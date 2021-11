Kaadatko makaronit ja keitinvedet siivilään lavuaarissa? Ei kannattaisi – listasimme 27 nerokasta keittiökikkaa, jotka säästävät aikaa ja vaivaa

Värjäytyneen eväsrasian puhdistus, pursotinpussin täyttäminen... Listasimme keittiöniksejä, joiden avulla säästät aikaa ja vaivaa arjessasi. Montako näistä jo tiesit?

Keittiö on paikka, jossa monesti sattuu ja tapahtuu. Joku on polttanut taas pannun pohjaan. Tiskiallas on tapansa mukaan täynnä. Tiskirätti haisee, eikä kaupasta tarttunut vieläkään täydellisen kypsyistä avokadoa mukaan. Ja se yksi jääkaapin lokero on aina pullollaan nihkeitä vihanneksia.

Sekä keittiön putsaukseen, ruoan säilytykseen että kokkaukseen liittyy paljon kompastuskiviä ja tuskailua kiireisessä arjessa.

Listasimmekin 27 keittiökikkaa, joilla arki helpottuu kummasti.

1. Tehosekoittimen putsaaminen voi tuottaa päänvaivaa, mutta siihen onkin oiva kikka. Laita blenderiin kuumaa vettä ja astianpesuainetta. Muista kiinnittää kansi! Surauta se jälkeen konetta kuin tekisit pirtelöä ja laite puhdistuu ilman tiskaamista. Huuhtele saippua pois ja valmista tuli.

2. Oletko miettinyt mihin kattilankannen voi laittaa kesken kokkauksen, ettei kansi vie tilaa tai sotke tasoja? Monet kattilankannet saa kattilan kahvaan nojaamaan ja näin pois tieltä sekoituksen ajaksi.

3. Pizzan leikkaamiseen voi käyttää niin veistä kuin pizzaleikkuria, mutta leikkaus onnistuu helposti myös saksilla.

4. Useimman tiskirätit voi pestä pesukoneessa. Jos liinan pakkauksessa mainitaan pesumahdollisuus, sen voi laittaa välillä pesukoneeseen. Näin keittiöliinasta saa raikkaan ja puhtaan.

5. Jos marjoja, hedelmiä tai yrttejä on menossa pilalle, voi ne pestyinä ja pilkottuina lisätä jääpalamuotteihin veden kanssa. Näin saat helposti makujääpaloja, jotka ovat kesäinen lisä juomaan. Yrtit voi lisätä myös keskenään öljyn kanssa muotteihin, jolloin saat valmiita yrittikuutioita ruoanlaittoon.

6. Tiesitkö, että valkosipulia ei tarvitse kuoria, vaan sen voi puristaa kuorineen murskaimessa? Kuoret jäävät kätevästi puristimeen, vaikka työ vaatiikin hieman enemmän puristusvoimaa. Huippukokit tosin suosivat veistä, jotta maku ei muutu kitkeräksi.

7. Minitomaatteja saa leikattua useamman kerralla kahden lautasen avulla. Laita pestyt minitomaatit lautaselle ja toinen lautanen päälle. Leikkaa sivuttain veitsellä tomaatit lautasten välistä puoliksi. Näin tomaatteja ei tarvitse leikata yksi kerrallaan.

8. Monet käyttävät siivilää niin, että laittavat sen altaan pohjalle ja kaatavat makaronit siihen. Kuumilta roiskeilta ja altaan pohjalle karkaavilta makaroneilta voi kuitenkin välttyä, kun laittaa siivilän pohja edellä kattilaan ja kaataa näin veden pois. Siivilä estää pastaa joutumasta lavuaariin ja vesi pääsee valumaan kattilasta pois. Samalla myös pastat jäävät kätevästi kattilaan.

9. Nuupahtaako salaattisi aina ennen aikojaan? Salaatin saa säilymään pidempään, kun pesty ja kuivattu salaatti sekä pala talouspaperia laitetaan uudelleen suljettavaan muovipussiin.

10. Avokado on aina liian raaka tai ylikypsä. Avokadon kypsyyden voi kuitenkin tarkistaa sen kannasta. Jos kanta on vaikea irrottaa ja sen alta paljastuu keltaista, on avokado vielä raaka. Jos kanta irtoaa helposti ja on sisältä vihreä tai hieman tummempi, on avokado valmis syötäväksi. Ylikypsän avokadon kannan alta paljastuu mustaa tai ruskeaa.

11. Tiesitkö, että foliolla voi teroittaa sakset? Folio taitellaan useamman kerran ja taitettua foliota leikellään saksilla. Näin pääset eroon tylsistyneistä saksista.

12. Jos ruokaa tuppaa menemään usein roskiin, on jääkaappiin hyvä laittaa syö minut ensin -laatikko. Laatikko asetetaan jääkaapin etuosaan ja se täytetään ruoalla, joka on pilaantumassa ensimmäisenä.

13. Lähes kaiken ruoan voi myös pakastaa. Hedelmät, leivät, yrtit, valmisruoat, kastikkeet, juustot ja lihat säilyvät kaikki pidempään pakkasessa. Hedelmistä ja marjoista on helppo tehdä valmiita sekoituksia pusseihin, joita voi käyttää smoothieissa. Muista tarkistaa, kuinka kauan esimerkiksi liha säilyy pakkasessa.

