11 arkista asiaa, jotka saavat pimeän vuodenajan tuntumaan vähemmän karsealta

Pimeys lannistaa, sade ärsyttää ja kylmyys turhauttaa. Onneksi oloa voi helpottaa pienten piristävien asioiden avulla.

Jokavuotinen pimeä aika on jälleen täällä. Herätessä valoa ei näy missään ja töihin rämpiessä aamulla laitettu tukka menee tuulessa ja sateessa sekaisin.

Kotiin päästessä on jälleen pimeää ja mieli tuntuu matalalta.

Välillä tuntuu toden totta vaikealta selvitä, kun auringonvaloa on niin vähän. Kaamosmasennus on ihan todellinen asia, jonka kanssa moni kamppailee Suomen pimeässä talvessa.

Sääolosuhteille emme valitettavasti voi tehdä mitään. Pimeyden läpi pitää siis vain tarpoa ja toiveikkaana odottaa vuodenaikaa, jolloin saamme nauttia jälleen valosta.

Onneksi itseään voi kuitenkin kokeilla piristää pienilläkin arkisilla teoilla. Listasimme 11 asiaa, jotka voivat auttaa ja tuoda iloa pimeinä kuukausina.

1. Kirkasvalolamppu

Mikä auttaa parhaiten taistelussa pimeyttä vastaan? Valo! Valohoito on suositeltu apu kaamosmasennuksen selättämiseen.

2. Herätysvalo

Tuntuuko, että silmät eivät aamun synkkyydessä millään meinaa aueta? Herätysvalo voi tuoda lempeyttä synkkäänkin aamuun. Valo kirkastuu asteittain ja herättää perinteistä kelloa armollisemmin valittuna kellonaikana.

3. Todellisuuspako

Hetkellinen pako todellisuudesta vaikka luontodokumenttien savanneille voi olla yllättävän piristävää. Aurinkoisia maisemia tiiraillessa voi pienen hetken kuvitella itsekin paistattelevansa auringossa – eikä haittaa, jos unohtaa aurinkorasvan.

4. Vitamiinitankkaus

Suomessa kaikkien tulisi tankata D-vitamiinia purkista talvikaudella. D-vitamiinia tarvitaan esimerkiksi vastustuskyvyn ylläpitoon. Vitamiinin muistaminen siis edesauttaa sitäkin, ettei koko flunssakausi kulu sairastellessa.

Hotelliaamiainen on synkänkin aamun pelastus!

5. Hotelliloma

Pimeässä tarpominen tuntuu sujuvan helpommin, kun on jotain kivaa luvassa. Yksi yö Vierumäellä riittää, ei tarvitse päästä Kämppiin.

6. Kunnolliset ulkovaatteet

Ulkoilu tunnetusti piristää mieltä, paitsi jos vaatteet ovat liian ohuet tai kastuvat läpimäriksi. Hyvillä ulkohousuilla taas kelpaa ulkoilla säässä kuin säässä.

7. Ohjelmien katsominen yhdessä jonkun kanssa

Kisakatsomoiden pitäminen on ihanaa – oli seurana sitten puoliso, ystävä tai sisarus. Kun Ensitreffit alttarilla -katsomokausi loppuu, kannattaa jo etsiä itselleen Temptation Island Suomi -katsomokaveria.

8. Tai ilta romanttisen komedian seurassa

Kääriydy lämpimään vilttiin, vedä villasukat jalkaan, hörpi höyryävän kuumaa teetä ja laita pyörimään paras romanttinen komedia, jonka tiedät. Välillä onni tulee yksinkertaisista asioista.

9. Herkuttelu

Piparisesonki on täällä, ja kohta on konvehtien aika. On tilanteita, joissa mikään ei piristä niin kuin suklaa. Kesäistä fiilistä voi hakea tekemällä vaikka pakastemangoista piristävän smoothien.

Kun pimeys tympii, valokoristelu piristää.

10. Kodin koristelu

Mieli lepää ja olo tuntuu paremmalta, jos kodissa viihtyy. Kokeile siis koristella kotia vaikka jouluvaloilla ja kynttilöillä. Joskus myös pelkästään huonekalujen järjestyksen muuttaminen tuo uutta piristettä.

11. Jouluvalofiilistely

Pimeys ja kylmyys ovat toki ikäviä asioita, mutta ilman pimeyttä jouluvalot eivät näyttäisi niin ihanilta.