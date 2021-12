Jos täytät kaikki 15 rastia, olet oikea arjen huithapeli! – Kuinka moni täsmää sinuun?

Asioiden jatkuva hukkaaminen, kahvien läikyttäminen, päivittäiset yhden aterian pikaostokset ruokakaupassa...

Onko puhelimesi näyttö aina rikki? Joudutko soittamaan huoltoyhtiöön ainakin kerran vuodessa, koska unohdit avaimesi sisälle? Entä läikkyykö kahvisi jostain syystä tavattomain usein pitkin paitaa tai näppäimistölle?

Jos vastasit kyllä, saatat olla hieman huolimaton säntäilijä, eli melkoinen huithapeli.

Listasimmekin 15 merkkiä, joista voi tunnistaa todellisen arjen huithapelin. Moniko kohta pätee sinuun?

1. Avaimet ovat aina hukassa. Lukkojen taakse jääminen, huoltoyhtiöön soittelu, vara-avaimen kaivelu ja avainten ongituttaminen hissikuilusta ovat kaikki aivan liiankin tuttua puuhaa.

2. Avainten lisäksi muutkin tavarat ovat jatkuvasti hukassa: silmälasit, työpaikan kulkukortti, kelakortti...

3. Astiat hajoavat tuon tuosta ja saat uusia astiakaapin sisältöä yhtenään. Vaihtoehtoisesti olet korvannut sen kovapintaisimmilla ikealaisilla, jotta astiat eivät menisi jatkuvasti säpäleiksi.

4. Myös muilla asioilla on tapana rikkoutua, esimerkiksi ruokakassista löytyy useammin hajonneita kuin ehjiä jugurttipurkkeja, sillä tapasi mukaan viskaat ostokset auton takapenkille ja kotona vielä lattialle jääkaapin eteen.

5. Ruokaa löytyy kaikkialta muualta kuin suusta. Murot lattialla, mehut pöydällä, kahvit näppiksellä...

6. Puhelimesi näyttö ei ole koskaan ehjä. Tai vähintään panssarilasi on ruhjeilla.

7. Joudut jatkuvasti käyttämään parittomia tai joskus jopa käytettyjä sukkia, sillä et ole taaskaan muistanut pestä pyykkiä.

9. Syksyisin kaikki rahat menevät uusiin sateenvarjoihin ja talvisin uusiin hanskoihin, kun edelliset jäävät bussiin tai katoavat muuten taianomaisesti.

10. Voit vain kateellisena kuunnella ihmisten juttuja viikon ruokien ostamisesta kerralla, kun itse yllätyt päivittäin siitä, ettei jääkaapissa taaskaan ole mitään. Suoritatkin useimmiten nälkäisenä yhden aterian pikaostokset lähikaupassa.

11. Toisilla on hakaneula mukana vaatekriisin varalle, sinulla on reikä tai kestotahra paidassa. Senhän muistaa aina vasta kun on jo kiire, eikä ole aikaa jäädä paikkailemaan!

12. Tiskiaine ja vanulaput ovat kroonisesti loppu. Myös se yksi lamppu on vieläkin vaihtamatta, koska eihän näiden asioiden puuttuminen koskaan tule mieleen kaupassa.

13. Maskisi on aina ryppyinen, koska kaivat taskusta hätäpäissäsi saman mitä käytit eilen.

14. Tietokoneen näppis ja hiiri ovat keränneet valkoisen tahmakerroksen ylleen, mutta sepä ei käyttöä haittaa. Siivottavaa riittää muutenkin ihan tarpeeksi.

15. Käytät samaa salasanaa joka paikassa, ja sekin kuuluu niihin, joita ei missään nimessä pitäisi käyttää.

