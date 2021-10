Miksi hanskakuristaja ja myrkkyhoitaja päätyivät murhaamaan? Uutuussarjassa toinen päähenkilö saa katsojan verenpaineen kiehumaan viimeiseen jaksoon asti

Uutuussarja Pahan väri saa katsojan miettimään, että kenties pelottavinta eivät ole telkien takana olevat psykopaatit, vaan keskuudessamme vaikuttavat pahasti narsistiset ihmiset, jotka pääsevät valtaan.

Yksi tappoi kuristamalla, yksi myrkyttämällä ja yksi hukuttamalla. C Moren uutuussarja Pahan väri kertoo kolmesta suomalaisesta sarjamurhaajasta, joiden teot ovat tuttuja rikosuutisista.

Miira Karhulan käsikirjoittamassa ja Olli Ilpo Salosen ohjaamassa sarjassa yritetään selvittää, miksi murhaajat tekivät niin kuin tekivät. Jos katsoja pääsee yli pienestä alkukankeudesta, on sarja katsomisen arvoinen.

Jaana Saarinen näyttelee myrkkyhoitajaa, Jukka Rasila hanskakuristajaa ja Kari ”Hissu” Hietalahti sarjahukuttajaa.

Milka Ahlrooth ja Jaana Saarinen vakuuttavat rooleissaan

Yhdeksänosainen sarja on jaettu kolmeen osaan. Kolmessa ensimmäisessä osassa keskiössä on hanskakuristaja-Jani (Jukka Rasila), kolmessa seuraavassa myrkkyhoitaja Aili (Jaana Saarinen) ja kolmessa viimeisessä sarjahukuttaja Häkkinen (Kari Hietalahti). Murhaajista Jaana Saarisen näyttelijäntyö ihailtavaa ja hän on uskottava myrkkyhoitajana.

Sarjan pääroolissa nähdään Milka Ahlroth, joka näyttelee kokenutta ja arvostettua oikeuspsykiatri Leena Talvitietä. Hänen tehtävänsä on selvittää, oliko kukin murhaaja tekohetkellä syyntakeinen vai syyntakeeton eli ymmärsikö hän, mitä teki. Työparikseen Leena Talvitie saa itseään huomattavasti nuoremman, ylimielisen ja tunnekylmän Kaius Helanderin (Eero Ritala).

Kaksikolla on hyvin erilaiset metodit tehdä työtänsä. Leena Talvitie on aidosti kiinnostunut ihmismielestä ja niistä perimmäisistä syistä, jotka voivat vaikuttaa kammottaviin tekoihin. Hän kaivelee murhaajien lapsuutta ja haluaa saada heidät avautumaan pehmeillä keinoilla. Kaius Helander on puolestaan valmis käyttämään erittäin kyseenalaisia keinoja ja hänen motiivinsa ovat kaikessa itsekkäitä. Hän haluaa vain itse edetä urallaan.

Millaista on tehdä töitä totaalisen tunnekylmän nartistin kanssa? Tätäkin asiaa Pahan värissä sivutaan.

Onko joidenkin kohdalla toivo menetetty?

Kiinnostavinta sarjassa on nimenomaan oikeuspsykiatrien, Leenan ja Kaiuksen, välinen dynamiikka. Milka Ahlroth on vakuuttava loputtoman empaattisena oikeuspsykiatrina. Eero Ritala on totuttu näkemään enemmän kivan ihmisen rooleissa, mutta onnistuu kylmäkiskoisen psykiatrin roolissaan. Hän saa katsojan verenpaineen kiehumaan viimeiseen jaksoon asti. Katsoja koukuttuu tähän hyvis–pahis-kaksikkoon – on pakko nähdä, miten heidän tarinansa päättyy.

Pahan väriä on mainostettu sarjamurhaajilla, mutta valitettavasti katsoja pääsee kurkistamaan murhaajien mieleen vain pintapuolisesti.

Silti sarja paranee edetessään. Sarja saa katsojan miettimään, että kenties pelottavinta eivät ole telkien takana olevat psykopaatit, vaan keskuudessamme vaikuttavat pahasti narsistiset ihmiset, jotka pääsevät valtaan. Saa sarja myös pohtimaan sitä, onko joidenkin ihmisten kohdalla toivo kokonaan menetetty.

Pahan väri sai ensi-iltansa C Moressa 21.10.

