Selvitimme 3 sisustustrendiä, jotka jakavat suomalaiset kahtia – kumpaan joukkoon kuulut?

Me Naisten kysely paljasti, että aamiaiskaapin suosiosta huolimatta läheskään kaikki eivät sellaisesta haaveile.

Sisustustrendit vaihtelevat vuosikymmenestä toiseen. Tällä hetkellä pinnalla ovat muun muassa murretut, pehmeät sävyt, kaarevat muodot sekä luonnonmateriaalit.

Me Naiset kysyi hiljattain suomalaisilta, mitä mieltä he ovat tämän hetken ja viime vuosien sisustustrendeistä. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, voit tehdä sen täällä:

Kysely paljasti kolme sisustukseen liittyvää trendiä, jotka jakavat suomalaisten mielipiteet lähes kahtia.

1. Aamiaiskaappi

Aamiaiskaapit saapuivat ryminällä suomalaisten keittiöihin jo muutamia vuosia sitten. Ne ovat erillisiä kaappeja, jotka kätkevät sisäänsä keittiön pienkoneet, usein myös astioita ja erilaisia kuivatarvikkeita.

Keittiösuunnittelijoiden näkökulmasta aamiaiskaapin suosio ei ota laantuakseen, mutta läheskään kaikki suomalaiset eivät sellaista kotiinsa haluaisi. Kyselymme perusteella 42 prosenttia suomalaisista pitää kaappia kätevänä. 58 prosenttia ei tykkää aamiaiskaapista ja uskoo sen olevan ohimenevä trendi.

2. Rimaseinät

Rimaseinät ovat tällä hetkellä suosiossa. Ilta-Sanomien haastatteleman sisustuskoordinaattori Johanna Fagerholmin mukaan rimoitus toimii muun muassa tilanjakajana seinän sijasta. Rimojen avulla voi myös luoda helposti tilaan kiinnostavuutta.

Me Naisten kyselyn perusteella rimaseinät jakavat suomalaisten lähes kahtia. Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia kertoi pitävänsä rimoituksesta, 57 prosenttia taas ei.

3. Kalanruotoparketti

Jo jonkin aikaa pinnalla ollut kalanruotokuvio lattiaparketissa on yhä trendikäs. Moni pitää kuvion persoonallisesta ja kiinnostavasta jäljestä, mutta kaikkia se ei miellytä.

Kyselyymme vastanneista 43 prosenttia kertoi pitävänsä kalanruotoparketista, mutta 57 prosenttia ei haluaisi sellaista kotiinsa.

Näistä ollaan lähes samoilla linjoilla: ei kiitos!

Aivan kaikki sisustustrendit eivät kuitenkaan jaa suomalaisia näin selvästi kahteen leiriin. Kysely paljasti myös, mitkä kolme sisustuselementtiä eivät miellytä kansan enemmistöä:

Yläkaapiton keittiö kasvattaa suosiotaan, mutta silti 79 prosenttia kyselyyn vastanneista ei haluaisi sellaista kotiinsa. Sisustusheinät kurkkivat joka toisesta Instagramin sisustuskuvasta, mutta 71 prosenttia vastaajista ei niistä pidä. Erilaiset tekstitaulut ovat monen mielestä jo passé, mutta "live, love, laugh” -henkisiä tauluja näkee silti paljon kaupoissa ja kodeissa. Kyselyyn vastaneiden tuomio on silti selvä: 87 prosenttia ei tekstitauluista välitä.