14. Kuluuko suurin osa kauppareissuistasi siihen, että mietit mitä söisit tänään ja ostoskoriisi päätyy silti aina samat ruoat? Tuskalliset kauppareissut voi estää keräämällä ruokalistaa jääkaapin oveen. Aina kun mieleen juolahtaa jokin ruoka tai resepti, kirjoitetaan se listaan. Listan avulla aikaa ei enää kulu kaupassa tuskailuun ja kokeiluun pääsee mahdollisesti uusia ruokia.

15. Värjäytynyt säilytysrasia puhdistuu hauskalla kikalla. Lisää rasiaan kuumaa vettä, astianpesuainetta ja pari revittyä talouspaperin palaa. Sulje astia kannella, ravista vimmatusti noin minuutin ajan ja huuhtele vedellä. Jos tämä ei tepsi, koita tehdä ruokasoodasta ja vedestä paksuhkoa tahnaa, jolla hierotaan astiaan läpikotaisin. Anna seistä vuorokauden ja huuhtele. Tätä jatketaan kunnes rasia on puhdas ja hajuton.

16. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin huonosti avattu makaronipussi, jonka sisältö valuu pitkin kaapin pohjaa. Jos et omista pussin sulkijaa, leikkaa pussin suu keskeltä halki, jolloin pussiin muodostuu sangat ja pussin voi sulkea sitomalla sangat kiinni.

17. Kananmunan syötävyyden voi helposti testata vesilasissa. Kananmuna on pilalla, jos se kelluu lasissa ja käyttökelpoinen, jos se uppoaa vesilasin pohjalle.

18. Lime ja sitruuna kannattaa pyöritellä keittiön tasoa vasten ennen puristamista, sillä näin mehu irtoaa helpommin.

19. Kokatessa likaa ja tavaroita kasaantuu helposti tasoille, joten tiskejä kannattaa latoa kokkaamisen ohella astianpesukoneeseen. Jos konetta ei ole, niin täytä allas valmiiksi kuumalla vedellä ja astianpesuaineella, jotta voit upottaa astiat veteen kokkaamisen ohella. Näin tiskit ovat jo puoliksi tiskatut.

20. Pannu on palanut pohjaan ja lika ei tunnu lähtevän. Ei hätää! Palaneen pannun saa puhtaaksi ruokasoodan ja omenasiiderietikan avulla. Kaada pannulle reilusti ruokasoodaa ja päälle omenasiiderietikkaa. Lisää vettä niin, että pannun pohja peittyy. Kiehauta keitosta viisi minuuttia. Sammuta liesi ja peitä pannu kannella puoleksi tunniksi. Lian pitäisi irrota helposti huuhdeltaessa.

21. Pursotuspussin täyttämiseen on oiva kikka. Leikkaa pussinpää normaalisti ja asettele pursotinpää pussiin. Laita pussi juomalasiin ja taittele pussinsuu lasin reunojen yli. Näin pussiin on helppo laittaa täyte ilman turhaa sotkua.

22. Jos haluat hyödyntää kaiken säilykepurkista, lorauta vettä sekaan, pyöräytä varovasti ja lisää kastikkeeseen. Näin saat kaiken käytettyä esimerkiksi tomaattipyreestä, eikä kastikkeeseen tarvitse erikseen lisätä vettä.

23. Marjat ja hedelmät saa säilymään pidempään tiiviissä lasipurkissa. Laita pestyt ja kuivatut marjat tiiviissä lasipurkissa jääkaappiin, jolloin marjat voivat säilyä jopa viikkoja.

24. Vesimelonista saa täydellisiä suupaloja leikkaamalla melonin ensin puoliksi, jonka jälkeen puolikkaat leikataan pitkittäin ja poikittain pieniksi neliöiksi.

25. Juhlat tulossa ja jääpalamuotteja on liian vähän. Jos ei tahdo ostaa valmiita jääpaloja, voi niitä pakastaa ennakkoon pusseihin pitkin viikkoa. Aina kun edelliset palat ovat jäätyneet, siirretään ne muotista pussiin ja toistetaan niin kauan kunnes jääpaloja on tarpeeksi. Myös jäämurskaa voi tehdä itse. Pakasta vettä pakastuspusseissa vaakatasossa, ja murskaa jäätyneet levyt.

26. Onko sokeri päässyt kovettumaan kaapissa? Kovettuneen fariinisokerin saa pehmeäksi muutamalla niksillä. Laita kovettunut sokeri ilmatiiviiseen rasiaan ja heitä kaveriksi joko pala appelsiinin kuorta tai kostutettu paperinpala. Tämän pitäisi toimia muutamassa tunnissa. Voit lisätä pakettiin myös tilkan vettä.

27. Älä heitä pois! Kasvisten ja juuresten kuorista ja kannoista voi tehdä kasvislientä. Kerää pakastuspussiin osat, jotka normaalisti heittäisit biojätteeseen. Säilytä pussi pakkasessa. Kun haluat tehdä kasvislientä, heitä pussin sisältö kattilaan ja täytä vedellä, kunnes osat kelluvat. Lisää haluamiasi mausteita ja kiehauta. Anna osien kiehua hiljalleen noin tunti, siivilöi liemi purkkiin ja säilytä jääkaapissa. Valmista!

Lue myös: 21 pientä niksiä, jotka helpottavat arkea kummasti – sottaamaton jogurttipurkki, hiekat pois eteisestä...

Lue myös: Huippukokit kertovat, mitä keittiövälineitä ammattilaiset eivät käytä – monen kotikokin suosima vehje sai täystyrmäyksen

Lue myös: Valitse 36 sisustuskuvan joukosta 6 kuvaa, niin me kerromme, mille vuosikymmenelle kuulut henkisesti

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 06/2021.