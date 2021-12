Testasimme kauppojen perinteiset glögit – kaksi oli lähes täydellistä: ”Tuo mieleen lapsuuden joulut”

Me Naiset testasi kauppojen perinteiset glögit. Osa jätti raadin kylmäksi mehumaisuudellaan kun taas toisissa tuntui olevan makua liiaksikin.

Kaupoissa riittää glögivalikoimaa, mutta testin perusteella kaksi näistä on parempia kuin muut.

Jouluun kuulu tietenkin glögi, mutta onko glögin merkillä väliä?

Me Naiset testasi kauppojen perinteiset alkoholittomat glögit. Testissä ilmeni, että glögien välillä on yllättävänkin suuria eroja, eikä osaa tunnistanut edes glögiksi.

Testissä olivat mukana Jouluaitta, Marli, Priima, Raimbow sekä Valion perinteinen ja sokeroimaton glögi.

Testi suoritettiin sokkona, eikä raadilla ollut tietoa mikä glögeistä oli maistaessa kyseessä. Arvostelimme glögit asteikolla 0-5.

Valio sokeroimaton glögi

Väri tumman punainen, tuoksu melko laimea, aavistuksen kanelinen ja neilikkainen. Glögitestin erikoisin maku ja erottuu selkeästi muista. Todella mausteinen glögi maistuu ennemminkin voimakkaalta mehulta. Mausta huomasi, että sokeria oli korvattu mausteilla. Täysmehupitoisuus 18 prosenttia.

”Vaikea tunnistaa makuja. Ei ollenkaan hyvä ja maku jää pyörimään suuhun.”

Arvosana: 1/5

Hinta: alkaen 1,95 €

Priima Glögi

Tuoksu mausteinen, kanelinen, eikä liian voimakas. Maussa taas ei maistu tuoksun aromit laisinkaan. Todella mehumainen ja glögiin kuuluva aromi jää uupumaan. Täysmehupitoisuus 10 prosenttia.

”Tuoksu oli hyvä, mutta itse maku melkoinen pettymys.”

Arvosana: 1,5/5

Hinta: alkaen 0,87 €

Rainbow glögijuoma

Väriltään vaalea ja läpikuultava punainen. Tuoksu on jouluinen, muttei glögimäinen. Maku on hiukan voimakkaampi kuin tuoksu, mutta todella mehumainen ja rypäleinen. Hyvää on, mutta ei tunnistaisi välttämättä glögiksi. Mausteisuus jää uupumaan. Täysmehupitoisuus 10 prosenttia.

”Maistuu siltä mehulta mitä sai koulun hiihtokilpailussa.”

Arvosana: 1,5/5

Hinta: alkaen 1,15 €

Valio glögi

Väriltään tumman punainen. Tuoksu kanelinen ja hieman pullamainen. Maku täyteläinen ja hyvä, eikä liian vahva. Melko makea ja mausteinen. Maku tosin haihtuu nopeasti suusta. Täysmehupitoisuus 18 prosenttia.

”Ihan kelpo glögi, mutta ei mitenkään erikoinen.”

Arvosana: 3,5/5

Hinta: alkaen 2,19 €

Marli perinteinen glögi

Väriltään haaleampi punainen. Tuoksu on mausteinen, eikä mausteita erota selkeästi. Maku on tuttu sekä todella mausteinen ja kanelinen. Hyvin voimakas glögi. Pehmeys jää uupumaan, mutta makua on. Täysmehupitoisuus 13 prosenttia.

”Jos ajattelee, että glögin kuuluu maistua niin tämä on oikea valinta.”

Arvosana: 4,5/5

Hinta: alkaen 1,85 €

Jouluaitta glögi

Melko tumma väriltään ja tuoksu on todella neilikkainen. Maku todella perinteinen ja hieman rusinainen. Ehkä aavistuksen laimeampaa glögiä. Kokonaisuudessaan hyvä ja sopii varmasti moneen makuun. Täysmehupitoisuutta ei ole ilmoitettu.

”Tästä tulee mieleen lapsuuden joulut. Hyvin perinteinen maku.”

Arvosana: 4,5/5

Hinta: alkaen 1,15 €

