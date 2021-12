Luulitko, että Suomen värit ovat sininen, valkoinen ja metsänvihreä? Saimme virallisen väripaletin, ja sen mukaan näin ei ole – katso hämmentävät valinnat

Suomi sai ensimmäisenä maana oman Pantone-väripaletin. Haamunharmaa kuvaa täydellisesti marraskuista arkiaamua, mutta miksi harmaita on neljä?

Hyvästi sininen ja valkoinen, tervetuloa harmaa!

Suomi on maailman ensimmäinen maa, jolle on määritelty oma Pantone-väripaletti. Projektin takana ovat Pantone ja mobiiliteknologiayhtiö OnePlus. Asiasta kerrotaan Pantonen tiedotteessa.

Pantone tunnetaan standardiksi muodostuneesta painoteollisuuden värijärjestelmästä. Pantone tutkii ja julkaisee vuosittain ”vuoden värit”, jotka määrittelevät väritrendejä niin sisustuksessa kuin muodissakin.

Suomen ikioma väripaletti syntyi, kun OnePlus keräsi suomalaisilta valokuvia sosiaalisessa mediassa keväällä 2021. Niiden oli tarkoitus kuvata suomalaisten elämää ja ympäristöä ilman kuvankäsittelyjä tai filttereitä. Tavoitteena oli muodostaa väripaletti, jossa näkyvät Suomesta löytyvät värit sellaisina kuin suomalaiset ne itse näkevät.

Kuvia kertyi yli 4 000. Niistä muodostettiin tekoälyn avulla kymmenen sävyn väripaletti, jonka on tarkoitus inspiroida eri alojen suunnittelijoita ja taiteilijoita.

Mitä nämä 10 sävyä sitten oikein kertovat meistä suomalaisista?

Mitään värien ja kirkkaiden sävyjen ilotulitusta ei suomalaisten mielenmaisema ainakaan vaikuta olevan.

Vaikka projekti toteutettiin keväällä, paletissa ei nähdä heleitä kevätkukkien tai juuri puihin puhjenneiden lehtien sävyjä. Sen sijaan värimaailma on jokseenkin – no, ankea.

Kymmenen värin joukkoon mahtuu neljä erilaista harmaan sävyä, pari sinistä, kaksi kellertävää ruskeaa, musta ja haalea roosa.

– Me tunnemme Suomen maailman onnellisimpana maana, ja suomalaisen puhtaan luonnon. Paletin lopulliset sävyt yllättivät meidät iloisesti ja meille ne kuvaavat Suomea; harmonisessa paletissa näkyvät havumetsien, luonnonvesien ja kallioiden harmaat ja salmiakin musta, kertoo Pantonen varatoimitusjohtaja Laurie Pressman tiedotteessa.

Paletin värien nimet ovat Pantonelle tyypilliseen tapaan abstrakteja. Suomalainen lähestyisi niitä tietysti hieman eri näkökulmasta: black beauty kuvaa paitsi salmiakkia, myös keskivertosuomalaisen vaatekaappia, huumorintajua ja sielua. Storm front on kallion, mutta myös betonitalon harmaa.

Ghost grey on sentään osuvasti nimetty. Haamunharmaa kuvaa nimittäin täydellisesti olotilaa marraskuisena arkiaamuna klo 6.30, kun on kömmittävä sängystä ja taaperrettava töihin tihkusateen läiskiessä kasvoja. Ja se vasta on suomalaista!

Mitä tuumit Suomen ”virallisista väreistä”. Puuttuuko listalta jokin olennainen väri? Mitkä olisivat olleet mielestäsi parempia suomalaisuutta kuvaavia värejä? Kerro kommenteissa!

