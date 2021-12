Katsoimme uuden Sinkkuelämää-jatko-osan ensimmäisen jakson – järkytys ja 4 muuta asiaa, jotka katsoessa nousivat mieleen

Sinkkuelämää-sarjan jatko-osa And Just Like That tarjoaa sopivasti uutta ja vanhaa, mutta myös järkytyksiä. Varoitus: juttu sisältää juonipaljastuksia!

Vihdoinkin! Sinkkuelämää-fanien odotus on palkittu, sillä sarjan jatko-osan ensimmäiset kaksi jaksoa ovat ilmestyneet HBO Max -suoratoistopalveluun.

Alkuperäinen Sinkkuelämää-sarjaa esitettiin 1998–2004. Sen jälkeen newyorkilaisnaisten elämää on seurattu kahden elokuvan verran vuosina 2008 ja 2010. Nyt, 11 vuotta myöhemmin, And Just Like That... -nimeä kantava 10-osainen minisarja tuo rakastetut hahmot takaisin ruutuihin.

Me Naiset katsoi ensimmäisen 42-minuuttisen jakson tuoreeltaan. Listasimme alle 5 olennaista ajatusta, jotka Sinkkis-fanin mieleen heräsivät uutta sarjaa katsoessa. Varo, juonipaljastuksia luvassa!

1. Samantha on poissa – ja se tuntuu.

Yksi neljästä on poissa, sillä Samanthaa ei uudessa sarjassa nähdä.

Samanthaa näytelleen Kim Cattrallin ja muun pääosakolmikon välirikosta on kirjoitettu laajasti, ja etenkin Sarah Jessica Parkerilla ja Cattrallilla tiedetään olevan huonot välit.

Samanthan puuttuminen nostetaan pöydälle heti. Poissaolon syyksi annetaan Carrien ja Samanthan välirikko: Carrie erotti PR-henkilönään toimineen Samanthan, joka loukkaantui ja muutti Englantiin. Käy ilmi, että muu kolmikko on yrittänyt tavoittaa Samanthaa, joka ei vastaa heidän puheluihinsa.

”Luulin, että olen hänelle enemmän kuin pankki. Luulin, että me neljä olisimme ikuisesti ystävät,” Carrie sanoo.

Auts. Fiktio vaikuttaa heijastelevan repivästi todellisuutta.

Todetaan se heti ääneen: Samanthan poissaolo tuntuu, sillä jokin Sinkkis-naisten dynamiikassa on hieman vinksallaan. Toisaalta, kuten HBO:n sisältöjohtaja aiemmin totesi, Samanthan poissaolo ilmentää todellista elämää. Ystävyyssuhteet elävät, eivätkä ne ystävät, joita elämässä kolmekymppisenä on, välttämättä ole siinä enää viisikymppisenä.

2. Päähenkilöille kuuluu sopivasti vanhaa ja uutta.

Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) ja Charlotte (Kristin Davis) ovat onneksi tuttuja, omia itsejään. Jo ensimmäisen jakson ensimetreillä tuodaan silti selvästi esille, että Sinkkuelämää 2 -elokuvasta on tosiaan ehtinyt vierähtää jo yli 10 vuotta ja ystävysten elämä on muuttunut siinä ajassa.

Steve ja Miranda, ihanasti harmaantuneina.

Kunnianhimoinen Miranda on lähtenyt uudelle aluevaltaukselle. Hän hankkii ihmisoikeuksien maisteritutkintoa lakitutkintonsa tueksi ”voidakseen auttaa apua tarvitsevia naisia”. Viisikymppinen opiskelija-Miranda, mahtavaa!

Miranda on yhä Steven (David Eigenberg) kanssa. Brady-poika on ehtinyt teini-ikään ja on seksuaalisesti aktiivinen, mistä saadaan revittyä Sinkkuelämää-henkistä seksivitsailua heti ensiminuuteilla.

Teinien kasvattaminen ei aina ole helppoa, tuskailee Charlotte.

Charlotte elää unelmaelämäänsä unelmatalossaan Harryn (Evan Handler) ja tytärtensä kanssa. Päänvaivaa aiheuttaa omapäinen Rose-kuopus, joka skeittaa eikä halua pukeutua Charlotten tyrkyttämään mekkoon.

Carrie on Mr. Bigin eli Kihon (Chris Noth) kanssa ja parilla menee ilmeisen hyvin. Carrie on tuotu aavistuksen päälleliimatusti nykyaikaan: hän räpsii kuvia katumuotihenkiselle Instagram-tililleen ja osallistuu podcastin äänitykseen.

