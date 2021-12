Katsoimme Sinkkuelämää-jatko-osan tuoreen jakson, joka on kerännyt kritiikkiä – mitä ihmettä Mirandalle tapahtui?

And Just Like That -sarjan kolmannessa jaksossa on paljon hyvää – mutta jokin mättää. Varoitus: juttu sisältää juonipaljastuksia!

Mitä Mirandalle tapahtui? Sitä pohtii moni Sinkkuelämää-fani, joka on katsonut And Just Like That -jatko-osan kolme ensimmäistä jaksoa.

Sinkkuelämää-sarjan jatko-osa And Just Like That... alkoi fanien pitkän odotuksen jälkeen viime viikolla. Ensimmäiset kaksi jaksoa aiheuttivat melkoisen kohun, ja niiden tapahtumia on puitu ahkerasti mediassa ja somessa.

Lue lisää: Katsoimme uuden Sinkkuelämää-ohjelman ensimmäisen jakson – ja järkytyimme

Katsoimme tänään ilmestyneen kolmannen jakson ja listasimme kolme ajatusta, jotka se herätti vanhan Sinkkuelämää-fanin mieleen.

Viimeinen varoitus: juttu sisältää juonipaljastuksia sarjan kolmesta ensimmäisestä jaksosta.

1. Neuroottinen Carrie on palannut.

Fanit järkyttyivät, kun Carrien puoliso menehtyi And Just Like Thatin ensimmäisessä jaksossa. John, tuttavallisemmin Mr. Big eli Kiho, sai sydänkohtauksen kuntopyörää poljettuaan. Toisessa jaksossa vietettiin hautajaisia ja seurattiin hahmojen eri tavoin ilmenevää surua.

Tuoreessa jaksossa nähdään unettomuudesta kärsivä, joten kuten pärjäävä Carrie. Carrie kokee kuitenkin järkytyksen, kun testamentista selviää, että Kiho jätti miljoona dollaria ex-vaimolleen Natashalle.

Sinkkis-fanit muistavat taatusti Natashan, jota Kiho petti Carrien kanssa.

Carrie suistuu raiteiltaan And Just Like That -sarjan tuoreessa jaksossa.

Natashan paluu saa Carrien raiteiltaan. Hän stalkkaa naista ja etsii todisteita siitä, että Kiho on pitänyt Natashaan yhteyttä kaikkien vuosien ajan.

”Olin melkein unohtanut, miltä minusta tuntui aikoinaan. Olin niin hermostunut, epävarma ja epätoivoinen. Kuin suhteemme ei olisi riittänyt, kuin minä en olisi riittänyt. Inhottaa, että hyvien vuosien jälkeen minulle jäi tämä”, Carrie tuskailee.

Tämä on se sama vanha, neuroottinen Carrie, joka sai katsojan ärsyyntymään alkuperäisen sarjan aikoina. Tuntuu epäuskottavalta, että 55-vuotias Carrie taantuisi näin epävarmaksi.

Toisaalta: suru vaikuttaa ihmisiin kummallisin tavoin. Carrien käytöksessä on myös jotain valtavan inhimillistä. Joskus vuosikymmeniä vanhat haavat saattavat aueta, kun sitä vähiten odottaa.

2. Missä on vanha Miranda?

Jakson suurin paljastus on Mirandan alkoholiongelma. Siitä ehdittiinkin jo vihjata kahdessa aiemmassa jaksossa.

Tuoreessa jaksossa Charlotte löytää Mirandan repusta tyhjiä, pieniä viinapulloja. Charlotte kertoo Carrielle olevansa Mirandasta huolissaan, mutta Carrie toteaa tämän ylireagoivan.

Charlotte kysyy Mirandalta, miten tällä sujuu opiskelujen ja Steve-puolison kanssa. Selviää, että Miranda ja Steve eivät ole harrastaneet seksiä vuosiin. ”Olemmeko pari vai kämppikset, joilla on lapsi”, Miranda pohtii.

Miranda potee selvästi jonkinlaista identiteettikriisiä. Hän seuraa hurmiossa, kun uusi hahmo Che kehottaa standup-esityksessään ihmisiä ”astumaan ulos laatikoistaan ja muuttumaan”. Sen jälkeen Mirandan ja Chen välillä nähdään väreilevä hetki.

Mirandan alkoholiongelmasta vihjattiin jo ensimmäisessä jaksossa, kun tämä piipahti baarissa jo aamuvarhain.

Onko Mirandan seksuaalisen heräämisen hetki vihdoin koittanut? Moni Sinkkuelämää-fani on ollut jo sarjan pyöriessä sitä mieltä, että Mirandan olisi pitänyt päätyä yhteen naisen kanssa. Toiveet saivat tuulta alleen, kun And Just Like Thatin traileri ilmestyi ja Miranda näkyi viettävän siinä aikaa sarjan queer-hahmojen kanssa.

Mirandan ympärillä pyörivät juonikuviot ovat kiinnostavia ja uskottaviakin – alkoholismin puhkeaminen ei ole iästä kiinni, ja seksuaalisuus voi elää missä elämän vaiheessa tahansa.

Jokin Mirandan koko olemuksessa silti mättää. Hän ei vaikuta omalta itseltään. Tämä jatko-osan Miranda tuntuu hölmöltä, hitaalta ja avuttomalta. Missä on se vanha skarppi, älykäs ja ajassa kiinni oleva uratykki?

Tuntuu myös siltä, että tässä on vähän liikaa raskaita juonikuvioita kolmelle jaksolle. Toistaiseksi And Just Like That tuntuu uuvuttavan enemmän kuin viihdyttävän. Alkuperäissarjan itseironisesta ja nokkelasta huumorista nähdään väläyksiä, mutta sitä soisi olevan roimasti lisää.

3. Hahmojen monipuolisuus ilahduttaa, mutta onttouden vaara on olemassa.

Jaksossa nähdään Sara Ramírezin Che-hahmon standup-show. Che pitää pitkän monologin sukupuolen moninaisuudesta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen representaatiosta.

Skeptikot ovat ehtineet ilveillä, että And Just Like That yrittää olla liiankin ”woke” ja paikata alkuperäisen ysäri-Sinkkuelämän ongelmakohtia nostamalla esiin mahdollisimman monta ei-valkoista ja LGBTQ-hahmoa.

Kolmannessa jaksossa päästään kuitenkin metatasolle: Che tuo esiin sen faktan, että televisiosarjoissa nähdään usein vain yksi surullisena ja yksinäisenä kuvattu trans- tai muunsukupuolinen hahmo – jos sitäkään.

And Just Like Thatissa tämä on selvästi haluttu välttää. Jaksossa Charlotten Rose-lapsi kertoo, ettei tunne itseään tytöksi.

Charlotten Rose-tytär uskoutuu äidilleen ja kertoo, ettei tunne itseään tytöksi.

Jonkun mielestä sarjan hahmokavalkadi ja puheenaiheet antirasismista muunsukupuolisuuteen voivat tuntua ärsyttävän ylitsevuotavilta. Toisaalta on vaikea nähdä, miksi monipuolisen ihmiskuvan esittäminen olisi keneltäkään pois – siis siinä tapauksessa, jos se onnistutaan tekemään taitavasti.

Tällä hetkellä on nimittäin vaarana, että uudet hahmot jäävät pintapuolisiksi ja ontoiksi. Toivottavasti heihin päästään tutustumaan lisää tulevissa jaksoissa.

Lue lisää: Netflix, HBO vai jokin muu? Vertailimme 11 suoratoistopalvelun sisällöt ja hinnat – katso, mikä itsellesi sopisi parhaiten