhdysvalloissa valmistettu suklaavanukas – siitäkin huolimatta, että naiset majoittuivat viiden tähden hotellissa.

Charlotte (oik.) sortui pönkittämään stereotypioita Meksikon-reissulla.

3. Kun Carrie ei ymmärtänyt biseksuaalisuutta

Eräässä jaksossa Carrie deittaili biseksuaalia miestä. Seksikolumnisti Carrien ymmärrys ei moiseen riittänyt, ja lopulta hän erosi miehestä asian takia. Jakson ankein hetki oli, kun Carrie lausahti: ”En ole edes varma, että biseksuaalisuutta on olemassa. Minusta se on vain välietappi matkalla homolaan.” Charlotte on samaa mieltä ja toteaa, että ihmisten ”pitäisi valita puoli ja pysyä siellä”, ja Miranda kutsuu biseksuaalisuutta ”ahneudeksi”.

Sinkkuelämän suhtautumista seksuaalisuuteen pidettiin aikoinaan edistyneenä, mutta tosiasiassa Carrie ja kumppanit suhtautuivat varsin ankeasti esimerkiksi biseksuaalisuuteen.

4. Kun Miranda halusi asunnon valkoiselta alueelta

Sinkkuelämää-leffassa nähdään kohtaus, jossa Miranda etsii uutta asuntoa. Hän kulkee kadulla lapsensa ja lastenhoitajansa kanssa ja bongaa valkoihoisen, vauvaa kantavan miehen. ”Katsokaa! Valkoinen mies vauvan kanssa! Minne hän meneekin, siellä meidänkin pitää olla”, Miranda huudahtaa.

5. Kun Samantha tiiraili miesten pukuhuoneeseen

Eräässä sarjan jaksossa naiset käyvät baseball-matsissa. Kun he kulkevat pukuhuoneen ohi, Samantha jää hyväksi toviksi avoimeen oviaukkoon tiirailemaan alastomia pelaajia. Kohtaus on tarkoitettu humoristiseksi, mutta jos Samantha olisi ollut naisten pukkariin tiiraileva mies, se tuskin olisi ollut vain kepeän hupaisaa edes ysärillä.

6. Kun Samantha riitautui transsukupuolisten seksityöntekijöiden kanssa

Kolmannen kauden jaksossa Samantha riitautuu asuntonsa ulkopuolella työskentelevien seksityöntekijöiden kanssa. Jaksossa annetaan ymmärtää, että he ovat transsukupuolisia. Samantha käyttää naisista loukkaavaa nimitystä ja heittää ämpärillisen vettä heidän päälleen.

Transihmisiä kohdeltiin sarjassa epäkunnoittavasti useaan otteeseen.

7. Kun Samantha deittaili tummaihoista miestä

Kolmannella kaudella Samantha deittailee Chivonia, mustaa musiikkituottajaa. Jakso sortuu moniin rasistisiin ajatuksiin. Lopulta Samantha ajautuu riitaan Chivonin siskon kanssa, joka ei halua veljensä deittailevan valkoista naista. Sisko kuvataan stereotyyppisesti vihaisena mustana naisena ja katsojan annetaan ymmärtää, että hän on jakson pahis.

8. Kun nainen palasi henkisesti väkivaltaisen miehensä luokse

Eräässä jaksossa tavataan Carrien ystävä Susan Sharon, jonka mies on henkisesti väkivaltainen. Mies huutaa ja saa raivokohtauksia, ja Susan joutuu kulkemaan varpaillaan ettei vain ärsyttäisi tätä. Katsoja ehtii jo hurrata, kun Susan jättää puolisonsa – mutta sitten hän alkaa ikävöidä miestään ja palaa yhteen tämän kanssa. Syyksi annetaan se, että pariskunta hankkii räksyttävän koiran, johon mies voi purkaa verbaalista aggressiotaan.

9. Kun nelikko matkusti Abu Dhabiin

Koko Sinkkuelämää 2 -elokuva on useaan otteeseen tuomittu umpisurkeaksi ja rasistiseksi. Elokuva on äärimmäisen kiusallista katsottavaa. Naiset matkustavat Abu Dhabiin ja käyttäytyvät useaan otteeseen epäkunnioittavasti paikallista kulttuuria kohtaan. He muun muassa tuijottavat niqabeihin pukeutuneita naisia kuin turistinähtävyyksiä ja Samantha heiluttelee kondomeita pöyristyneiden paikallisten edessä.

Sinkkuelämää 2 -elokuva on saanut osakseen murskakritiikkiä – ja syystä.

10. Kun Samantha lihoi muutaman kilon ja ystävät järkyttyivät

Sinkkuelämää-elokuvassa kuvataan, kuinka sydänsuruista kärsivä Samantha syö tunteisiinsa. Myöhemmin näytetään Samanthan napapaidan alta pilkottava vatsa. ”Lihomisesta” järkyttyneet ystävät ottavat asian puheeksi. "En tajunnut kuinka iso olin ennen kuin näin kasvonne”, Samantha sanoo. ”Miten – ja sanon tämän rakkaudella – et voinut huomata sitä”, Carrie ihmettelee.

Eikä unohdeta sitä, kun hiljattain synnyttänyt Miranda liittyy sarjassa painonvartijoihin ja häpeää, kun vaaka kertoo hänen painokseen ”huimat” 69 kiloa. Jep.

Lue myös: Tiedätkö, mitä tarkoittaa cis ja mitä eroa on transsukupuolisella ja transvestiitilla? Näin puhut sukupuolten moninaisuudesta ihmisarvoa kunnioittavasti

Lue myös: Sinkkuelämää palaa telkkariin! Spekuloimme, voiko sarja onnistua yllättämään – 3 uhkaa ja 4 mahdollisuutta