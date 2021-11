Taivas varjele, liian hapokasta! Listasimme 19 televisiosta tuttua sanontaa 2000-luvulta – muistatko vielä nämä?

Jos olet katsonut telkkaria nollarilla, et ole voinut välttyä tietyiltä sutkautuksilta.

Vuoden 2021 Big Brother -kausi taputeltiin loppuun eilen. Ohjelman fanit jäävät kaipaamaan paitsi talon asukkaiden touhujen seuraamista, myös kaudella kuultuja lausahduksia.

Koko kauden voittanut Jasmiina tuli tunnetuksi värikkäistä ilmaisuistaan: milloin naisen olo oli kuin onkimadolla, milloin kuin hapankorpulla, joka voi katkenta minä hetkenä hyvänsä. Kaudelta tullaan muistamaan myös Lassen Opa! -huudahdus ja Pekan joka tilanteeseen sopivat heitot rabatzione ja say my name.

Erilaiset lentävät lauseet ovat tositelevision ja viihdeohjelmien suola. Ne jäävät elämään parhaimmillaan vuosikausiksi, kuten nämä 90-luvun kuolemattomat hokemat todistavat.

Vaan on sitä sutkauteltu tällä vuosituhannellakin! Listasimme alle liudan 2000-luvun televisiosta tuttuja sanontoja, jotka ovat jääneet suomalaisten sydämiin. Vieläkö muistat nämä?

1. ”Vesa ei tajuu.” Kumman kaa -sarjasta tuttu letkautus. Kun Anne (Heli Sutela) ja Ellu (Minna Koskela) toilailivat, Annen velipoika Vesa (Ilkka Merivaara) ei aina tajunnut.

Anne ja Ellu toilailivat Kumman kaa -ohjelmassa.

2. ”Liian hapokasta.” Muistatko vielä Kola-Ollin? Vuonna 2006 Ennätystehdas-ohjelmaan osallistunut Olli Hokkanen yritti juoda Coca-Colaa ennätysvauhdilla, mutta toisin kävi. Ei pysty, liian hapokasta -sutkautus oli todellinen nollarin netti-ilmiö.

3. ”Suut makiaks.” Putous-ohjelma on tunnettu sketsihahmojen tarttuvista hokemista. Etenkin ensimmäisten kausien lausahdukset levisivät kulovalkean tavoin kotisohville, työpaikoille ja koulujen pihoille. Aku Hirviniemen Marja Tyrni -hahmon lausahdus oli yksi niistä.

4. ”Pieni muna, iso sielu.” Kukapa voisi unohtaa Riku Niemisen Munamiestä!

Munamies poiki lisätöitä Riku Niemiselle, sillä Putouksen jälkeen isosieluinen hahmo julkaisi kolme albumia

5. ”Saletisti natsaa.” Tästä Putous-hokemasta vastasi Jussi Vatasen hahmo Mr. Mallorca.

6. ”Mie romahan”, voivotteli Antsku eli Jussi Vatanen.

7. ”Soijaa pukkaa”, hoki Krista Kososen hikoiluun taipuvainen risteilyharrastajahahmo Kristoffer Taxfree.

8. ”Firman piikkiin”, huudahteli Aku Hirviniemen rakennusmestarihahmo Timo Harjakainen.

9. ”Jaksaa, jaksaa, painaa, painaa, elämä on lainaa, kohta oot vainaa.” Välillä sitä unohtaa, että Antti Holmakin nousi kansan suosikiksi Putouksesta. Kissi Vähä-Hiilarin hokema muistetaan yhä.

”Mä on niin tööt” oli toinen Kissi Vähä-Hiilarin (Antti Holma) lausahduksista.

10. ”Kettu kävi kolossa.” Temptation Islandista tutun, seksiin viittaavan sanonnan tietää moni sellainenkin, joka ei ole ohjelmaa koskaan katsonut. Lausahdus kuultiin ensimmäisellä kaudella mukana olleen Aki Mannisen suusta. Temppareista muistetaan myös liuta muita elämään jääneitä termejä, vaikka varsinaisista sanonnoista ei olekaan kyse. Niitä ovat esimeriksi vähän panin, tempparikaato, vetopäivä sekä elämänpeli.

11. ”Mä oon v*ttu nevahööd susta!” Monista tositv-ohjelmista tuttu Niko Saarinen lausui nämä kuolemattomat sanat Viidakon tähtösissä vuonna 2013.

Niko Saarinen osalllistui Viidakon tähtösten toiselle kaudelle.

12. ”Maistuu, maistuu”, vastasi kiinteistövälitysyrittäjä Jethro Rostedt Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa, kun mieheltä kysyttiin hänen alkoholinkäytöstään. Sutkautuksesta tuli meemi, jota viljellään yhä etenkin Tiktokissa ja opiskelijapiireissä.

13. ”Hui saakeli tätä elämää!” Moni Salatut elämät -sarjan repliikki on jäänyt suomalaisten sydämiin. Tämän takana oli Seppo Taalasmaa.

Seppo Taalasmaa (Jarmo Koski) onnistui usein kuvaamaan suomalaisten sielunmaisemaa sanomisillaan.

14. ”Sä oot puhjennut kukkaan.” Aivan ensimmäiseltä Idols-kaudelta muistetaan muun muassa Antti Tuisku ja Hanna Pakarinen, mutta myös tuomaristossa istuneen Nanna Mikkosen viljelemä kehaisu.

15. ”Taivas varjele, mitä sieltä tulee!” huusi selostaja Antero Mertaranta, kun Mikael Granlund teki ilmaveivin vuoden 2011 jääkiekon MM-kisojen välieräotteluissa. Ja samaa huusivat kotisohvilla tapahtumaa todistaneet suomalaiset vielä pitkään sen jälkeenkin.

Antero Mertarannan Taivas varjele -huudahdusta ei voi unohtaa kukaan jääkiekkoa seuraava suomalainen.

16. ”Ny rillataan!” Myös tämä Timo Jutilan tunnetuksi tekemä huudahdus sai alkunsa vuoden 2011 jääkiekon MM-kisoista, vaikka alun perin sen lausahti Ylen toimittaja.

17. ”Elämä on.” Teleoperaattori Dna:n mainoksista tuttu lausahdus oli kaikkialla 2000-luvun alussa.

18. ”Syökää kanaa.” Nollarin alun mainoshokemissa oli sitä jotain. McDonald’sin mainoksessa nähtiin kanan syönnin puolesta kampanjoinut possu.

19. ”Hyvä ruoka, parempi mieli.” Tästä jokaisen päivän ateriahetkeen sopivasta lausahduksesta voidaan kiittää Atrian mainoksia.

