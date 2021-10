Listasimme 22 nostalgista sanaa, jotka ovat kadonneet puhekielestä – osa hyvästä syystä!

Kaukana ne ovat ajat, kun opettaja lähti kesken tunnin monistamaan tai teinit kyttäsivät etusormi valmiusasennossa, että pääsi nauhoittamaan C-kassulle.

Päivää, että pätkähti! Jeespoks pallinaama. Kikkelis kokkelis, mitäs läksit! Näitä kasarilta ja ysäriltä tuttuja sanontoja kuulee yhä harvemmin. Kyseiset sanonnat eivät ole ainoita, jotka ovat kadonneet puhekielestä lähes kokonaan. On myös pitkä lista sanoja ja kirjainyhdistelmiä, joita emme nykyään enää kuule.

Osa sanoista on kuollut tai kuolemassa sukupuuttoon ihan vain siksi, että teknologian kehittyminen on tehnyt joistakin sanoista turhia. Suurin osa listassa olevista sanoista on kuitenkin kadonnut ihan vain siksi, että kieli kehittyy ja vanhat väistyvät uusien tieltä. Tai sitten ne vain odottavat, että seuraavat sukupolvet löytävät ne.

Oletko sinä päästänyt suustasi näitä sanoja?

1. Daa. ”Hei daa?” -ilmaisulla haluttiin ilmaista toiselle henkilölle, ettei tämä tajua. Se voitiin kirjoittaa myös muotoon d44. Kyseisessä ilmaisussa on sen verran ylimielinen sävy, että kenties ihmiskunta pärjää ilman tätä ilmaisua.

2. Aska. ”Mulla ois vähän askaa”. Aska tarkoitti tietysti asiaa. Motiivi sanan käyttämiselle on jäänyt mysteeriksi, sillä kukaan tuskin käytti sitä laiskuuttaan – onhan sanassa täsmälleen sama määrä kirjaimia ja tavuja kuin virallisessa asiaa-sanassa. Toki askassa on hivenen rennompi sävy kuin asiassa.

3. Dise. Lähteekö kukaan enää diseen eli diskoon? Onko niitä enää edes olemassa?

4. Jorata. Jos kukaan ei lähde enää diseen, niin tuskin kukaan myöskään enää joraa.

5. Ernu. Tämä on lyhenne sanoista erilainen nuori.

6. EVVK. ”Ei vois vähempää kiinnostaa.” Kirjainlyhenteen käyttämisessä on samaa ylimielisyyttä ja lapsellisuutta kuin daassa, joten lienee kaikkien parhaaksi, jos EVVK ei enää palaa keskuuteemme.

7. Ämppäri. Kun ei ole enää mp3-soittimia, ei ämppärillekään ole käyttöä.

8. Nauhoittaa. Kaukana ovat ne ajat, kun piti olla tarkkana, että sai nauhoitettua C-kassulle omat suosikkibiisinsä Radiomafian Suomen viralliselta listalta. Nauhoittaa-verbin katoamiseen vaikutti tietysti myös VHS-nauhureiden ja -kasettien kato.

9. Monistaa. Siitäkin on jo jokunen tovi vierähtänyt, kun opettaja lähti kesken tunnin monistamaan.

10. IhQ. Kun suomalaiset löysivät adjektiivin huikea, sai ihQ väistyä.

11. Kessu. Merkittävistä verotuloista huolimatta tupakoinnista on tullut paheksuttavampaa kuin menneillä vuosikymmenillä. Jotain sympaattista siinä kuitenkin on, mikäli joku yrittää ”pummata yhtä kessua” – ainakin verrattuna siihen, että käskee ”heittämään röökin”.

12. Miukumauku. Niille, joille @-merkki ei ollut kissanhäntä, se oli miukumauku. Nykyään @-merkki on suurimman osan suussa ihan vain ät-merkki.

13. ATK. Mitä tapahtui kaikille niille ATK-asiantuntijoille, kun helpparit eli IT-tukihenkilöt tulivat?

14. Daiju. Tätä typeryksen synonyymiä käytetään luultavasti nykyään yhtä vähän kuin dilleä ja dorkaa. Hyvä niin.

15. Moonikset. Puhuuko kukaan kuukautisista enää mooniksina?

16. Lissu. Lissut ovat jostain syystä kadonneet, vaikka pissis-termi on yhä voimissaan.

17. Fruittari. Tähän miespuoleiseen pissikseen liitettiin muun muassa sellaisia stereotypioita, että hän kampasi tukkansa sivuun geelin avulla ja pukeutui muodikkaasti, esimerkiksi Lacosten kenkiin.

Tiesitkö muuten, että uuden sukupolven Jonne on Veeti? Veetit edustavat sukupolvensa stereotypioita ja ovat tyypillisesti 2000-luvun alun jälkeen syntyneitä ja noin 10–16 vuotiaita poikia.

18. Daisarit. Onneksi nykyään puhutaan ihan vain tisseistä tai rinnoista, eikä daisareista,

19. ambersoneista, saatika

20. kannuista.

21. NMT ja

22. GSM. Elitkö sinä aikana, jolloin puhelimeen tallennettiin iskä NMT tai Jonna GSM?

