Kalsarikännit ei ole ainoa! Listasimme 16 sanaa, jotka voi ilmaista täydellisesti vain suomen kielellä

Suomen kieli on täynnä mahtavia sanoja, jotka toimivat kunnolla vain suomeksi. Etkö usko? Koetapa sanoa englanniksi, että kyllä tarkenee!

Suomalaisten puheeseen kotiutuu jatkuvasti lisää sanoja ja termejä englannin kielestä. Siksi aina välillä on syytä pysähtyä ja muistaa, miten upea kieli kotoisa ja värikäs suomemme on.

Suomen kieli on täynnä sanoja, joita ei yksinkertaisesti voi ilmaista millään muulla kielellä. Tai no, voi – mutta kääntäessä sanasta katoaa jotain olennaista.

Oiva esimerkki on kalsarikännit. Ulkomaita myöten ihastuttanut sana on suorastaan nerokkaan kuvaava. Sille ei löydy täydellistä vastinetta muista kielistä, joskin The Guardian ehdotti taannoin artikkelissaan termiä pantsdrunk. Ei sovi unohtaa myöskään lukemattomia muita humalaa kuvaavia ilmaisujamme, kuten ”naamat”, ”pienessä sievässä” ja ”nakit silmillä”.

Listasimme 16 erinomaisen kuvaavaa suomenkielistä sanaa, joille on vaikea löytää vertaistaan vastinetta.

1. Sisu

Klassikkojen klassikko. Suomalaiselle sisulle on pitkään yritetty löytää kuvaavaa käännöstä esimerkiksi englanniksi. Paras vastine lienee grit, mutta sekään ei oikein tunnu tavoittavan suomalaisuuden syvintä olemusta.

2. Tuliainen

Miksi muka voi kutsua reissusta ystäville lahjaksi tuotuja paikallisia tuotteita, jos ei tuliaisiksi? Englannista moista sanaa ei löydy. Netin sanakirjat ehdottavat käännöstä present, mutta eihän se ole lainkaan yhtä kuvaava sana.

3. Tarkeneminen

Mitä kätevin tapa kertoa, että on laittanut päälleen tarpeeksi eikä palele talvipakkasessa. Kielitohtori on maininnut sanan esimerkkinä suomen kielelle ominaisista, vaikeasti käännettävistä sanoista.

4. Kelirikko

Tämä sana on vain yksi esimerkki suomen kielen rikkaasta sääsanastosta. Se kuvaa oivallisesti ilmiötä, jossa päällystämättömät tiet pehmenevät kulkukelvottomiksi.

5. Kyykkyviini

”In Finland we have this thing called kyykkyviini”, on moni suomalainen saattanut selittää ulkomaalaiselle kaverille. Kyykkyviini eli squatting wine on käsite, jonka vain Suomessa elänyt voi ymmärtää.

6. Löyly

Saunasanastossa suomen kieli on voittamaton, olemmehan saunakansaa. Löylylle saattaa löytyä versioita muistakin kielistä, mutta tuskin yhtä mahtavia.

7. Vahingonilo

Tätä sanaa ei löydy englannin kielestä lainkaan, mutta se on niin tarpeellinen, että englantiin on omaksuttu saksalainen sana schadenfreude. Vaan meiltäpä sana löytyy ihan omasta takaa!

8. Vitutus

Ei, englannin annoyance eli ”harmitus” ei tavoita sitä mielentilaa, johon tällä viittaamme.

9. Lunta kuvaavat sanat

Suomen kielessä on poikkeuksellisen paljon sanoja lumelle. Kinos, nuoska ja pyry ovat hyviä esimerkkejä. Räntäkin on paljon kuvaavampi sana ikävälle sääilmiölle kuin esimerkiksi englannin sleet. Ja entäpä kuurankukka, miten kaunis sana! Suomen kielen lumeen liittyvä sanasto on erityisen rikasta murteiden osalta. Kotuksen mukaan esimerkiksi Nurmossa lunta voi hidellä, Kymissä hyötyillä ja Urjalassa haituilla.

10. Väljähtyä

Oli kyse sitten hiilihapollisesta juomasta tai hiipuvasta parisuhteesta, tälle verbille on vaikea keksiä kunnollista korvaajaa. Englannin vastine lienee to go stale, mutta ei se väljähtynyttä voita.

11. Parahultainen

Nimensä mukaisesti parahultainen sana kuvaamaan jotain sellaista, joka on juuri, eikä melkein sopiva.

12. Kaamos

Mikä täydellinen sana kuvaamaan ajanjaksoa, jonka aikana aurinko ei nouse koko päivänä horisontin yläpuolelle. Englannin kielen vastine polar night ei aivan onnistu tavoittamaan samaa henkeä. Myös kaamosmasennus on suomalaiseen kulttuuriin vahvasti liittyvä sana, jota on vaikea kääntää yksiselitteisesti toisille kielille. Sana kaamos on muuten lainattu suomeen saamenkielisestä skábma-sanasta, joka puolestaan pohjautuu norjan sanasta skamtid.

13. Talkoot

Oletko joskus yrittänyt selittää ulkomaalaiselle tutulle, että osallistuit talkoisiin? Jos olet, olet todennäköisesti huomannut, että sana ei käänny kovinkaan kätevästi englanniksi. Wikipediassa talkoiden vastine on communal work, mutta se ei ole aivan yhtä yksiselitteinen. Wikipedian artikkelissa mainitaan, että suomen kielen talkoot-sanaan sisältyy jo itsessään käsitys vapaaehtoisuudesta ja palkattomuudesta.

14. Tosikko

Netin sanakirjat tarjoavat tosikon englannin vastineeksi sanaa humourless eli huumorintajuton. Suomen kielessä toki käytetäänkin paljon myös huumorintajuton-sanaa. Se on hieman sääli, sillä tosikko on mahtava sana.

15. Perkele

Eli maailman paras kirosana. Mikään ei tunnu niin tyydyttävältä kuin tämän sanan karjaiseminen, kun oikein ketuttaa. Perkele on tärkeää opettaa myös jokaiselle ulkomaalaiselle tutulle ja suomen kieltä opiskelevalle, sillä sen kautta pääsee tutustumaan suomalaisuuden ytimeen.

16. No niin

Korjaus edelliseen: tässä saattaa sittenkin olla se sanapari, jonka avulla pääsee käsiksi suomalaisuuden syvimpään olemukseen. Tämän on todistanut esimerkiksi koomikko Ismo Leikola. Äänenpainoja vaihtelemalla no niin sopii joka tilanteeseen. Yksinkertaisen nerokasta.