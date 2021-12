Listasimme 14 ihaninta joululeffaa ja -sarjaa: näillä pääset joulufiilikseen alle 2 tunnissa

Kaivaudu sohvannurkkaan ja heittäydy joulutunnelmaan kauden teemaan sopivien elokuvien ja sarjojen parissa! Listasimme suoratoistopalvelujen jouluisimmat katsottavat.

Haluatko päästä nopeasti joulutunnelmaan? Käänny suoratoistopalveluiden puoleen. Ne ovat nimittäin juuri nyt harvinaisen pullollaan viihdyttäviä ja taianomaisia jouluelokuvia ja -sarjoja.

Kokosimme listan leffoista ja sarjoista, joita kelpaa katsella jo ennen joulua sekä tietysti välipäivinä sohvalla suklaata napostellen. Listalla on vanhoja suosikkeja ja vähän uudempia tulokkaita.

1. Single All the Way (Netflix)

Tuore Single All the Way on ehtinyt kerätä jo katsojia ja kehuja. Huonoon treffionneensa kyllästynyt Peter (Michael Urie) matkustaa jouluksi perheensä luokse ja pyytää parasta kaveriaan Nickiä (Philemon Chambers) näyttelemään poikaystäväänsä reissun ajan. Suunnitelmaan tulee mutkia, kun perhe sekaantuu Peterin rakkauselämään.

Single All the Way on Netflixin ensimmäinen jouluelokuva, jonka päähahmoina nähdään miespari. Suloisen elokuvan juoni ei tarjoa yllätyksiä, mutta huumoria, lumisia maisemia ja hyvää mieltä on juuri sopivasti. Jennifer Coolidge loistaa sivuroolissa.

2. The Holiday (Netflix, Elisa Viihde Viaplay, Amazon Prime Video)

The Holiday on yksi ihanimpia romanttisia joululeffoja. Yksipuolisesta rakkaudesta kärsivä englantilainen Iris (ihana, ihana Kate Winslet) ja poikaystävänsä dumpannut amerikkalainen Amanda (Cameron Diaz) vaihtavat koteja joululoman ajaksi. Lomalla molemmat löytävät itsensä – ja tietysti uudet miehet (Jack Black, Jude Law). Kaiken kruunaa hurmaava naapurin pappa.

The Holidayn tunnelma sopii täydellisesti joulun loikoiluhetkiin. Elokuva on lämmin, hauska, yllättävä ja juuri sopivan imelä.

3. Jouluksi kotiin (Netflix)

Norjalainen Jouluksi kotiin -sarja kertoo kolmekymppisestä sairaanhoitajasta Johannesta, joka kyllästyy perheensä passiivis-aggressiivisiin uteluihin parisuhdetilanteestaan ja valehtelee tuovansa poikaystävän kotiin jouluksi. Naisella on 24 päivää aikaa löytää kelpo mies.

Varsin suosituksi nousseesta sarjasta on ilmestynyt kaksi kautta. Jouluksi kotiin on hauska ja paikoin koskettava, ja sen aidolta tuntuvat kommellukset tuovat mieleen niin Bridget Jonesin kuin Skam-sarjankin. Pääosaa näyttelevä Ida Elise Broch on mainio.

4. Let It Snow (Netflix)

Suloiseen, lumiseen pikkukylään sijoittuva, lukiolaisista kertova Let It Snow on perustuu samannimiseen nuorille aikuisille suunnattuun kirjaan. Leffa kietoo hieman Rakkautta vain -elokuvan tapaan yhteen usean eri henkilöhahmon tarinat. On ystävyyssuhteita, rakkautta, bileitä ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tämä elokuva on kertakaikkisen kliseinen, ja juuri siksi niin mukava ja turvallinen.

5. Rakkautta vain (Netflix, Elisa Viihde Viaplay, Amazon Prime Video)

Tämä jo 16 vuotta vanha(!) brittielokuva on klassikko, johon ei kyllästy. Rakkautta vain sijoittuu joulua edeltäville viikoille. Leffassa seurataan peräti kymmentä eri henkilöä, joiden tarinat kietoutuvat kutkuttavasti toisiinsa. Elokuvan roolitus on täyttä timanttia: Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Hugh Grant, Bill Nighy...

Kyllä, elokuva on sokerinen ja paikoin epäuskottava, mutta siitä löytyy rutkasti huumoria ja yllättävän riipaisevia hetkiä. Tirautamme joka joulu kyyneleen yhdessä Emma Thompsonin hahmon kanssa Joni Mitchellin soidessa taustalla.

6. Mutta mitä tapahtui joulupukille? (Disney+)

Moni 80- tai 90-luvulla syntynyt muistaa tämän hittielokuvan. Vastikään eronnut leluyhtiön pomo Scott Calvin (Tim Allen) viettää joulua pienen poikansa kanssa ja harmittelee, kun poika ei enää tahdo uskoa joulupukkiin.

Jouluyönä Scott löytää aidon joulupukin katoltaan ja aiheuttaa vahingossa tämän kuoleman. Melko karmea käänne lastenelokuvalle, vai mitä? Mutta ei hätää: Scott hyppää pukin saappaisiin ja siitä seikkailu vasta alkaa.

