Vastaa 10 kysymykseen ja testi paljastaa, mikä Antti Holma olet henkisesti

Eläköön, Antti Holma palaa ruutuihin Haluatko miljonääriksi -juontajana! Mutta mitä Antti Holman monista alter egoista sinä muistutat? Testi kertoo.

Oi onnea: Antti Holma on Haluatko miljonääriksi -ohjelman uusi juontaja! Näyttelijänä, kirjailijana ja juontajana tunnettu Antti hyppää ohjelmaan Jaajo Linnonmaan tilalle. Uudet jaksot nähdään Nelosella syksyllä 2022.

Uutinen on erityisen mieluisa Antti Holman vannoutuneille faneille, jotka ovat ehtineet ikävöidä miestä sen jälkeen, kun hän poistui Instagramista viime keväänä. Näyttelijän ja juontajan töidensä lisäksi Antti ehti tulla tunnetuksi viihdyttävästä somepresenssistään.

Pientä lievitystä ikävään on tuonut uusi podcast Antin palautepalvelu, joka pyörii parhaillaan PodMe-podcastpalvelussa.

Antti on toki viihdyttänyt suomalaisia monin eri tavoin jo vuosia. Hän on riemastuttanut näyttelijänä, Putouksen Kissi Vähä-Hiilarina, jakanut neuvoja Auta Antti -podcastissaan ja viihdyttänyt roisin huumorin ystäviä Radio Sodomassa. Holmaa on saatu seurata myös sympaattisessa Mestaritekijä-ohjelmassa, ja onpa hän julkaissut kaksi romaania ja runokirjojakin.

Antti Holmassa erityisen hienoa on se, että koskaan ei voi olla ihan varma, milloin mies on tosissaan – ja millainen hän oikeastaan todella on. Holmalla tuntuu olevan monta erilaista puolta, kuten tietenkin meillä kaikilla.

Tämän ajatuksen innoittamana laadimme testin, jonka avulla pääset selvittämään, mitä Antti Holman alter egoista sinä muistutat eniten.

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

Testi on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla huhtikuussa 2020.

