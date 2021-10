Kanarian paluu! Listasimme ihanat vinkit suomalaisten suosikkikohteeseen Gran Canarialle

Kanariansaarten lumo ei haihdu, vaikka eksoottisemmat kohteet ovat yrittäneet syödä niiden suosiota. Vanha kunnon Gran Canaria on talven kuumimpia kohteita.

Kanariansaaret olivat massaturismin kultavuosina suomalaisten suosituin matkakohde, jonne keihäsmatkalaiset reissasivat joukolla. Ei oltu köyhiä eikä kipeitä, vaan ihan todellisia maailmanmatkaajia.

Jossain vaiheessa tuntui siltä, että nämä saaret on nyt nähty. Piti päästä yhä kauemmas, eksoottisempiin maisemiin. Vaan niin muuttuu ihmisen mieli. Tulevana talvena Espanjalle kuuluva saariryhmä on jälleen trendikohde, kun pandemia rajoittaa yhä matkoja moniin kaukaisempiin maihin.

Me matkasimme kolmanneksi suurimmalle saarelle, Gran Canarialle. Sen unohtumattomin nähtävyys on etelärannikolla sijaitseva yli 400 hehtaarin suuruinen hiekkadyynialue.

Dunas de Maspalomas sai luonnonpuiston statuksen vuonna 1994, ja jo seuraavana vuonna se määriteltiin suojelukohteeksi. Ihmeen hyvin alue onkin säilynyt. Maisema ei ole kulahtanut tai eroosion rumentama. Eikä dyynien kainaloissa näy onneksi roskia tai muuta roinaa. Aamuvarhain hiekalla näkyy pienen pieniä yöeläinten jälkiä. Jäljet ovat kuin helminauha, jonka tuuli päivemmällä hävittää.

Jos nauttii rauhasta, kannattaa varata myös hotelli läheltä dyynejä. Kun hiekkapatikoinnille pääsee suoraan hotellin uima-allasosastolta, jalat tietävät lomalla myös kuntoilleensa. Näkymä neljännen kerroksen huoneestani mykistää – dyynien harjanteita toisensa jälkeen ja aavikkotuulen eli caliman aiheuttaman autereeseen katoava Atlantin horisontti. Ja jos haluaa olla todella rauhassa, matkatoimistojen valikoimista löytyy nykyään myös hotelleja, joita ei ole tarkoitettu lapsiperheille.

1. Paattimatka pikkukylään

Puerto Ricon satamasta lähtee pieni yhteysalus, jolla pääsee puolessa tunnissa idylliseen Moganin kylään. Mereltä näkee hyvin, miten karuun ja jylhään maastoon Puerto Ricon isot jättihotellit on rakennettu.

Viimeisen kallion takaa sukeltaa esiin valkoinen kylä, Mogan. Aivan rannan tuntumassa on pieniä hotelleja, ravintoloita ja turistikauppoja. Moganin rantaravintoloissa on tarjolla tapaksia ja tuoretta kalaa. Huvivenesataman turkoosi vesi on kirkasta. Ehkäpä siksi, että jätevesiä ei täälläkään enää lasketa suoraan mereen.

Lauttamaksu 7 euroa, taksi takaisin Puerto Ricoon noin 15 euroa.

2. Katuvilinästä katedraaliin

Vuonna 1478 perustetun Las Palmasin vanhan kaupungin kujat ovat kapeita, ja talot on maalattu söpösti keltaisiksi, oransseiksi ja vihreiksi. Kujilta löytyy paljon pieniä baareja ja lounasravintoloita.

Saarten suurimman kaupungin kolmessa kauppahallissa riittää vilinää etenkin lauantaisin, jolloin paikalliset ovat ostoksilla. Vilkkain ostoskatu on Calle Mayor de Triana, ja suurin kauppakeskus Las Arenas sijaitsee Canterasin rannan länsipäässä. Pienemmässä ostoskeskuksessa La Ballenassa voi tehdä edullisia outlet-löytöjä.

Kadun vilinästä voi pujahtaa rauhoittumaan upeaan Santa Anan katedraaliin, jota alettiin rakentaa jo 1500-luvun alussa. Sisällä on viileää ja hiljaista, ja sytytän kynttilän edesmenneille rakkailleni.

3. Oliivipuiden keidas

Jos oliivipuita on peräti 1001, on helppo uskoa, että ne tuottavat huipputasoista oliiviöljyä. Telden alueella sijaitseva Los Olivos Parque Tematico on oliivilehto, jota voi kierrellä pienellä junalla. Samalla voi ihmetellä papukaijoja, valkoisia kyyhkyjä ja äkäisesti toitottavia ankkoja. Vuosisataisen oliiviöljyn valmistuksen taitava Ardiel Espinosa kertoo vierijoille, missä vaiheessa oliivit ovat valmiita poimittaviksi, ja esittelee, millaisissa tynnyreissä öljy kehittyy. Lopuksi dipataan leipää kullankeltaiseen öljyyn, joka on palkittu Brysselistä: superior taste!

Osoite Los Olivos Parque Tematico, 35215 Telde.

4. Ilta rantabulevardilla

Majakan yli kuudenkymmenen metrin korkeudessa sijaitsevaan torniin syttyy valo iltaseitsemän aikaan. Vuonna 1899 käyttöön otettu majakka näyttää yhä valoaan merenkulkijoille.

Boulevard el Faro alkaa hiljalleen herätä eloon, kun paikalliset lapsiperheet, vanhemmat pariskunnat ja myös monet miesparit lähtevät iltakävelylle. Gran Canaria on sateenkaariväen suosiossa.

Rantamuurilla istuu kuvankaunis nuori äiti ja imettää pientä tytärtään, ylpeä isä ottaa perheestään kuvia kännykällä.

Melonerasin rantabulevardi on muuten hiljainen, turismi on vasta elpymässä koronan aiheuttamasta iskusta. Monet Boulevard el Faron kauppakadun luksusliikkeistä vasta odottavat asiakkaita, ja ne, jotka ovat auki, tarjoavat 50–70 prosentin alennuksia kengistä ja vaatteista.

5. Mojoa pitkällä lounaalla

Ravintoloita rannan tuntumassa riittää. Paikallisen vinkin mukaan rannan paras pihviravintola on El Churrasco. Jos tykkäät tapaksista, paina mieleesi Mendizabál – se on Las Palmasin suosituin tapaskatu.

Herkuttelija ei suuntaa suurimpiin turistirysiin, vaan etsii kulinaristiset elämykset syrjäkujien pikkuravintoloista.

Yksi loman elämyksistä oli pitkä lounas saaren vehreässä pohjoisosassa sijaitsevassa Casa Romanticassa.

Vuorten kainalossa sijaitsevassa ravintolassa asiakas saa jauhaa itse morttelissa punaisen mojo-kastikkeen (kuminaa, paprikaa, suolaa, juustoraastetta, öljyä ja liraus valkoviinietikkaa). Sitä ei nyt dipattu ryppyperunoihin vaan kuivattuun leipään! Viiden ruokalajin ykköseksi nousi samettisen pehmeä gazpacho-keitto. Läpi aterian maisteltiin myös omistajaperheen viinitilan antimia.

Toisen mieleenpainuvan aterian nautin paikallisten suosittelemassa ravintola 22 Allendessa, jossa ohuen ohut vasikanlihacarpaccio tarjottiin rucolan ja tryffelin kera.

Casa Romantica: Agaete; 22 Allende: Av. de Tirajana, Playa de Ingles.