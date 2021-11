Testaa, kuka Selviytyjät-tyyppi sinä olet! 12 kysymystä kertoo aukottoman totuuden

Miten on – asuuko sisälläsi pieni Viki, Eija, Sanna, Shirly, Heikki, Eve vai kenties Pauli?

Ai että! Selviytyjät-sarja on taas loppumetreillä, ja jännäksi näyttää menevän. Viime viikkoina sarjassa on nähty sen tasoista hiillostusta, että verenpaineet ovat nousseet kotisohvilla maksimilukemiin.

Tässä vaiheessa kautta katsojille on myös muodostunut kuva jäljellä olevien kilpailijoiden mielenmaisemista. Siksi nyt on aika selvittää, ketä Selviytyjät-kilpailijaa sinä muistutat. Testissä on mukana seitsemän pisimmälle päässyttä kilpailijaa. Jos testi meinaa mennä tunteisiin, muistathan, että ”tämähän on vain peliä”!

Jos testi ei näy, voit tehdä sen myös tästä.

