Tunnetko maailman pääkaupungit, joiden nimistä on poistettu kirjaimia? Testaamalla se selviää – jos saat 12 oikein, olet sana-arvoitusten mestari

Ristikkofanin unelmatesti tulee taas! Kokeile, osaatko päätellä puuttuvat kirjaimet ja arvata pääkaupungit.

Mikä pääkaupunki? No Peking, tietysti! Sitä ei kuitenkaan tässä testissä kysytä.

Osaatko nimetä ainakin ison osan maailman pääkaupungeista? Oletko hyvä ratkomaan ristikoita ja muita sana-arvoituksia?

Jos vastasit molempiin kyllä, tämä testi on sinua varten.

Olemme arvuutelleet aiemmin kirjainvihjeiden perusteella jo esimerkiksi Suomen kaupunkeja ja Euroopan kaupunkeja.

Nyt on aika ottaa haltuun koko maailma. Tässä testissä näet maailman pääkaupunkien nimiä, joista on poistettu osa kirjaimista. Puuttuvien kirjaimien paikkaa merkitsevät viivat, yksi jokaista puuttuvaa kirjainta kohden. Tehtäväsi on päätellä puuttuvat kirjaimet, tunnistaa pääkaupunki ja kirjoittaa se vastauskenttään.

Jos eteen tulee liian kiperä kysymys, voit kirjoittaa vastausviivalle ”en tiedä” – se on ihan okei.

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

