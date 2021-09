Lisää tätä! Jokaisen kannattaisi katsoa Netflixin kehuttu teinisarja – 10 tärkeää asiaa, jotka se opettaa seksistä ja seksuaalisuudesta

Teineille suunnatussa draamakomedia Sex Educationissa puhutaan seksistä niin avoimesti ja hyväksyvästi, että sen katsominen tekisi hyvää myös aikuisille. Listasimme 10 oppia, jotka sarja on ehtinyt jo tarjota.

Olet ehkä kuullut puhuttavan Sex Education -hittisarjasta, jonka kolmas kausi tuli hiljattain Netflixiin.

Brittisarjan alkuasetelma on herkullinen: seksuaaliterapeuttina työskentelevän yksinhuoltajaäidin (Gillian Anderson) poika Otis (Asa Butterfield) ryhtyy jakamaan seksineuvoja koulussa auttaakseen ikätovereitaan petipulmissa.

Draamakomediaa on kehuttu muun muassa siitä, että sen henkilöhahmojen monipuolisuus hakee vertaistaan. Sex Education on aitoa 2020-luvun telkkaria, jossa hahmojen ulkonäkö, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen ei ole heidän tärkein ominaisuutensa, vaan yksi osa heitä.

Teinipoika Otis (vas.) tarjoaa koulukavereilleen seksiopastusta.

Parasta on kuitenkin se, miten raikkaalla ja avoimella tavalla sarjassa puhutaan sen kantavasta teemasta eli seksistä. Ei ole kovinkaan montaa tabua tai seksiin liittyvää teemaa, jota Sex Education ei vielä olisi nostanut esiin.

Sarja toimii nimensä mukaisesti seksuaalikasvatuksena nuorille, mutta väitämme, että sen katsominen tekisi hyvää myös jokaiselle aikuiselle.

Listasimme 10 tärkeää asiaa, jotka Sex Education on opettanut seksistä ja seksuaalisuudesta.

1. Seksi on joskus kiusallista – eikä se haittaa

Sarjoissa ja leffoissa nähtävä seksi on usein epätodellisen täydellistä ja siloteltua. Sex Education on toista maata. Hahmojen seksitoilailut ovat välillä niin kiusallisia, että ne aiheuttavat katsojassa myötähäpeän tunteita. Juuri tämä tekee sarjasta niin samaistuttavan: tosielämässäkään kumppanien toiveet ja halut eivät aina kohtaa. Hankalista tilanteista päästään kuitenkin yli. Katsojan sisällä läikähtää lämpö, kun sarjan hahmot löytävät ymmärrystä ja vastarakkautta.

2. Ei tarkoittaa ei

Ensimmäisellä kaudella nähdään, kun valtavan ihastunut lukiolainen yrittää pyytää toista oppilasta tanssiaisiin ja uhkaa tehdä itselleen jotain, jos tämä ei suostu. Juonikuvion kautta nostetaan esiin se, että toisen ihmisen päätöstä on kunnioitettava. Ei tarkoittaa ei, oli kyse sitten seksistä, romantiikasta tai mistä tahansa muusta tilanteesta.

Seksistä puhuminen vanhemman kanssa voi olla kiusallista myös (tai etenkin) silloin, jos äiti sattuu olemaan seksuaaliterapeutti.

3. Seksuaalikasvatus on tärkeää

Jos Sex Education jotain osoittaa, niin sen, miten tärkeää seksuaalikasvatus on. Esimerkiksi seksitautiepidemiaa käsittelevän juonikuvion kautta päästään oikaisemaan luontevasti monia yleisiä harhaluuloja.

Sarjaa katsoessa aikuiskatsoja saattaa hätkähtää tajutessaan, miten vähän seksistä ja seksuaalisuudesta opetettiin koulussa omassa nuoruudessa. Tilanne ei vieläkään ole kaikissa kouluissa kehuttava. Onneksi nykynuorilla on edes tämä sarja – ja tekee sen katsominen hyvää aikuisellekin. Ihan jokaisen soisi kuulevan juuri tällaista seksipuhetta: informatiivista, rauhallista ja hyväksyvää.

4. Seksin kuuluu tuntua hyvältä kaikille osapuolille

Perinteisessä seksuaalikasvatuksessa keskitytään usein ihmisen biologiaan sekä raskauden ja seksitautien ehkäisyyn. Nautinnosta – etenkään naisen nautinnosta – puhutaan vähemmän.

Toisin on Sex Educationissa. Se muistuttaa, että seksin on tarkoitus olla mukavaa ja tuntua hyvältä kaikille osapuolille. Hyvä esimerkki on Aimee, joka sarjan alussa keskittyy vain siihen, mitä hänen poikaystävänsä haluaa. Erottuaan Aimee alkaa tutustua paremmin itseensä ja omaan kehoonsa, minkä myötä hänestä tulee paljon onnellisempi.

Sex Educationia on kiitelty inklusiivisuudesta. Sarjassa on useita seksuaalivähemmistöön kuuluvia hahmoja, joiden ihmissuhteita käsitellään taitavasti. Eric (Ncuti Gatwa) ja Adam (Connor Swindells) lähentyvät kolmannella kaudella.

