Lankakuulokkeet tulivat takaisin, eikä ihme! Listasimme 12 muutakin vanhanaikaisiksi parjattua asiaa, jotka ovat tosiasiassa ihan parhaita

Suositko langallisia kuulokkeita langattomien sijaan? Kirjaatko yhä menot paperiseen kalenteriin ja katsotko perinteistä telkkaria mieluummin kuin selaat suoratoistopalveluja? Jos vastasit kyllä, tiedät jo vissin totuuden: vanhassa vara parempi.

Kun katselee ympärilleen ruuhkaisessa aamubussissa tai junassa, voi nähdä monen matkaajan korvista pilkistävät pienet napit.

Applen AirPodit ja muut langattomat nappikuulokkeet ovat vallanneet maailman nopeasti sen jälkeen, kun ne ilmestyivät markkinoille runsaat viisi vuotta sitten. Bluetoothin avulla toimivat nappikuulokkeet ovat monen mieleen pienen kokonsa ja huomaamattomuutensa ansiosta.

Kaikkia ne eivät kuitenkaan innosta. Pienet, irralliset esineet ovat nimittäin alttiita katoamaan. Itselle väärän malliset napit myös putoilevat helposti korvista.

Nyt seuraakin ilouutisia tälle jengille: lankakuulokkeet ovat palanneet!

Tai eivät ne koskaan poistuneetkaan, mutta nyt myös bluetooth-kuulokkeisiin hurahtanut nuoriso on alkanut ymmärtää vanhojen kunnon lankakuulokkeiden päälle.

Näin uutisoi The Wall Street Journal, jonka mukaan AirPodit ovat out. Trenditietoiset nuoret julkkikset ovat siirtyneet käyttämään ”retroja” langallisia kuulokkeita. Sellaiset on bongattu muassa Bella Hadidin, Zoë Kravitzin ja Lily-Rose Deppin korvista. Langallisia kuulokkeita hehkutetaan myös Tiktokissa.

AirPodien suosion lasku johtuu The Wall Street Journalin mukaan muun muassa niiden korkeasta hinnasta. Langalliset kuulokkeet eivät katoa yhtä helposti, eikä niitä tarvitse ladata. AirPodien huomaamattomuuskaan ei ole pelkästään hyvä asia: koska langalliset kuulokkeet huomataan, niitä käyttävä saa todennäköisemmin olla omissa oloissaan. Ne ovat kuin fyysinen merkki siitä, että nyt ei kannata lähestyä.

Jotkut kapinoivat lankakuulokkeilla huippuunsa asti viritettyä teknologiakulttuuria vastaan, kertoo markkinointikoordinaattori Shelby Hull. Hän on perustanut Instagramiin @wireditgirls -nimisen tilin, joka dokumentoi lankakuulokkeita käyttäviä, trendikkäitä nuoria.

– Langalliset kuulokkeet henkivät välinpitämättömyyttä ja vaivattomuutta. On coolia sanoa, ettei ole kiinnostunut nykyteknologiasta, Hull toteaa.

Väliotsikko

Niin se vain on, että joskus vanha voittaa uuden. Me Naisten toimitus listasi langallisten kuulokkeiden lisäksi 12 muutakin vanhanaikaisena pidettyä asiaa, jotka pesevät nykyversionsa – ainakin joskus.

”Kirja ja lehti voittavat ruudulta lukemisen, koska ne eivät välitä haitallista sinistä valoa eikä niiden lukeminen vaikeuta illalla lukemista.” ”Fyysinen matkakortti on kännykässä olevaa mobiilisovellusta luotettavampi. Sen huomaa viimeistään talvipakkasilla, kun puhelimesta loppuu akku, eikä mobiililippua voi sen takia näyttää bussikuskille.” ”Perinteisen television katselu. Olen ainakin itse iltaisin niin väsynyt, että en jaksa alkaa näpytellä ja selailla eri suoratoistopalvelujen sisältöä. On paljon helpompaa painaa vain yhtä nappia ja töllöttää sitä, mitä telkkarista sattuu tulemaan.” ”Paperinen kalenteri! Ihana, kaunis esine, jonka käyttäminen ei lisää ruutuaikaa tai tuo töitä mieleen vapaa-ajalla.” ”Ikävöin iPodia. Kännykässä on nykyään kaikki tarvittava, mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun akku loppuu liikenteessä ollessa, ei ole mitään tekemistä. Silloin tajuaa, että erillisissä laitteissa oli omat hyvät puolensa.” ”Vanhanmalliset maito- ja mehutölkit ovat parempia. Monissa tölkeissä on nykyään avaamista helpottava kierrekorkki, mutta se on turhaan lisännyt muovin määrää. Ei kovin ympäristöystävällistä.” ”Myös paperisia jäätelö- ja lakupakkauksia on korvattu muovisilla. Miksi? Paperiset toimivat aivan yhtä hyvin.” ”Toisaalta: uudet paperiset pillit pillimehuissa ovat toki ympäristöystävällisempiä kuin muovipillit, mutta käytössä aivan kelvottomia. Lapsi lutkuttaa pahvipillin sekunnissa myttyyn ja saa paperia suuhunsa.” ”Joskus on ikävä videovuokraamoita. Niissä oli ihan oma tunnelmansa. Leffojen katsominen tuntui jotenkin erityisemmältä, kun ne käytiin hartaasti harkiten valitsemassa. Elokuvaa ei voinut myöskään jättää kesken ja vaihtaa toiseen kiinnostuksen lopahdettua, vaan se piti katsoa koko rahalla loppuun.” ”Vessojen lavuaarit olivat ennen kaikkia hienoja designratkaisuja sellaisia, että naaman pystyi pesemään ilman että vettä valui hulluna jaloille.” ”Silloin kun ei ollut vielä kaksivaiheista tunnistautumista ja ePassia, ihminen pärjäsi, vaikka puhelin olisi unohtunutkin kotiin. Nykyään koen olevani paitsi puhelimen myös latauslaitteistojen orja.” ”Monia palveluja on lopetettu ja korvattu palvelupuhelimilla ja jonotuksella, esimerkiksi terveysasemien takaisinsoittojärjestelmillä. Jos jonkun pitää joka tapauksessa soittaa takaisin, eikö olisi helpompaa vain puhua asia saman tien läpi?”

