Vastaa 11:een karmivaan kysymykseen, me kerromme, millainen tyyppi olet luonteeltasi – ja selviäisitkö kauhuleffasta hengissä

Lähdetkö pimeään huussiin yksin vai otatko kaverin mukaan? Laadimme 11 kysymystä, joihin vastaamalla saat selville, miten sinulle kävisi kauhuleffassa.

Jos olet katsonut elämäsi aikana edes muutaman kauhuelokuvan, tiedät varmasti, että niiden henkilöhahmot tuntuvat tekevän hölmöjä asioita. Aina on joku, joka ei huomaa aivan lähellä olevaa vaaraa tai menee yksin pelottavaan kauhujen taloon. Ja kaikkihan nyt sen tietävät, ettei uhkaavassa tilanteessa saa missään nimessä hajaantua!

Oletpa ehkä joskus miettinyt sitäkin, miten itse reagoisit kauhuelokuvista tutuissa tilanteissa. Luulet ehkä, että olisit naiiveja leffahahmoja fiksumpi – mutta olisitko todella?

Me Naisten hyytävä testi esittää joukon tilanteita, joihin sinun on reagoitava. Vastaa niihin ja me kerromme, millainen tyyppi olet. Samalla saat tietää, miten sinulle kävisi, jos päätyisit kauhuleffaan

Jos testi ei toimi yllä, pääset tekemään sen tästä.