Listasimme 15 koulussa opittua asiaa, jotka eivät ole auttaneet mitenkään elämässä – ”Edes pubivisassa ei ole tätä kysytty”

Ranskan vallankumouksen vuosiluku on jäänyt mieleen, mutta kuinka moni on sitä tosielämässä tarvinnut? Koulussa opitaan monia asioita, joista ei varsinaisesti ole hyötyä myöhemmin elämässä – ainakaan suoraan.

Koulussa opetetaan monia tärkeitä asioita, jotka sivistävät, avartavat ajatusmaailmaa ja auttavat luovimaan elämässä aikuisena.

Monenlaista tarpeellista jää kuitenkin oppimatta. Kysyimme taannoin lukijoiltamme, mitä tietoja ja taitoja koulussa pitäisi opettaa, mutta ei opeteta. Niitähän löytyi. Miksei koulussa opeteta vaikkapa raha-asioiden hallintaa, verotukseen liittyviä perusasioita, ensiaputaitoja tai tunteiden hallintaa? Näistä taidoista olisi aidosti hyötyä jokaisen elämässä vielä aikuisenakin.

Koulunkäynti sisältää onneksi yhä vähemmän nippelitiedon ulkoa opettelemista, mutta kaikenlaista vähemmän tarpeellista kouluvuosilta on jäänyt mieleen.

Listasimme Me Naisten toimituksessa 15 asiaa, jotka koulussa opittiin, mutta joista ei myöhemmin elämässä ole ollut suoranaista hyötyä. Kuulostavatko nämä tutuilta?

1. Piin desimaali. ”Piti opetella ulkoa ensimmäiset 50 desimaalia. Mitähän ihmettä varten? Ei ole tullut käyttöä toistaiseksi. Edes pubivisassa ei ole tätä koskaan kysytty.”

2. Päässälaskut. ”Kehittivät varmaan aivoja, mutta ovat käytännössä turhia, koska tosielämässä laskin kulkee koko ajan taskussa. Sitä ei tosin ehkä 1990-luvulla vielä osattu ennustaa.”

3. Kon-su-kie-pre. ”Eli ruotsin sanajärjestyssääntö. Muuten ihan hyvä, mutta ei auta mitään, kun en osaa ruotsin kielestä mitään muuta ja sanavarasto on nolla. Koulussa piti usein päntätä tämän tyyppisiä muistisääntöjä, mutta ei niistä ole hyötyä, jos ne ovat ainoa asia mikä aineesta jäi mieleen.”

4. Pohjanmaan joet runomuodossa. ”Oulun Siika Pyhä Kala, jota Lesti Veteli Ähtävän ja Lapuan kautta Kyröön. Jokien nimistä on kai useita eri versioita, eikä lista ole täydellinen, koska muun muassa Kiiminkijoki ja Iijoki puuttuvat. Oli miten oli: ei tästäkään tiedosta ole hyötyä ollut.”

5. Pähkinäsaaren rauha 1323... ”Osaisin kertoa tämän vuosiluvun vaikka unissani. En kuitenkaan muista, mikä sota ja keiden välillä päättyi noin.”

6. ...ja Ranskan vallankumous 1789. ”Tämäkään ei unohdu. Koulussa tuntui, että historiassa tärkeintä oli muistaa nimiä ja vuosilukuja. Olennaisempaa olisi varmaan ollut oppia, mikä johti tärkeisiin historian tapahtumiin ja mitä vaikutusta niillä oli maailmaan.”

7. Inessiivi, elatiivi, illatiivi... ”Sijamuotoja päntättiin armottomasti. On hyvä osata taivuttaa suomea, mutta miksi sijamuotojen nimet piti opetella niin, että ne osaa aikuisenakin luetella ulkoa? Ei nimiä ole missään tarvinnut.”

8. Ukko-Nooa nokkahuilulla. ”Alakoulussa kaikkien piti hankkia nokkahuilu, jota sitten yhdessä puhalleltiin. En ole nokkahuiluun sittemmin koskenut, mutta jos joku sellaisen käteeni iskee, lähtee Ukko-Nooa taatusti lonkalta. Ymmärrän, että nokkahuilun avulla opeteltiin musiikin perustaitoja, mutta itse soittimeen en ole koulun jälkeen törmännyt missään.”

9. Derivointi. ”Oli aika turhaa. Tosin en kyllä voi sanoa oppineeni derivointia. En vieläkään tiedä, mihin käytetään derivaattaa.”

10. Paraabelit. ”Paraabeli on esimerkiksi se symmetrinen kaari, jonka taulusieni muodostaa ilmaan, kun sienen heittää. Tai jotenkin näin opettaja asiaa havainnollisti. En äkkiseltään keksi, mitä hyötyä paraabelista olisi elämässä ollut. Nykynuorille paraabeli tosin lienee tuiki tärkeä juttu, koska kiitos pääsykoeuudistuksen, lukion pitkän matematiikan arvosana ratkaisee usein jatko-opintoihin pääsyn.”

11. Paavalin kirjeet ja Jaakobin poikien nimet. ”Ne piti päntätä uskonnon tunnilla. En ole tarvinnut sittemmin.”

12. Mitokondrio tuottaa energiaa solujen käyttöön. ”Jostain syystä tämä piti painaa biologian tunnilla mieleen. Kävin englanninkielistä koulua, ja lause mitochondria is the powerhouse of the cell on piirtynyt mieleeni ikuisiksi ajoiksi.”

13. Satunnaiset laulut. ”Opin laulamaan Jeesus-aiheisen ruokalaulun nimeltään Me syömme leipää elämän. Kyseinen kappale veisattiin neljän vuoden ajan jokaisena koulupäivänä aina ennen ruokailua. Lounasta ei saanut ennen kuin biisi useine säkeistöineen oli suoritettu. Jos joku ei pysynyt mukana, laulanta aloitettiin alusta.”

14. Venäjän keisarien nimet. ”Muistisääntö BANAANI piti opetella, koska se kertoi keisarien nimet ja järjestyksen ajalta, jolloin Suomi oli osa Venäjää. Ensimmäinen ja viimeinen kirjain pois, jolloin jäljelle jää ANAAN. Aleksanteri I, Nikolai I, Aleksanteri II, Aleksanteri III ja Nikolai II. Enpä ole tällä tiedolla päässyt brassailemaan.”

15. Koulun sosiaaliseen elämään liittyvät asiat. ”Luulen, että aidosti turhat asiat liittyvät ennemmin piilo-opetussuunnitelmaan; siihen, että oppi nauramaan irstaille jutuille muiden mukana, sulautumaan massaan ja syömään sairaan nopeasti.”

Vai oliko mikään turhaa? ”Yllättävän monella nippelitiedolla on sittemmin ollut kuitenkin käyttöä. Alaluokilla opettelimme ulkoa luokanopettajamme lempivirren sanat. Jonkun mielestä se saattaisi olla turha oppi ja on se naurattanut minuakin, mutta nykyään saan virrestä paljon lohtua ja muistelen opettajaa merkittävänä roolimallina. Lisäksi se fakta, että opettajan lempivirren opettelu on voinut 80-luvulla olla kotiläksy, on tuonut paljon iloa lähipiirilleni.”

