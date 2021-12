Listasimme 15 asiaa, jotka moni on tajunnut kiusallisen myöhään

Kuinka vanha olit kun tajusit, että poni ei ole hevosen lapsi eivätkä kaikki kampaamot ole kotoisin Salosta, vaikka niiden edessä lukeekin salon?

”Opin taas jotain uutta, vaikka olen jo kuusikymppinen. En ollut koskaan tullut miettineeksi, että sana maailma tulee sanoista maa ja ilma.”

Tällainen kommentti saapui Me Naisten toimitukseen, kun listasimme tuttuja sanoja, joiden merkityksen moni on tajunnut yllättävän myöhään.

Vastaavia tilanteita sattuu toisinaan itse kullekin – siis niitä hetkiä, kun oivaltaa jotain muiden mielestä itsestään selvää kiusallisen myöhään.

Silloin on helpottavaa kuulla, ettei ole kokemuksensa kanssa yksin. Solidaarisuuden nimissä koostimme alle elävästä elämästä peräisin olevia oivalluksia. Kyllä, esimerkit ovat todellisia, Me Naisten lähipiiristä poimittuja.

1. ”Tajusin vasta pari vuotta sitten, että voin laittaa hedelmäpussin kiinni ja punnita pussin sen jälkeen. Aiemmin ajattelin, että jos pistän pussin kiinni ennen punnitsemista, pussin paino lisääntyy, koska sinne pääsee ilmaa. Ystäväni tiesi kertoa, että ilma ei tosiaan paina mitään. Tunsin itseni niin tyhmäksi.”

2. ”Tajusin vasta ihan vähän aikaa sitten, että sana kuukausi perustuu kuun kiertoaikaan ja tarkoittaa kuun kautta, eli kuun eri vaiheita taivaalla.”

3. ”Luulin pitkään, että limet ovat raakoja sitruunoita. No, eivät ole, vaan eri hedelmiä.”

Sitruuna ja vähän raaempi sitruuna? Juu, ei.

4. ”Oletin nolon pitkään, että ponit ovat hevosten poikasia. Eivät ole, vaan poni on nimitys pienikokoiselle hevoselle.”

5. ”Luulin pitkään, että kun istuu kylmässä, saa virtsatietulehduksen. Sitten selvisi, että kyse on harhaluulosta.”

6. ”Lapsena opetettiin, että jos jalat kylmettyvät, saa flunssan. Tämäkin uskomus romuttui aikuisiällä, kun opin, että flunssan aiheuttaa aina virus, eikä pelkkä kylmettyminen saa sitä aikaan.”

7. ”Olen aina sanonut college-paitaa collage-paidaksi. Tein niin myös työskennellessäni vaatekaupassa. Kukaan ei koskaan kyseenalaistanut tai korjannut.”

8. ”Moni kaveri on järkyttyi eräänä vappuna kun kerroin, että ylioppilaslakeissa on kuminauha. Juuri kukaan ei ollut huomannut asiaa. Musta kuminauha maastoutuu niin tehokkaasti lipan ylälaitaan mustan samettinauhan viereen, ettei sitä helposti erotakaan.”

Siinä se kuminauha piileskelee, samettinauhan ja lipan välissä!

9. ”Olin ehkä lukiossa kun tajusin, että Aakkoslaulu, jota ainakin 1990-luvulla kouluissa opetettiin, ja Tuiki tuiki tähtönen kulkevat täsmälleen samalla melodialla. Kun tästä kertoo, moni yllättyy ja alkaa tietysti heti laulaa sävelmää todetakseen väitteen paikkansapitävyyden.”

10. ”Kaverini luuli, että valoja ei saa rämpätä, koska sähköstä menee joku aloitusmaksu aina kun sen laittaa päälle. On toki harhaanjohtavaa, että moneen iskostetaan lapsena kielto olla rämpyttämättä valoja sähkönkulutukseen vedoten.”

11. ”Tajusin nolon myöhään, että valitsin häihini aivan väärän biisin häätanssin taustalle. Biisi oli Leonard Cohenin Dance me to the end of love. Luulin, että kyseessä on rakkauslaulu. Vasta monta vuotta häiden jälkeen opin, että laulu kertoo holokaustista ja jousikvartetista, jotka pakotetaan soittamaan krematorion vieressä tuhoamisleirillä.”

12. ”Opin vasta parikymppisenä, että ananakset eivät kasva puussa vaan maassa. Sekin tuli yllätyksenä, että ananas on periaatteessa marja tai oikeastaan marjarykelmä: se muodostuu yhteen kasvaneista ja paisuneista marjoista.”

Tiesitkö, että ananakset kasvavat tällä tavalla?

13. ”Että Nalle Puhissa hahmojen Kengu ja Ruu nimet tarkoittavat kengurua. Sama englanniksi, Kanga + Roo = kangaroo.”

14. ”Luulin nuorempana, että isäni työnumeroon soittaminen oli maksutonta. Äiti käski aina soittaa isälle lankapuhelimeen, koska se ei maksa mitään. Totta oli se, että soitto ei maksanut ylimääräistä, jos isälle soitti lankapuhelimesta. Mutta monta kertaa, kun itsellä oli saldo loppu, pyysin kavereilta kännykkää lainaksi ja soitin isälle tähän ”ilmaiseen” työnumeroon. Vasta myöhemmin tajusin, että maksoihan se. Sori kaverit!”

15. ”Olin liian vanha tajutessani, että suurin osa kampaamoista ei olekaan kotoisin Salosta, vaikka monen kampaamon nimen edessä lukeekin Salon.”

