50 mietittyä täsmäideaa joululahjaostoksille – tässä listassa on jokaiselle jotakin

Yksi ajatuksella valittu lahja on parempi kuin säkillinen hutiostoksia. Poimi talteen täsmävinkit jouluostoksille.

Itselle vai ystävälle?

Hattaranvärinen Karla-laukku piristää asun kuin asun –ja sopii erinomaisesti esimerkiksi pehmoisen mohairsekoitteisen neuleen rinnalle.

Kynsistä kannattaa pitää huolta myös talvella!

Mohairsekoitteinen neule 219,90 €, Kaiko.

Hattaranvärinen Karla-laukku 225 €, Marimekko.

Kynsienhoitosetti 27,90 €, Atelier Rouge.

Herkullisia juttuja

Keittiössä viihtyvää ruokahifistelijää voi muistaa myös aineettomalla lahjalla kuten ravintolahjakortilla. Arjen raskauttama kotikokki saattaisi ilahtua myös viikoittaisesta ateriakassipalvelusta. Nautiskelija ilahtuu takuulla myös suklaahieronnasta.

1. Kauniit maustesirottimet myös koristavat keittiön hyllyä. Pippurisekoitus, merisuola ja vadelmasuklaahippuset 12,90 €/kpl Add Wise, Granit.

2. Valurautapannu on ikuinen, kun huollat sitä hyvin, 49,90 €, NDK Swiss.

3. Voinapeille oma kuppi, 36 € ja veitsi 12 €, Ferm Living / My o My Home.

4. Kaunis keittokirja sopii Lappiin hurahtaneille, 29 €, Cozy Publishing.

5. Ruokailulautasissa on upea, sininen väri. Pieni lautanen 19 €, iso 24 €, lusikka 9 €, My o My Home.

6. Minimalistille sopiva pöytätabletti 3,90 €, Granit.

7. Hus. leivänmuruset! Harjasetti. 39,90 €, Iris Hantverk / Cilla’s.

8. Siivoussuihke tuo hyvää tuoksua keittiöön, 14,90 €, Cilla’s.

9. Patasutikin voi olla kaunis, 9 €, Redecker, My o My Home.

10. Marmorinen leikkuulauta on ylellinen, 19,90 € ja suola-astia, 17,90 €, Granit.

11. Söötti pikkuastia ja ottimet oliiveille , 9,90 €, ja 12 €, Cilla’s.

12. Söpöt leivänaluset sopivat täydellisiin kattauksiin, 39 €/4 kpl, Nicolas Wahe/Cilla’s.

13. Kalenteri, 25 €, Cozy Publishing. Muistikirja, 25 €, Nuuna/My o My Home.

14. Ruudulliset pannulaput toimivat myös sisustuselementteinä, 22 €/kpl Nicolas Wahe, Cilla’s.

Lämmittäviä ideoita

WWF:n kummius on sydäntä lämmittävä aineeton lahja luonnonystävälle. Kummikohteen voi valita saajan mukaan. Tykkääkö hän kenties saimaannorpista vai huolettaako eniten Itämeren tilanne? Kuukausittaisen lahjoitussumman voi räätälöidä antajan budjetin mukaan.

1. Kätevä kauluri on pehmeää alpakkaa, 69 €, KN Collection.

2. Värikäs pullonavaaja ei huku laatikkoon, 32 €, Hay/My o My Home.

3. Sushitikut ovat niin söpöt, että tohtiiko niillä syödäkään? 39 €, Hay/My o My Home.

4. Villasekoitteinen neule 39,95 €, Gina Tricot ja kevyt untuvaliivi 44,95 €, Muji, ovat oiva pari.

5. Näppärään meikkipussukkaan mahtuu kaikki tarpeellinen, 44 €, Meraki.

6. Syväpuhdistava naamio ja ennen meikkiä laitettava kasvonaamio on pakattu somiin tuubeihin, 17,90 €/kpl, Budgie.

7. Mohairpipo on supermuhkea, 59 €, R-Collection.

8. Aamutossut lämmittävät, kun lattiat ovat kylmät, 12,95 €, Muji.

9. Sukkia tarvitsee aina! Molemmat 3,50 €/kpl, Muji.

10. Viininpunaiset pitsiliivit sopivat joulutyyliin, 44,95 €, Change.

Liikuttavia lahjoja

Aktiivinen tyyppi syttyy taatusti myös elämyslahjasta kuten lahjakortista pakohuoneeseen. Peli laittaa myös älynystyrät koetukselle ja tarjoaa hauskaa yhdessäoloa koko perheelle tai kaveriporukalle.

