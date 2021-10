Mikä olet ihan oikeasti henkiseltä iältäsi? Tapasi käyttää somea kertoo totuuden – tee 15 kysymyksen testi

Tiesitkö, että toimintasi Facebookissa ja Instagramissa voi paljastaa todellisen (tai ainakin henkisen) ikäsi? Testaa vaikka.

Sosiaalinen media on erottamaton osa miljoonien ihmisten elämää. Sen avulla pidetään yhteyttä ystäviin, keskustellaan, viihdytään, jaetaan uutisia ja kerrotaan omasta elämästä. Sosiaalinen media myös jakaa mielipiteitä. Toisten mielestä some on tehnyt maailmasta paremman paikan, osan mukaan se häiritsee tosielämän keskusteluja ja tekee meistä empatiakyvyttömiä räyhääjiä

Uusia somesovelluksia putkahtelee esiin tuon tuosta. Facebookista poistuu vuosittain iso joukko ihmisiä, mutta monille sen selaaminen on päivittäinen rutiini, jopa henkireikä. Kun yksi postailee kuvia Instagramiin, toinen plärää TikTokia ja kolmas Snapchatia.

Kerroimme jo aiemmin, että tapasi käyttää kännykkää kertoo totuuden iästäsi. Mutta tiesitkö sitä, että myös käytöksesi somessa voi paljastaa todellisen ikäsi?

Näin me uskomme. Siksi laadimme alla olevan epätieteellisen tarkan testin. Tee testi ja saat tietää, minkä ikäinen olet somekäytöksesi perusteella – ainakin henkisesti.

