Oletko etu- vai takakenoihminen? Vastaa 13:een kysymykseen, niin saat selville, ovatko muut suomalaiset samanlaisia kuin sinä

Oletko se sinä, joka ei hae paketteja postista ajoissa?

On erilaisia ihmisiä. Se on ihan ok. Ja on erilaisia tapoja tehdä asioita. Sekin on ihan ok. Ja tietenkin asioita voi tehdä myös eri tahdissa. Myös se on ok.

Mutta onko joitakin asioita, joissa suomalaiset erityisen tyypillisesti hoitavat homman ajoissa? Tai sellaisia juttuja, jotka jäävät erityisen helposti viime tinkaan? Siitä otamme nyt selvää.

Osallistu kertomalla, mitkä asiat teet etukenossa eli mieluummin etukäteen ja mitkä takakenossa, eli vasta siinä vaiheessa, kun eräpäivä tai h-hetki on käsillä – tai menneisyydessä.

Vastaa 13 kysymykseen, niin saat selville, kuinka moni muu tekee asiat samaan tapaan kanssasi. Näet muiden vastaukset reaaliajassa.

