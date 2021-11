Suomen kielen ärsyttävin sana on tässä – yli 10 000 suomalaista paljasti inhokkinsa

Kuinka moni näistä lasautuksista kuuluu sinun repertuaariisi?

Kielen kehittyminen on perin vinkeää. Kun suomen kieli muokkautuu ja muovautuu, sen käyttötavat monipuolistuvat. Samalla kieleen pesiytyy jos jonkinlaisia uusia sanoja.

Vaikka asiantuntijoiden mukaan kielen evoluutio on hyvästä, kaikki suomalaiset eivät ole asiasta todellakaan samaa mieltä. Muotitermit, anglismit ja svetisismit rassaavat osaa kansakunnastamme niin, että suomen kielen kohtalo suorastaan hirvittää.

– Että kevyet mullat sitten vaan, suomi. Suomi heitti lusikan nurkkaan, luut kuppiin, siirtyi ajasta ikuisuuteen ja autuaammille metsästysmaille. Sinivalkoinen ääni on poissa, kiteytti Aamulehti huolestuneiden aatteet muutama vuosi takaperin.

10 000 ääntä ällösanoille

Sinivalkoisen äänen kuoleman povaaminen lienee liioiteltua. Me Naiset tarttui kuitenkin taannoin jokaista kielenystävää askarruttavaan kysymykseen: mikä on suomen kieleen ujuttautuneista sanoista kaikkein ärsyttävin?

Saimme totuuden selvittämiseen runsaasti apua lukijoilta: kyselyyn tulvi yli 10 000 vastausta.

Joukossa oli sanoja, jotka vastaajien mukaan voivat ”saada pään räjähtämään”, ”tuntua siltä, kuin korvaa raiskattaisiin”, ”aiheuttaa näppylöitä” ja ”olla silkkaa kidutusta sielulle”. Saattaapa tietty sana ”paljastaa heti käyttäjänsä mänttiyden” tai ”saada toivomaan, että sanan käyttäjä joutuu vankilaan”

Kaikki 10 000 vastausta analysoituamme uskallamme väittää, että totuus Suomen ärsyttävimmästä sanasta on selvillä.

Aloitetaan kyseenalaisen kärkikymmenikön häntäpäästä.

10. Edukas

Puhekielinen synonyymi sanalle edullinen aiheuttaa vastaajien mukaan puistatusta muun muassa siksi, että se ei ole sana ensinkään.

Edukas-sanalla kuvaillaan jotain halpaa. Erään vastaajan mukaan sana kuulostaa kuitenkin enemmän sisäelimeltä tai sieneltä.

”Edukas ei ole sana! Varsinkin virallisissa yhteyksissä sattuu silmiin ja särkee korvia.”

9. Jonne

Urbaanin sanakirjan mukaan jonne-sanaa voidaan ”käyttää monessa eri yhteydessä, mutta alkuperästään johtuen sitä käytetään eniten kuvaamaan tietynlaisia nuoria tai lapsia, vain ja ainoastaan negatiivisessa mielessä”.

Me Naisten kyselyn äänestäjien mielestä jonne-sanasta erityisen raastavan tekee se, että sana tekee hallaa ihan kelpo nimelle. Lisäksi Jonne on nykyään jo menneen talven lumia, sillä nuorison tietää, että Veeti on uuden sukupolven Jonne.

”Jonne on ärsyttävin sana, koska veljen poikani nimi on Jonne. Aina hän saa kuulla siihen liittyen jotain näpätystä.”

8. Mansplainaus / mansplainata

Mainsplainaus eli suomalaisittain miesselittäminen raastaa äänestäjien hermoja monista, erikoisistakin syistä.

Sana rassaa vastaajia esimerkiksi siksi, ettei ”kyseinen sana ole juttu”, koska ”feministit ovat tekopyhiä” ja siksi, että ”emme tarvitse feminismiä Suomessa”.

7. Alkomahooli

Väännös alkoholista särkee äänestäjien korvia melko ristiriitaisista syistä. Ensinnäkin, joidenkin korvaan sana kuulostaa holhoavalta:

"Ärsyttää tällaiset vanhempien siteeraukset ”ei sitten oteta sitä alkomahoolia”. Tulee sellanen olo, että kyllä muuten nyt ainaki otan.”

Toisaalta sanaa pidetään liian nuorisolaisena.

"Tämä on ärsyttävä, koska se tuo mieleen teinin sanaston. Hän ei sano alkoholi, niin kuin aikuiset, vaan hänen pitää olla ”siisti” ja sanoa, että alkomahooli.”

Onneksi vastaajillamme on myös pari kelpo synonyymia kiistanalaiselle termille:

"Se on viina tai brenkku.”

6. Elikkäs

Juuh elikkäs! Monikäyttöisyydessään ehdottoman raivostuttava sana, toteavat äänestäjät.

Onpa sana onnistunut olemaan osasyyllinen yhteen eroonkin:

"Ex-poikaystäväni hoki aina ”juuh elikkäs”. Mielestäni se on epäseksikkäintä ja epähauskinta ikinä. Onneksi on eksä.”

5. Dinneri

Lipevä, kamala, hienosteleva. Siitä tulee mieleen Pokka pitää -sarjan Hyacinth Bucket. Sellainen sana on dinneri, jota käytetään synonyyminä sanalle illallinen.

”Dinneri on niin muovinen sana, ja sopii jonkun suuhun, joka kuvittelee olevansa parempaa kansaa. Miksei voi sanoa menevänsä illalliselle? Siinä on symppis 80-luvun klangi ja lataus tilanteesta, jossa on jotain oikeasti fiiniä.”

4. Voimaantuminen / voimaantua

”Kun joku sanoo ”voimaannuttavaa”, tulee oksu kurkundaaleniin.”

Kuvataanpa sanaa myös niin loppuun kulutetuksi, ”että aiheuttaa jo itsessään kaikkea muuta kuin voimaantumista”.

3. Broisku

Lempinimi yhdelle suomalaisten suosimista liharaaka-aineista eli broilerille.

"En ikinä käytä tätä. Jos joku erehtyy käyttämään, menee kylmät väreet ja iho kananlihalle.” "Broisku saa aikaan saman tuntemuksen kuin se, että joku raapii posliinilautasta haarukalla tai kirskuttaa liitua tauluun.”

2. Rakkauspakkaus

Rakkauspakkauksella tarkoitetaan jotain mahdottoman rakastettavaa ja ihastuttavaa, kuten puolisoa tai lasta. Äänestäjien korvakäytävissä sana on turhan siirappinen ja tekopirteä.

"Nostaa niskakarvat pystyyn. Kas kun ei kakkauspakkaus.”

1. Läpändeeros

"Se puistattaa. Se on kuin sanojen pieruvitsi, eli se ei miellytä edes sen keksijää.”

Sellainen on äänestyksemme ykköspallin valloittaja eli läpändeeros!

Läpändeeros nousi äänestyksessä ehdottomaksi ykkösinhokiksi, jonka kerrotaan herättävän Putous-traumoja ja nostavan erityisen tehokkaasti verenpainetta.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla maaliskuussa 2019.