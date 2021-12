Listasimme, mitä eri emojit tarkoittavat Z-sukupolven keskuudessa – moni haistattaa pitkät tietämättään

Tavallinen hymynaama, persikka, pääkallo – näitä käyttäessä kannattaa olla tarkkana! Listasimme, mitä tuiki tavalliset ja vähän erikoisemmat emojit tarkoittavat nykynuorten mielestä.

Maailma muuttuu – ja emojit sen mukana. Jo aikaisemmin selvisi, että itkunauruemoji on Z-sukupolven keskuudessa auttamattoman nolo. Kyseisen emojin käyttämistä voi kuitenkin jatkaa hyvillä mielin, sillä noloudestaan huolimatta viestin merkitys on selvä: itkunauruemoji tarkoittaa aina itkunauramista.

Mutta entä jos kerromme, että TikTokin perusteella kaikkien emojien merkitys ei ole yhtä selkeä? Että esimerkiksi ystävällisen hymynaaman lähettäessä saattaakin vahingossa haistatella kaverille? Tai ruoka-annostaan esitellessä tulla viitanneeksi sukuelimiin?

Listasimme alle Z-sukupolven luomat emojien piilomerkitykset. Niihin kannattaa tutustua, jottet vahingossakaan kehu lounaan sijasta toisen takamusta tai ole loukkaava, kun yritit hymyillä.

Päivittäiset emojit, joilla on monta merkitystä

Näitä emojieita käytämme lähes päivittäin tietämättä, mitä ne nykynuorten mielestä merkitsevät.

Itkunauruemoji

Nolo tapa kertoa, että nauraa kuollakseen.

Pääkallo ja itkevä emoji

Oikea tapa kertoa, että nauraa kuollakseen. Kyllä, nykyään hysteerisesti itkevä emoji on todellisuudessa naurun merkki. Pääkallo puolestaan tarkoittaa kirjaimellisesti nauruun kuolemista: ”I’m dead”.

Hymyilevä emoji

Vaikka meille mesen eli MSN Messengerin hymiöitä käyttäneille tämä hymy saattaa vaikuttaa viattomalta, merkitsee se nuorempien keskuudessa passiivis-aggressiivista haistattelua.

Hymyilevä emoji ylösalaisin

Ylösalaisin hymyilevällä emojilla puolestaan on useampi merkitys. Se voi viestiä, että vastaus on sarkastinen tai ironinen. Toisaalta se voi myös tarkoittaa, että viestin lähettäjä hymyilee ulkoisesti, mutta todellisuudessa kytee pinnan alla raivoa tai kuolee sisältä päin.

Punastuva ja hymyilevä emoji

Punastuvan hymyn merkitys riippuu asiayhteydestä, mutta Z-sukupolven keskuudessa sekin tulkitaan usein passiivis-aggressiiviseksi haistatteluksi.

Suuton emoji

Tämä emoji merkitsee sitä, että jokin on niin noloa tai kiusallista, että viestin lähettäjä meni siitä sanattomaksi.

Vinosti hymyilevä emoji

Tämän emojin merkitys ei ole muuttunut, mutta monet tulkitsevat sen silti väärin. Emoji vinkkaa ja hymyilee vinosti eli vihjailee. Sitä käytetään usein flirttimielessä.

Sykkyräsilmäinen emoji

Tämä emoji tarkoitti alun perin, että lähettäjän pää on pyörällä, mutta Z-sukupolven keskuudessa se merkitsee shokkia ja järkytystä.

Sivulle katsova kuu

Vaikka emoji esittää kuuta, sen merkitys on nykynuorison mukaan se, että jokin on kiusallista tai karmivaa.

Emojit, joita emme tienneet tarvitsevamme

Nämä emojit saattavat tuntua monen mielestä lähes turhilta, mutta ne ovat Z-sukupolven aktiivisessa käytössä. Niillä on useita merkityksiä, joita ei välttämättä heti tule hoksanneeksi.

Kynsiä lakkaava emoji

Tällä emojilla on monta merkitystä. Se voi tarkoittaa, ettei viestin lähettäjä ole kiinnostunut muiden mielipiteistä tai välitä niistä. Se voi myös merkitä, että viestin lähettäjä kokee olevansa parempi kuin toinen osapuoli.

Kättä heilauttava emoji

Tämä emoji merkitsee, että asia on lähettäjälle ihan sama tai ettei hän välitä siitä. Se voi merkitä myös, että lähettäjä koki olevansa oikeassa.

Käsiä nostava emoji

Tämä hymiö tarkoittaa, ettei lähettäjä tiedä vastausta tai toteaa, ettei asialle ole mitään tehtävissä. Z-sukupolvelle tämä emoji tarkoittaa kutakuinkin lausetta ”it is what it is”, se on mitä se on.

Tähdet

Tähdillä korostetaan sanoja. Usein niitä käytetään ivallisessa tai sarkastisessa mielessä.

Silmät ja suu

Tämä emojiyhdistelmä tarkoittaa sanattomana tuijottamista. Usein sitä käytetään järkyttävissä tai kiusallisissa tilanteissa.

Vihjailevat emojit

Näiden emojien kanssa kannattaa olla tarkkana. Viaton tacolounas tai välipalapersikka saattaa nimittäin johtaa erikoisiin väärinymmärryksiin.

Silmät ja kieli

Tämä yhdistelmä tarkoittaa läähätystä tai seksuaalista vinkkailua.

Persikkaemoji

Persikka ei suinkaan merkitse hedelmää, vaan pakaroita.

Munakoisoemoji

Munakoiso taas tarkoittaa vihanneksen sijaan penistä.

Tacoemoji

Tacoemoji tarkoittaa TikTok-sukupolven keskuudessa vaginaa. Jos siis syöt lounaaksi tacoja, älä käytä samassa yhteydessä tätä emojia.

Pisaraemoji

Pisarat tarkoittavat usein sitä, että toinen on niin kuuma, että tulee lähettäjälle tulee hiki. Muihin emojeihin yhdistettynä pisarat voivat saada myös seksuaalisia merkityksiä.

Liekkiemoji

Leikki voi tarkoittaa kahta asiaa. Sillä voidaan viestiä, että toinen on todella kuuma tai että hän on liekeissä, eli tekee asioita uskomattoman hyvin.

Emojien oudot merkitykset

Näitä emojeita emme käytä päivittäin, mutta niiden merkitykset z-sukupolven keskuudessa ovat vähintäänkin mielenkiintoisia.

Vuohiemoji

Vuohi eli goat tarkoittaa Greatest Of All Time eli mahtava, todella lahjakas. Kyllä, tätä on vaikea edes selittää.

Lumihiutale-emoji

Tämä emoji tarkoittaa TikTokin puolella ihmistä, joka loukkaantuu helposti. Merkitys on saanut alkunsa pilkallisesta termistä unique snowflake eli uniikki lumihiutale. Sitä käytetään kuvaamaan tyyppiä, joka pitää itseään erityisenä eikä kestä “rakentavaa“ kritiikkiä.

Koiraemoji

Suloudestaan huolimatta koiraemoji tarkoittaa tämän videon perusteella ainakin joissain piireissä, että vastaanottaja on ämmä eli bitch. Englannin kielessä bitch tarkoittaa nimittäin narttukoiraa.

Joskus nuorisoa on vähän vaikea ymmärtää.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla 23.3.2021.