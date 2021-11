Jos yksi leipäviipale on homeessa, voiko loput viipaleet syödä? Asiantuntija kertoo vastauksen ikuisuuskysymykseen

Asiantuntijan mukaan vain yksi elintarvike kelpaa syötäväksi homeisten kohtien poistamisen jälkeen.

Oletko muuten miettinyt, että jos yksi leipäpala on homeessa, onko koko pussillinen pilalla?

Oletko joskus leikannut leivästä homepilkut pois ja syönyt loput? Ei kannattaisi. Yksikin pilkku hometta nimittäin tarkoittaa, että koko leipä on pilalla.

– Leipä on sellainen, että se synnyttää homerihmastoa näkymättömästi muuallekin, vaikka sitä ei silminnähden olisi. Juusto on elintarvikkeista ainoa, josta voi leikata homekohdan pois, ja se on silti ihan käyttökelpoista, kertoo Leipätiedotus-yhdistyksen toiminnanjohtaja, elintarviketieteiden maisteri Kaisa Mensonen.

Sama pätee, vaikka leipä olisi valmiiksi viipaloitua ja vain yhdessä palassa näkyisi hometta.

– Kun viipaleet ovat vierekkäin, ne ovat kuitenkin tavallaan kytköksissä. Siinä on homeelle mehevä maaperä siirtyä palasta toiseen.

Mitä haittaa homeisen leivän syömisestä voi olla?

Homeisen leivän syömisestä on harvemmin suurta haittaa. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylitarkastaja Riina Tolvanen kehottaa kuitenkin noudattamaan niin sanottua turvallisuusperiaatetta eli jättämään homehtuneen leivän ennemmin syömättä kuin ottamaan riskin, vaikka se olisikin pieni. Homeisen leivän syömisellä nimittäin on toki joskus ikäviä seurauksia.

– Siitä saattaa saada ruokamyrkytysoireita, eli oksennusta, ripulia ja muuta, Tolvanen sanoo.

Huonovointisuuden lisäksi jotkut homeet saattavat aiheuttaa allergisen reaktion.

Myrkyllistä leivässä oleva home sen sijaan on vain harvoin, vaikka Tolvanen huomauttaa, ettei asiasta voi olla täysin varma. Myrkytys voi astua kuvaan, jos homeisia ruokia syö paljon. Tällöin myrkky voi altistaa pahimmillaan jopa syövälle. Homeisen leivän maku, haju ja ulkomuoto ovat kuitenkin sen verran luotaantyöntäviä, että harva sellaista kai mielin määrin mutustaa.

Entä pilaako yksi homeinen hedelmä tai vihannes kaikki muutkin?

Mensosen mukaan kasvisten ja hedelmien suhteen riski siitä, että homerihmasto olisi levinnyt yhdestä yksilöstä toisiin on pienempi.

– Jos esimerkiksi muut rasian tomaatit vaikuttavat ihan kunnollisilta, heittäisin pilaantuneen tomaatin pois, huuhtoisin muut ja söisin.

Hedelmä ja vihanneskin joutavat silti biojätteeseen, jos niissä on vähänkin hometta. Pelkkä näkyvän homeen pois leikkaaminen ei siis riitä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa maaliskuussa 2021.

Kerro meille, mikä mietityttää!

Oletko muuten miettinyt -juttusarjassa etsimme vastaukset askarruttaviin kysymyksiin. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen menaiset(at)sanoma.com.

Lue lisää: Tiedätkö, miksi ihmeessä näppäimistön kirjaimet eivät ole aakkosjärjestyksessä? Syy löytyy 1800-luvulta