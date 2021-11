Listasimme 12 asiaa, joista tunnistaa suomalaisen kodin – löytyvätkö nämä sinunkin asunnostasi?

Fiskarsin oranssit sakset, Muumimuki ja Ikean sininen kassi. Muun muassa niistä tunnistaa suomalaiskodin. Katso lista ja kerro, löytyvätkö nämä esineet ja tavarat myös sinun kodistasi!

Moni menneillä vuosikymmenillä suosittu asia tai esine on vähitellen kadonnut suomalaisten kodeista. Melko harvan kodista löytyy enää 1980- ja 90-lukujen sisustushittejä, kuten laavalamppuja, cd-telineitä tai säkkituoleja. Myös kuvaputkitelevisiot, pakastinarkut ja dvd-laitteet lienevät vähenemään päin.

Mutta sitten on niitä design-klassikoita ja muita käytännöllisiä tavaroita, jotka jaksavat pitää pintansa vuodesta toiseen.

Listasimme 12 asiaa, jotka löytyvät lähes jokaisen suomalaisen kodista – vai löytyvätkö? Lue lista ja kerro, löytyvätkö kyseiset asiat sinun kodistasi. Vastausta klikattuasi näet, miten muut ovat vastanneet.

1. Fiskarsin sakset

Oranssikahvaiset sakset ovat maailmallakin tunnettu muotoiluklassikko ja samalla arkinen käyttöesine.

Saksien oranssi väri on niin ikoninen, ettei heti uskoisi, että saksista piti alun perin tulla mustat, punaiset tai vihreät. Saksista valmistettiin kuitenkin myös oranssit prototyypit, koska muovikoneeseen oli jäänyt oranssia väriä. Lopulta oranssi voitti raadin äänestyksessä mustan, ja loppu on historiaa.

2. Muumimuki

Niitä keräillään, jonotetaan ja harvinaisimmista maksetaan tuhansia euroja. Arabian Muumimuki on kuulunut suomalaisten kahvihetkiin 90-luvun alusta asti. Väitämme, että useimmista kodeista löytyykin vähintään yksi muumimuki.

3. Ikean Malm-lipasto

Näppärän simppeli Malm-lipasto on Ikean klassikko ja yksi huonekalujätin suosituimmista tuotteista. Se on ollut mallistossa 90-luvulta lähtien ja vakiinnuttanut paikkansa monissa suomalaiskodeissa.

4. Jakkara 60

Alvar Aallon suunnittelema Jakkara 60 toimii niin istuimena, pöytänä, säilytyspaikkana kuin vaikkapa viherkasvin alustanakin. Ja niitä on niin näppärää pinotakin! Vuonna 1933 asti valmistettua kolmijalkaista jakkaraa ja sen nelijalkaista serkkua on myyty miljoonia kappaleita.

5. Kivi-kynttilälyhty

Heikki Orvolan vuonna 1988 suunnittelemat Kivi-tuikut koristavat monien kotien ikkunalautoja, pöytiä ja takanreunuksia. Keräilijät himoitsevat harvinaisempia, myynnistä poistuneita värejä, joista ollaan valmiita maksamaan suuriakin summia.

6. Orthexin pakastusrasia

Orthexin tehtaalla Lohjalla valmistetaan pakastusrasioita, joita suomalaisten keittiön kaapit ja laatikostot sekä pakastimet ovat pullollaan. Pyöreäkulmainen, napakka rasia oli alkuperäiseltä nimeltään Jäänalle. Niitä on myyty jopa 70 miljoonaa kappaletta.

7. Ikean sininen Frakta-kassi

Jos Ikea-reissulta ei muuta tartu käteen, niin sininen kassi sentään kuitenkin. Frakta-kassi on hyödyllinen kapistus, jolla on lukemattomia käyttötarkoituksia: niissä voi esimerkiksi kantaa pyykkiä ja säilyttää panttipulloja. Kassi on ykkönen myös muuttamisen apuna.

8. Mariskooli

Mummomainen kippo vai ihanan retro sisustuselementti? Mariskooli jakaa mielipiteitä, mutta monista kodeista löytyy vähintään yksi sellainen. Mariskoolit ovat olleet Iittalan ja Marimekon yhteistuotannossa 60-luvulta lähtien. Armi Ratia käytti niitä kuuluisissa puutarhajuhlissaan, minkä jälkeen skooleista tuli suosittuja keräilykohteita.

9. Orthexin ämpäri

Pakastusrasioita valmistava Orthex tunnetaan myös ämpäreistään. Kyseisen 10 litran sangon tunnistaa kahvan kolmesta painaumasta. Me suomalaiset olemme ämpärikansaa, ja jos kodista ämpäri löytyy, se on monesti juuri tämä.

10. Savonia-aterimet

Hackmanin Savonia-aterimet ovat designklassikko ja monen keittiön kestosuosikki. Vuonna 1967 julkaistu aterinsarja on valmistajan mukaan maailman myydyin.

11. Aalto-maljakko

Kivi-tuikun ja Mariskoolin lisäksi myös Aalto-maljakko on Iittalan hitti, joka on uinut tiensä suomalaiskoteihin. Maailmallakin kuuluisa lasiesine kelpaa niin kukkamaljakoksi kuin tarjoiluastiaksikin.

12. Finlaysonin pussilakanat

Missä suomalainen nukkuu? Finlaysonin pussilakanoissa, todennäköisesti. Vuonna 1820 perustetun yrityksen sisustustekstiileille on myönnetty suomalaisesta suunnittelusta kertova Design from Finland -merkki. Tunnettuja kuoseja ovat esimerkiksi Elefantti, Coronna sekä erilaiset Muumi-kuosit.

Puuttuiko listalta mielestäsi jokin tavara tai esine, jonka arvelet löytyvän monista suomalaiskodeista? Kerro kommenteissa!