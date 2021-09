19 yleisesti hyväksyttyä asiaa, jotka joutaisivat jo romukoppaan

Saako 80-tuntisella työviikolla tai neljän tunnin unilla kerskailu veresi kiehumaan? Entä ajatus siitä, että lepo on vain laiskottelua?

Lastenhankinta-aikeiden utelu, sinkkuuden pitäminen epäonnistumisena ja velvollisuus kutsua kaukaisia sukulaisia juhliin, vaikkei olisi nähnyt heitä vuosikausiin.

Redditissä keskustelijat innostuivat listaamaan asioita, joiden tekeminen herran vuonna 2021 saisi jo loppua.

Koska ajattelutavat ja asenteet ovat muuttuneet maailman mukana melkoisesti, voisivat myös monet vanhentuneet tavat ja asiat jäädä historiaan.

Listasimme tähän juttuun yleisesti hyväksyttyjä asioita, jotka voisi heittää jo romukoppaan – tai ainakin pohtia, onko niissä mitään järkeä.

1. Ajatus siitä, että lepo on laiskottelua. Sohvalla makoilussa tai tekemättömyydessä ei ole mitään väärää, eikä laiskottelulle tarvitse olla mitään perustelua.

2. Velvollisuus järjestää isot häät tai ylipäätään mitkään juhlat. Tarvitseeko juhliin kutsua jokainen sukulainen ja isomummon sisko, jonka on nähnyt viimeksi 20 vuotta sitten? Ei tarvitse, mutta saa toki, jos oikeasti haluaa.

3. Raskaana olevan naisen vatsan koskettaminen ilman lupaa. Sama pätee toisten hiuksiin, ihoon ja vaatteisiin.

4. Vapaapäivien pitäminen vain isojen suunnitelmien tai menojen takia. Vapaapäiviä ei tarvitse buukata täyteen, kertoohan sen jo nimikin. Vapaapäiviä pitäisi pystyä viettämään ilman syyllisyydentunnetta siitä, että pitäisi tehdä jotain erityistä vain siksi, että päivä on vapaa.

5. Painon ja ulkonäön kommentointi. Se, että joku on erityisen hoikka, ei välttämättä ole kehu, varsinkaan jos ei tunne toista. Turhat kehokommentit on parasta jättää kokonaan sanomatta.

6. Se, että joku on liian nuori johonkin. Eihän nuori voi olla väsynyt eikä nuorella voi olla selkäkipuja. Eikä mikään raivostuta enempää, kuin selityksen jättämättä kertominen vedoten siihen, että joku on liian nuori ymmärtämään.

7. Lahjojen ostaminen vain velvollisuudesta. Kaikilla ei ole varaa lahjoihin ja välittämisen voi osoittaa muullakin kuin rahalla.

8. Töihin meneminen puolikuntoisena. Vatsakipuja, kurkkukipua, nuhaa, päänsärkyä tai kuukautiskipuja. Erityisesti ennen koronaa näytti olevan jotenkin arvostettavaa tulla töihin puolikuntoisena, ajatuksella kunhan ei tarvitse ottaa saikkua.

9. Jos ei ole somessa tai postaa someen, on jotenkin outo. Toiset tahtovat olla somessa ja jakaa elämäänsä siellä, mutta toiset eivät. Muiden somekäyttäytymistä ei ole syytä kommentoida, ellei se ole haitallista muille.

10. Sanonta ”asiakas on aina oikeassa”. No mutta kun ei ole! Se, että on asiakas, ei tarkoita, että voi käyttäytyä miten sattuu. Asiakaspalvelijalla tulisi olla oikeus puuttua kohtaamaansa huonoon käytökseen.

11. Kalliit hautajaiset. Ei arkun hinta tai se, kuinka paljon hautajaisiin sijoittaa rahaa, kerro välttämättä mitään siitä, miten arvokas kuollut ihminen oli tai on läheisilleen.

12. Palkasta puhumisen pitäminen tabuna. Palkka-avoimuudella voidaan lisätä tietoisuutta, puuttua epäkohtiin ja muuttaa asioita.

13. Sanonta ”veri on vettä sakeampaa”. Kenenkään ei tulisi joutua viettämään aikaa ikävien tai huonokäytöksisten perheenjäsenten kanssa vain velvollisuudentunteesta. Ikävään käytökseen on aina oikeus puuttua, oli kyse perheestä tai ei.

14. Viisipäiväinen työviikko. Helpottaisivatko stressi, burnout ja työuupumus, jos työviikko olisi nelipäiväinen?

15. Suurilla työmäärillä kerskailu. Jos joku tekee 80-tuntista työviikkoa ja on pitänyt lomaa viimeksi kolme vuotta sitten, pitäisi ehkä kehujen sijaan kysyä, että onko siinä mitään järkeä.

16. Lapsienhankinnan utelu. Kaikki eivät halua lapsia tai pysty niitä hankkimaan. Se on jokaisen oma asia, ja utelu voi pahimmillaan loukata tai satuttaa.

17. Se, että joku on liian vanha johonkin. Uudelleen kouluttautuminen, työpaikan vaihtaminen, harrastukset tai ylipäätään uuden kokeilu eivät koskaan katso ikää!

18. Vähillä yöunilla ylpeily. Jos joku kertoo jatkuvasti ylpeänä nukkuvansa vain muutamia tunteja yössä, olisi tältä ehkä hyvä kysyä, onko kaikki varmasti hyvin tai suositella käyntiä lääkärin luona.

19. Parisuhteiden glorifiointi. Ajatukset siitä, että parisuhde olisi kaikille elämän päämäärä tai että sinkkuus tarkoittaa epäonnistumista, ovat vanhentuneita. Eihän työpaikastakaan irtisanoutumista nähdä yleensä epäonnistumisena, vaan itsensä kehittämisenä.