7. Last Christmas (Netflix, CMore)

Kaipaatko todellista romantiikkaa? Siinä tapauksessa valintasi on Last Christmas. George Michaelin samannimisestä kappaleesta innoituksensa saanut elokuva kertoo tonttuna työskentelevästä Katesta, joka elää varsin sekasortoista elämää Lontoossa. Hän tapaa salaperäisen, liian hyvältä vaikuttavan Tomin. Kaksikon välillä kipinöi, mutta Tomilla on suuri salaisuus. Katea näyttelee Game of Thronesista tuttu Emilia Clarke, Tomia muun muassa Crazy Rich Asians -elokuvassa nähty Henry Golding.

8. Dash & Lily (Netflix)

New Yorkiin sijoittuva, romanttinen komediasarja Dash & Lily perustuu nuortenkirjaan Dash & Lily's Book of Dares. Kyyninen, joulua vihaava Dash löytää kirjakaupan hyllystä jonkun käsinkirjoittaman muistikirjan. Sen takana on aurinkoinen, joulua rakastava Lily. Kaksikko alkaa täyttää muistikirjaa, joka kulkee edestakaisin heidän välillään. Vastakohdat viehättävät – samoin sarjan sympaattisuus ja hyväntuulisuus.

9. Klaus (Netflix)

Netflixin ensimmäinen omaa tuotantoa oleva kehuttu animaatio kertoo, miten joulupukista tuli joulupukki. Postiopiston oppilas Jesper ystävystyy eristäytyneen leluntekijän Klausin kanssa, ja yhdessä miehet tuovat naurun takaisin Smeerensburgin kylään.

Klausin piirrosjälki on omaperäistä ja tuo mieleen lapsuuden satukirjat. Espanjalais-amerikkalaista Klausia on kiitelty siitä, että siinä runsaasti saamelaisia hahmoja. Yksi päähahmoista on pieni tyttö, joka puhuu elokuvassa vain saamen kieltä. Ohjaaja Sergio Pablos on kertonut elokuvan tekijöiden työskennelleen yhdessä saamelaisten kanssa taustatyötä tehdessään.

10. Happiest Season (Elisa Viihde Viaplay)

Abby (Kristen Stewart) matkustaa tyttöystävänsä Harperin (Mackenzie Davis) perheen luo jouluksi. Kumppanin perheen tapaaminen olisi jännittävää muutenkin, mutta Abby saa tietää, että Harper on pitänyt seurustelunsa ja seksuaalisuutensa salassa perheeltään. Happiest Season on romanttinen komedia, mutta pureutuu samalla kipeisiin tunteisiin, joita perheen hyväksynnän tavoitteluun liittyy.

11. Love Hard (Netflix)

Tuore Love Hard -elokuva ponkaisi heti ilmestyessään Netflixin katsotuimpien joukkoon. Los Angelesissa asuva toimittaja (Nina Dobrev) päättää yllättää deittisovelluksessa tapaamansa tyypin jouluna, mutta huomaa 5 000 kilometriä lennettyään, että häntä on huijattu. Kiinnostava tarina jää kenties hieman pintapuoliseksi, mutta leffa on silti kelpo katsottavaa jouluiseen romantiikan kaipuuseen.

12. Jouluprinssi + jatko-osat (Netflix)

Romanttinen komedia Jouluprinssi saavutti muutama vuosi sitten jonkinasteista mainetta yhtenä kaikkien aikojen kehnoimmista jouluelokuvista. Sille on luonnollisesti tehty kaksi jatko-osaa. Trilogia ei nauti kriitikkojen suosiota, mutta jos joulupöhnää haluaa sulatella ennalta-arvattavan ja yltiökliseisen viihteen parissa, ovat Jouluprinssit oivallisia valintoja katselulistalle.

Jouluprinssi kertoo toimittajasta, joka lähetetään fiktiiviseen maahan tekemään juttua paikallisesta prinssistä. Romanssihan siitä seuraa. Toisessa osassa suunnitellaan häitä, ja kolmannessa on luvassa vauvauutisia.

13. The Grinch (Netflix, Elisa Viihde, Viaplay, Amazon Prime Video)

Jim Carreyn tähdittämä, Dr. Seussin lastenkirjaan perustuva The Grinch on jo muodostunut klassikoksi. Vuonna 2000 ilmestynyt leffa kertoo vuorella asuvasta peikosta, Grinchistä, joka vihaa joulua. Vuoren juurella sijaitsee kylä, jonka asukkaat rakastavat joulua – ja soppahan siitä syntyy, kun Grinch laskeutuu kyläläisten keskuuteen.

14. Angelan joulu (Netflix)

Sydämellinen Angelan joulu perustuu menestyskirjailija Frank McCourtin ainoaan lastenkirjaa. Puolituntinen animaatioelokuva kertoo perheensä kanssa joulukirkkoon lähtevästä pienestä Angela-tytöstä, jonka hartain toive on, että kaikilla on mukava ja turvallinen joulu. Hauska ja lämminhenkinen animaatio sijoittuu 1910-luvun Irlantiin.