Carrien ja Bigin välillä kipinöi yhä.

Sarjassa nähdään myös Sinkkuelämää 2 -elokuvassa naimisiin menneet Stanford (Willie Garson) ja Anthony (Mario Cantone), joilla ei vaikuta menevän hyvin. Stanfordia näytellyt Garson menehtyi 57 vuoden iässä syyskuussa.

3. Uudet hahmot tuovat kaivattua, monipuolisempaa ihmiskuvaa.

Ensimmäisessä jaksossa tavataan kolme suurempaan rooliin nostettua, uutta sivuhahmoa, joista kukaan ei ole valkoinen. Myös sarjan käsikirjoittajatiimissä istui tällä kertaa muitakin kuin valkoihoisia.

Muutos on varsin tervetullut. Alkuperäistä sarjaa on kritisoitu siitä, että kaikki Sinkkuelämän hahmot ovat valkoihoisia heteroita, mikä kuvastaa varsin huonosti New Yorkin kaltaisen suurkaupungin todellista ihmiskuvaa. Nyt Sinkkuelämää vaikuttaa vihdoin siirtyneen 2020-luvulle.

Lisa Todd Wexley on Charlotten uusi ystävä.

Uusia hahmoja ovat Charlotten äitiystävä, dokumentaristi Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) sekä Mirandan lakiprofessori Tohtori Nya Wallace (Karen Pittman), joista molemmat vaikuttavat saavan omat juonikuvionsa.

Sitten on Che Diaz (Greyn Anatomiasta tuttu Sara Ramírez), podcast-juontaja ja standup-koomikko, jonka podcastissa Carrie vierailee. Che on muunsukupuolinen ja queer hahmo. Hänen vapautunut puheensa seksistä ja seksuaalisuudesta on erittäin virkistävää. Sinkkuelämän ydintä ovat juuri seksiin liittyvät teemat, ja olisi todella kulahtanutta, jos aihetta katseltaisiin jatko-osassa samojen lasien läpi kuin 90-luvun alkuperäissarjassa.

Che Diaz haastaa avoimuudellaan varovaisen ja kaunopuheisen Carrien.

4. Hahmojen ikä näkyy – ja se on mahtavaa.

Mirandan hiukset ovat kauniin harmaantuneet, Stevellä on kuulolaite. Carrie hämmentyy, kun podcast-juontaja Che kehottaa häntä puhumaan avoimemmin seksistä.

Sinkkuelämää ei kerro enää kolmekymppisistä deittailevista naisista, vaan elämää nähneistä viisikymppisistä, jotka yrittävät luovia muuttuneessa maailmassa.

Se ei aina ole helppoa, kuten Miranda toteaa nolattuaan itsensä parikymppisten opiskelijatovereiden edessä: ”Pelkäsin niin paljon että sanovani jotain väärää tässä ajassa, että sanoin kaikki väärät asiat.”

Kolmas uusi hahmo on Mirandan professori Nya Wallace.

Tähän ajatukseen moni voinee samaistua. Maailma muuttuu, ja joskus voi olla vaikeaa pysyä perässä. Onneksi pitkälle pärjää, kun on avoin oppimaan uutta. Kyllä se siitä, Miranda!

5. Lupaavalta vaikuttaa – mutta viimeinen kohtaus vie jalat alta.

Kaiken kaikkiaan And Just Like Thatin ensimmäinen jakso on melko mukava katselukokemus. Sarjaan on onnistuttu tuomaan sopivasti nostalgiaa ja alkuperäisen ysärisarjan henkeä, mutta samalla se on ainakin yritetty siirtää nykyaikaan.

Ensimmäisen jakson perusteella on tosin vielä vaikea sanoa, onko sarja onnistuttu modernisoimaan uskottavasti ja onko uusien hahmojen potentiaali osattu hyödyntää. Toivon mukaan he ovat kokonaisia, kiinnostavia hahmoja jo itsessään, eivätkä olemassa vain pääkolmikon (ja katsojien) opastamista ja maailmankuvan laajentamista varten.

And Just Like That onnistuu järkyttämään katsojan viime minuuteilla.

Tarpeeksi suuressa roolissa ovat myös muut Sinkkuelämälle olennaiset elementit. Mukana on riittävästi ihania New Yorkin maisemia, ja hahmojen asut vaihtuvat tiuhaan muodinnälkäisten iloksi.

Mutta sitten tulee viimeinen kohtaus. Se naulaa vanhan Sinkkuelämää-fanin sohvannurkkaan koko lopputekstien ajaksi. Mitä helvettiä juuri tapahtui?

