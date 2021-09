88 % suomalaisista ei kiinnitä mikroon mitään huomiota, mutta yksi kodin tavara sattuu suomalaisten sieluun pahimmin

Kuinka moni saa pelituolista migreenin? Entä pilaako kuntopyörä tai tv sisustuksen? Nyt se on selvillä!

Me Naisten äänestyksen perusteella mikroaaltouuni ei pilaa sisustusta. Lähes 65 000 vastaajasta 88 prosenttia kertoi, ettei mikron olemassaolo keittiössä häiritse heitä.

Mikä kodin tavara sattuu sieluusi? Kysyimme hiljattain lukijoiltamme. Juttuun oli koottu 17 kodin huonekalua tai tavaraa, joista sai valita, mitkä esineet pilaavat sisustuksen tai eivät muuten miellytä silmää.

Äänestystulokset ovat nyt selvillä!

Niiden perusteella kuntopyörä on tavara, jonka sovittaminen sisustukseen ja jonka katseleminen ottaa monilla koville. Yli 58 000 äänestäjästä jopa 72 prosenttia kertoi, että heidän on tai olisi vaikea katsella kuntopyörää kotonaan.

Kuntopyörää ei varmasti löydy joka kodista niin kuin ei löydy sähköpianoakaan. Mutta silti sähköpiano on tavara, joka häiritsee monia. 71 prosenttia nimittäin kertoi, että sähköpianoa on hankala sovittaa sisustukseen. Kenties moni tietää, että se on melkoinen pölynkerääjä, ja usein se sijoitetaan pakon edessä siihen yhteen ainoaan vapaaseen neliöön, joka olohuoneesta sattuu löytymään.

Kuntopyörän ja sähköpianon lisäksi monen sielua hiertävät myös leipäkone ja pelituoli.

68 prosenttia vastaajista kertoi, ettei leipäkone miellytä heitä visuaalisesti, ja 64 prosenttia sanoi, ettei kestä katsella pelituolia kotonaan.

Mikro, tv ja ilmalämpöpumppu eivät pilaa sisusta

Se, mikä on jonkun mielestä sisustushirviö, ei häiritse toisen silmää lainkaan.

Kodin tavaroista vähiten kielteisiä tuntemuksia aiheuttaa mikroaaltouuni. Mikron kohdalla mielipiteeseen vaikuttanee se, miltä vuosikymmeneltä oma mikro on peräisin ja mihin sen on saatu sijoitettua. Joka tapauksessa mikrosta häiriintyy vain 12 prosenttia vastaajista, eli 88 prosenttia ei kiinnitä mikron olemassaoloon edes huomiota.

Mikron lisäksi moni on sitä mieltä, ettei televisio pilaa sisustusta eikä ilmalämpöpumpunkaan visuaalisuus haittaa heitä. Liekö tähän vaikuttanut vuosien saatossa tapahtunut tuotesuunnittelutyö?

Yli 73 000 vastaajasta vain 20 prosentin mielestä tv pilaa sisustuksen. 80 prosenttia oli aivan toista mieltä.

72 prosenttia sanoi, ettei ilmalämpöpumppu satu heidän sieluunsa.

Lue myös: Tällaisia kuvia et sisustuslehdissä näe! 13 arkista tilannetta, jotka ovat täyttä totta lähes jokaisen kotona

Lue myös: Vihdoin sisustustyyli, jossa eläminen saa näkyä – säläporno saa Marie Kondon vapisemaan

Lue myös: Millainen tyyppi olet sisustusmakusi perusteella? Vastaa 7 kysymykseen, me kerromme vastauksen