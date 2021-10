Listasimme 23 asiaa, joita kaipaamme niin kovin kultaiselta 90-luvulta

Mikäs sen parempaa kuin velloa menneessä!

Aikahan tunnetusti kultaa muistot, ja mikäs olisi sen parempaa kuin velloa menneessä. Siispä näitä asioita ikävöimme vanhalta kunnon 1990-luvulta (ilmeisesti katsoimme ennen someaikaa ainakin pirusti telkkaria):

1. EEPPISET HITAAT. Muistatko, kun viimeisiä hitaita huojuttiin koulun discossa esimerkiksi Bon Jovin Alwaysin tai Sinead O'Connorin Nothing Compares 2 U:n tahtiin?

2. LUUKKUKISKAT, joilta sai KUNNON irtokarkkeja. Jotenkin karkit maistuivat erityisen hyviltä siihen aikaan, kun tilasi markalla merkkareita.

3. PERUSNOKIALAISTEN KESTÄVYYS. Esimerkiksi kuulu banaanipuhelin upposi ties mihin vesisankoon ja kesti paljon enemmän kuin nykyiset älyluurit.

4. MARKKA-AIKA. Sen pystyi sentään devalvoimaan!

5. JARI LITMASEN nousujohteinen ura. Voi suomalainen urheilu, mitä oletkaan ilman Littiä.

6. HYVÄT HERRAT. Saunomista, politiikkaa, itseään esittäviä julkkiksia, hurttia huumoria... Jos tämä sarja ei ole ainutlaatuinen, niin mikä sitten!

7. KREPATUT HIUKSET. Onneksi ne aina silloin tällöin uhkaavat palata muotiin.

8. HARRI HOLKERIN TV-HAASTATTELUT. Joskus sitä tekisi itsekin vain vastata ”minä juon nyt kahvia”, kuten Holkeri tokaisi toimittajille vuonna 1990.

9. PARHAAT HIGH SCHOOL -LEFFAT IKINÄ. Clueless (1995), 10 Things I Hate About You (1999), Pakko olla in (1999)... Voi sitä tuskaa, mitä epäsuosittu koulussa koki.

10. PRINSESSA DIANA. Siis olivathan kuninkaallisetkin ennen niin paljon kiinnostavampia! Ainakin nostalgiasilmälasien läpi katsottuna.

11. CHOKER. Onneksemme kaulapanta on myös tehnyt comebackejä.

12. BEVERLY HILLS 90210. Ja ei, se 2008 alkanut uusi versio ei todellakaan aja samaa asiaa.

13. SUNNUNTAI-ILTAPÄIVÄN TV-PUTKI. Beverly Hillsin lisäksi Frendit ja Simpsonit! Kun edessä oli kasa herkkuja ja ympärillä lojui kavereita, maailma oli hetken täydellinen.

14. GRUNGEMUOTI. Flanellipaidat, maiharit, hippimekot, sotkuiset hiukset... Iloitsemme myös ihanan huolettoman grungetyylin osittaisesta paluusta.

15. AROMIPESÄ. Slow foodia ennen kuin siitä tuli trendikästä! Ja ilouutinen sinulle, jota ikävä polttelee pahasti: aromipesää myydään taas verkossa.

16. DISNEYN LEFFAT. Kaunotar ja hirviö (1991), Aladdin (1992), Leijonakuningas (1994), Pocahontas (1995)... Onhan se Frozen (2013) ihan kiva, mutta kyllä hienoimmat Disney-elokuvat tehtiin kultaisella 90-luvulla – ja Pienen merenneidon voi melkein laskea samaan kastiin, koska se julkaistiin vuonna 1989. Ysärin Disney-klassikoiden tarinat kestävät aikaa ja koskettavat aina vain.

17. SPICE GIRLS. Spaissarit oli kaikkien aikojen tyttöbändi!

18. TWIN PEAKS. Mystiikkaa, rikoksia, outoutta, loistavaa musiikkia, melodraamaa, kirsikkapiirakkaa ja kahvia. Kulttisarjassa oli kaikki kohdallaan.

19. JENNIFER ANISTONIN JA BRAD PITTIN SUHDE. Ei siitä pääse mihinkään, että ne kaksi olivat ihana pari.

20. GLADIAATTORIT. Aikana ennen tosi-tv:tä sarjan idea tuntui vallankumoukselliselta. Piukat vaatteet, pullistelevat lihakset, siniset ja punaiset pehmustetut kypärät sekä ne oudot kepit, joilla gladiaattorit tiputtelivat toisiaan penkkien päältä. Se se vasta oli jotain! Uusi versio ei ihan yltänyt tunnelmaltaan samaan.

21. ALKUPERÄINEN TUTTU JUTTU SHOW. Ysärillä tv-juontajilla oli vielä aikaa lojua sohvalla horisemassa, selaamassa valokuva-albumia ja kuuntelemassa pianonsoittoa – eikä kaiken tarkoitus ollut hirveä nöyryyttäminen, vaan leikkisä kisailu.

22. SPEDEN SPELIT. Parasta oli katsoa, kun Spede hävisi ja hänen oli mahdotonta peittää ketutustaan.

23. NUORUUS. Kuten sanottua, aika kultaa muistot.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 09/2019.