1. Saumattomat toppi ja alushousut sopivat hyvin liikkujan vaatekaappiin, 19,95 € ja 9,95 €, Lindex.

2. Lenkkeilijälle maistuvat proteiinipatukat, 9,95 €, Nosht.

3. Pikkupussukat ovat kätevät matkalla. Kolmen setti, 38 €, Nudge.

4. Aikatauluista pitävä ilahtuu kauniista kalenterista, 32 €, Navucko / My o My Home.

5. Räiskyvissä lenkkareissa näyt pimeällä lenkkipoluilla, 230 €, Saucony Endorphin Pro.

6. Herkullisen värisestä juomapullosta tekee mieli ottaa tiuhaan huikkaa, 39 €, Hay/My o My Home.

7. Suunnon 9 Peak -kello motivoi liikkumaan, 569 €.

8. Superdryn pipo ja kaulahuivi ovat talven ykkösväriä, 24,99 € ja 49,99 €.

9. Älä unohda parasta karvaista ystävääsi! Huivi 23 € ja kaulapanta 54 €, My o My Home.

10. Pehmoinen flanellipaita on mukava päällä, 149 €, R-Collection.

11. Shampoo tuuheuttaa liiskaletin, 19,90 € ja hoitoaine 20,90 €, Schwarzkopf.

Lukeminen kannattaa aina

Lahjavinkit voi poimia myös kuluneen vuoden loistavista uutuuskirjoista!

Silvia Hosseini: Tie, totuus ja kuolema (Gummerus)

”Silvia Hosseinin riemastuttava esseekokoelma vei älynystyrät nyrjäyttävälle reissulle, jolla pohditaan ruumiillisuutta, rahaa, valtaa, kauneutta ja menetystä. Enpä olisi uskonut, että ikävästä anaalifistelistäkin voi kirjoittaa valloittavasti!” EM

Anna Kontula: Pikkuporvarit (Into Kustannus)

”Jos lahjan saaja pystyy suhtautumaan keskiluokkaisuuteensa itseironisesti, tässäpä mainio kirjanen luettavaksi. Anna Kontulan pamflettiteos herättelee pohtimaan pikkuporvarillista elämäntapaa – onko se todella se, mitä oikeasti haluamme, vai valitsemmeko valkoisen sohvan vain siksi, että kaikilla muillakin on?” ML

Eddie Jaku: Maailman onnellisin mies (Aula & co)

”Holokaustiselviytyjä Eddie Jakun elämäkerta sopii lahjaksi inspiroivista tarinoista syttyvälle lukijalle. 99-vuotiaana esikoiskirjansa kirjoittaneen Jakun tarina opettaa, kuinka selviytyä hirvittävistä koettelemuksista ilman katkeruutta ja vihaa.” AK

Riina Tanskanen: Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä (Into Kustannus)

”Sarjakuvateos on visuaalisesti aivan mahtava, ja sisältö laittaa ajattelemaan. Pakko ahmia. Tyypille, joka on jo lukenut tämän ja ihastunut, voisi antaa lahjaksi Liv Strömquistin uuden sarjakuvan Punaisin ruusu puhkeaa kukkaan (Sammakko).” VA

Saara Turunen: Järjettömiä asioita (Tammi)

Sisko Savonlahti: Kai minä halusin tätä (Gummerus)

”Odotin kieli pitkällä kirjallisten nerojen Saara Turusen ja Sisko Savonlahden uutuuksia, eivätkä ne pettäneet! Kirjailijat tarkastelevat nykynaiseutta ja parisuhteita raikkaasti, oivaltavasti ja hillittömän hauskasti.” EM

Saku Tuominen: Kuinka puut kasvavat (Otava)

”Keski-ikäisen ja keskiluokkaisen ihmisen pohdintaa ilmastonmuutoksesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa maailmaan. Samaistuttavaa ja ajatuksia herättävää, kirja tempaa mukaansa yksityiskohdillaan.” KS

Meri Valkama: Sinun, Margot (WSOY)

”Mitä ihminen on ilman muistiaan? Tätä isoa kysymystä Meri Valkama pohtii hienossa, monitasoisessa esikoisteoksessaan. Sinun, Margot vie lukijansa pakahduttavalle matkalle kadonneeseen maailmaan, Berliinin muurin murtumista edeltäneeseen Itä-Saksaan. Jos koskaan olet miettinyt perhesiteitä, menneisyyttäsi ja sitä, mistä rakkaus muodostuu, tämä kirja on sinulle.” SK-R

Anni Ihlberg: Ilonpilaaja (Tammi)

”Etsitkö täsmälahjaa aikuisuuden kynnyksellä olevan nuoren vanhemmalle? Täs siul o sellane, vaikka sopii se sille nuorelle itselleenkin. Kaveripiirissä ja elämässä paikkaansa etsivän, riskiherkän Lotan tarina on irtonaista, hyvin 2020-lukuista ja vetävää luettavaa.” HH

Max Seeck: Kauna (Tammi)

”Kirja, joka sopii dekkarinnälkäisen pakettiin. Jännäri pitää otteessaan loppuun asti ja on kirjailijan paras teos tähän mennessä.” HI

Pauline Harmange: Miksi vihaan miehiä (S&S)

”Haluatko miespuolisen kumppanisi ymmärtävän maailmaa, jossa naisena elät? Tämän kirjan avulla se onnistuu. Samaistumispintaa tarjoava pamfletti sopii myös feministin pukinkonttiin.” AK