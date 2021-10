Testasimme kauppojen uutuusherkut, joissa maistuu pipari – yksi hipoi täydellisyyttä: ”Voisi ahmia kerralla...”

Me Naiset testasi kauppojen piparinmakuiset uutuusherkut. Testistä ilmeni, että osassa pipariherkuista maku jäi uupumaan täysin ja toisissa sitä oli juuri sopivasti.

Joulusesonki saapuu kauppoihin jo lokakuussa, ja tarkkasilmäiset ovatkin voineet huomata niin hyllyillä kuin pakastealtaissa jouluisia uutuuksia.

Me Naiset testasi kauppojen piparinmakuiset uutuusherkut. Testissä ilmeni, että piparin voi yhdistää monella tavalla ja erityisesti suklaan ja piparin yhdistelmä sointuu yhteen.

Testissä olivat mukana Annas piparkakkujäätelö, 3 Kaverin piparkakkujäätelö, Kantolan pallopipari maitosuklaan ja valkosuklaan mauissa, Domino piparkakku, Fazer suklaapiparkakku, Annas piparkakku kardemumma, Annas piparkakku lakritsi, Semper piparkakku appelsiini, Malaco Tip Tap -laku sekä Fazer Christmas Hearts -vaahtokarkki.

Arvostelimme pipariherkut asteikolla 0-5.

Annas piparkakkujäätelö

Jäätelö saa piparin makunsa piparin murusista, joita on jäätelössä reilusti. Jäätelöstä jää kuitenkin puuttumaan se jokin ekstra, kuten kastike. Maistuu kuitenkin selkeästi piparille ja on todella hyvää.

”Pipari ja jäätelö ovat herkullinen yhdistelmä. Toimii!”

Arvosana: 4/5

Hinta: alkaen 4,29 € / 900 ml

3 Kaverin piparkakkujäätelö

Tästä ei makua puutu, sillä jäätelö on todella mausteinen. Neilikka, muskottipähkinä ja muut aromit erottuvat jäätelöstä selkeästi. Piparitahnaa on jopa enemmän kuin jäätelöä, mikä on iso plussa! Maku saisi kuitenkin olla piparimaisempi, sillä mausteisuus peittää piparin alleen.

Arvosana: 3,5/5

Hinta: alkaen 5,85 € / 500 ml

Kantolan pallopipari maitosuklaan ja valkosuklaan mauissa

Todella herkullisia. Pipari ja suklaa on loistava yhdistelmä. Valkosuklaa on hieman suklaata makeampi, mutta kummatkin ovat todella hyviä. Pallo on kuitenkin aika kova pala purtavaksi, joten sisältö voisi olla ehkä aavistuksen pehmeämpää. Se on tämän täydellisyyttä hipovan herkun ainoa miinus.

”Täydellisen suupalan kokoisia palleroita voisi ahmia kerralla vaikka koko pussillisen.”

Arvosana: 4,5/5

Hinta: alkaen 2,19 € / 150 g

Domino piparkakku

Keksi maistuu jouluiselta, mutta piparin makua on vaikea erottaa. Vaikkei pipari maistu, ovat keksit joka tapauksessa oikein hyviä.

”Hauskaa vaihtelua tavallisiin pipareihin.”

Arvosana: 3,5/5

Hinta: alkaen 2,35 € / 175 g

Fazer suklaapiparkakku

Paketista paljastuu pussillinen pieniä piparkakkuja. Maku on pahvinen, piparit eivät maistu voimakkaasti piparilta eivätkä suklaalta. Pipareita koristaa ohuen ohut kerros halvan makuista suklaata.

”Odotukset olivat kovat, mutta tämä oli todella iso pettymys.”

Arvosana: 1,5/5

Hinta: alkaen 2,19 € / 175 g

Annas piparkakku kardemumma

Tuoksu on huumaava! Kardemumma sopii pipariin loistavasti, eikä maku ole tuoksun lailla liian voimakas. Todella kiva yhdistelmä.

”Vaikka tuoksu on voimakas, on maku juuri sopiva.”

Arvosana: 4/5

Hinta: alkaen 1,69 € / 150 g

Annas piparkakku lakritsi

Pipareista erottaa selkeästi lakritsin palaset ja myös tuoksu paljastaa maun. Lakritsi ei maistu kuitenkaan liikaa läpi, vaan antaa juuri sopivan maun.

”Tämä on loisto herkku lakunystäville.”

Arvosana: 4/5

Hinta: alkaen 1,69 € / 150 g

Semper piparkakku appelsiini

Gluteeniton ja laktoositon pipari tuoksuu voimakkaasti appelsiinille. Myös mausta erottaa selkeästi appelsiinin, mutta maku on ehkä hieman pistävä. Itse pipari maistuu vasta jälkimakuna ja piparista jää jauhoinen tunne suuhun.

”Hieman kuivahko, mutta ainakin tuotteessa maistui pipari ja appelsiini, niin kuin luvattiin.”

Arvosana: 2/5

Hinta: alkaen 2,65 € / 150 g

Malaco Tip Tap laku

Haukatessa esiin astuu hento jouluinen maku. Laku tosin peittää maun alleen melko vahvasti. Jos lakua ei tietäisi piparkakun makuiseksi, olisi vaikea arvata, vaikka jouluiselta maistuukin.

”Ei huono, mutta itse pipari saisi maistua voimakkaammin.”

Arvosana: 3/5

Hinta: alkaen 0,15 € / 14 g

Fazer Christmas Hearts vaahtomakeiset

Pehmeät karkit maistuvat jouluisilta, ehkä hieman piparimaista aromia havaittavissa. Maku on kuitenkin todella teennäinen ja voimakas. Kaikkiaan outo yhdistelmä. Ei jatkoon!

”Piparin maku ei todellakaan sovi tähän.”

Arvosana: 1/5

Hinta: alkaen 2,79 € / 175 g