5. Aseksuaali ei ole ”rikkinäinen”

Esimerkiksi homoseksuaalisuutta käsitellään televisiossa nykyään jo huomattavasti enemmän kuin vielä vuosikymmen sitten, mutta aseksuaalisuudesta kuulee harvoin puhuttavan.

Yksi sarjan koskettavimmista hetkistä nähdään, kun eräs lukion oppilas kertoo seksuaaliterapeutin vastaanotolla, ettei ole lainkaan kiinnostunut seksistä. ”Taidan olla rikki”, nuori tunnustaa itkuisena. Terapeutti kertoo nuorelle aseksuaalisuudesta ja toteaa: ”Seksi ei vain ole kaikkien juttu. Seksi ei tee kokonaiseksi. Miten siis voisit olla rikki?”

6. Genitaalihäpeä on turhaa

Häpyhäpeä on noussut viime aikoina puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Aihetta käsitellään myös Sex Educationissa useampaan otteeseen. Tuoreella kaudella opitaan, että ”jokainen vulva on uniikki, kaunis ja ansaitsee tulla pidetyksi hyvänä”, kuten eräs hahmo asian toteaa. Myös miesten genitaalihäpeää käsitellään: varustuksestaan huolissaan oleva poikaoppilas saa kuulla, ettei koko ole kaikki kaikessa.

Lue myös: Katja, 24, oivalsi, mikä auttaa häpyhäpeään – nyt toista sataa ihmistä on lähettänyt hänelle kuvan vulvastaan piirustusta varten: ”Jotkut laittavat teoksen kotinsa seinälle tauluksi”

Kolmannen kauden uusi hahmo on muunsukupuolinen Cal (Dua Saleh).

7. Seksuaalinen häirintä ei koskaan ole uhrin vika

Sarjan kipeimmät kohtaukset liittyvät erään hahmon kokemaan seksuaaliseen häirintään. Toisella kaudella alkanut juonikuvio jatkuu kolmannella kaudella, kun hahmo alkaa käydä terapiassa traumansa vuoksi. Se on ilahduttavaa, sillä harmillisen usein seksuaaliseen ahdisteluun liittyvät tapahtumat lakaistaan tv-sarjoissa maton alle todella nopeasti. Sex Education näyttää, ettei traumasta toipuminen ole suoraviivainen matka.

Erityisen vaikuttava on kohtaus, jossa seksiterapeutti Jean muistuttaa traumasta toipuvaa nuorta: ”Se, mitä se mies teki sinulle ei liity mitenkään hymyysi tai persoonallisuuteesi, vaan kaikki liittyy vain häneen.”

8. Fetissejä ei tarvitse hävetä

Erikoiseltakaan tuntuvat fetissit eivät ole Sex Educationissa tabu. Teinityttö Lily on kiinnostunut avaruusolioista ja ylimaailmallisista asioista, jotka ovat myös osa hänen seksielämäänsä. Alienkohtaukset saattavat tuntua liioitelluilta, mutta ne muistuttavat, että yllättävän monilla on fetissejä – ja se on ihan normaalia.

Sarja käsittelee fetissejä muun muassa Olan (Patricia Allison, oik.) ja Lilyn (Tanya Reynolds) suhteen kautta.

9. Seksihaluhin voi vaikuttaa todella moni asia

Sarjan tuoreella kaudella nähdään tilanne, jossa pariskunnan toinen osapuoli haluaa harrastaa paljon seksiä, koska on surullinen. Juonikuvion avulla tuodaan esiin se, että yllättävätkin asiat voivat vaikuttaa seksihaluihin – esimerkiksi lääkitys, ehkäisy, masennus ja muut mielenterveysongelmat, jopa suru.

10. Seksi kuuluu kaikille

Kolmannella kaudella nähdään poikkeuksellinen intiimi hetki, jossa toisena osapuolena on pyörätuolia käyttävä Isaac. Herkkä ja seksikäs kohtaus on täynnä sähköä, kun hahmot tutustuvat toistensa kehoihin ja siihen, mikä toisesta tuntuu hyvältä. Kohtaus rikkoo stereotypioita ja opettaa, että myös vamman kanssa elävät ihmiset ovat seksuaalisia, vaikka heitä ei sellaisena aina osata nähdä.

Isaacia näyttelevä George Robinson on todennut kohtauksesta näin: ”Kohtauksesta tekee niin kauniin se tapa, jolla se puhuu siitä, kuinka seksissä ei aina ole kyse fyysisistä asioista, vaan intiimistä avautumisesta toiselle ihmiselle.”

Isaac saa lisää ruutuaikaa kolmannella kaudella.

Lue myös: Netflix, HBO vai jokin muu? Vertailimme 11 suoratoistopalvelun sisällöt ja hinnat – katso, mikä itsellesi sopisi parhaiten

Lue myös: Jännitystä kerrakseen! Listasimme 18 hyytävää kauhu- ja rikossarjaa, jotka voit katsoa heti suoratoistopalveluista

Lue myös: Listasimme 13 legendaarista hyvän mielen tv-sarjaa, joiden tuotantokaudet voit ahmia heti suoratoistopalveluista