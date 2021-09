Netflix, HBO vai jokin muu? Vertailimme 11 suoratoistopalvelun sisällöt ja hinnat – katso, mikä itsellesi sopisi parhaiten

Etkö osaa päättää, minkä suoratoistopalvelun hankkisit kotiin? Kokosimme listan, jonka avulla voit löytää itsellesi parhaiten sopivan palvelun.

Netflix vai HBO? C More vai Ruutu+? Erilaisia maksullisia suoratoistopalveluita on nykyään pilvin pimein.

Harva on valmis maksamaan kovin monesta eri palvelusta, joten jollain keinolla on päätettävä, mikä palvelu olisi se kaikkein paras juuri omiin tarpeisiin. Palveluiden sisällöissä on eroja, mutta myös paljon samaa, joten valinta voi olla vaikea. Lopulta moni saattaa päätyä tiettyyn palveluun jo yhden tai muutaman yksittäisenkin sarjan perusteella.

Listasimme alle tunnetuimmat Suomessa toimivat suoratoistopalvelut ja vertailimme niiden hintoja ja sisältöä.

1. Netflix

Kaikkien tuntema Netflix pitää sisällään runsaan ja vaihtelevan valikoiman elokuvia, vanhoja sarjoja, dokumentteja, lastenohjelmia ja Netflixin omia alkuperäissarjoja ja -elokuvia.

Hinta: 7,99 / 11,99 / 15,99 € / kk. Kalliimmalla sopimuksella saa paremman kuvanlaadun ja enemmän käyttäjiä. Ei ilmaista kokeilujaksoa.

Perhejako: 1, 2 tai 4 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Alkuperäissarjat Sex Education, The Crown, Orange Is the New Black, Rakkaus ja anarkia, Musta kuningatar, Bridgerton, Stranger Things, Our Planet -dokumenttisarja.

Valitse tämä, jos kaipaat mahdollisimman monipuolista ja runsasta tarjontaa.

2. HBO Nordic

HBO:n pohjoismainen versio on tunnettu erityisesti omaa tuotantoaan olevista laatusarjoista. Sisältöön kuuluu myös uusia alkuperäiselokuvia, vanhoja sarjoja ja elokuvia, dokumentteja ja lastenohjelmia.

Hinta: 10,95 € / kk. Ei ilmaista kokeilujaksoa.

Perhejako: 2 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Game of Thrones, Chernobyl, Killing Eve, Succession, Handmaid’s Tale, Frendit, Sinkkuelämää, Harry Potter -elokuvat.

Valitse tämä, jos olet laatusarjojen ja kiinnostavien dokumenttien ystävä eikä hieman suppeampi elokuvatarjonta haittaa.

3. Elisa Viihde Viaplay

Elisa Viihde Aitio ja Viaplay yhdistyivät vuoden 2020 lopussa. Nykyinen Elisa Viihde Viaplay pitää sisällään laajan valikoiman kotimaista ja pohjoismaista alkuperäissisältöä. Myös vanhempia kotimaisia sarjoja sekä ulkomaalaisia sarjoja ja elokuvia sekä lastenohjelmia. Elisa Viihde Viaplay Total -pakettiin sisältyy muun tarjonnan lisäksi Viaplay Sport -urheilutarjonta.

Hinta: 12,99 € / kk. Urheilun kanssa 34,99 € / kk. Ei ilmaista kokeilujaksoa.

Perhejako: 2 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Mädät omenat, Häräntappoase, Kaikki synnit, Ivalo, Greyn anatomia, Supernatural, Twin Peaks, Viikingit. Urheilun puolella Valioliiga, Bundesliiga, NHL, NFL ja Huuhkajien ottelut.

Valitse tämä, jos haluat katsoa erityisesti kotimaisia ja pohjoismaisia sarjoja ja tykkäät myös leffoista. Tai jos olet urheilufani.

4. C More

MTV:n omistaman C More:n tarjontaan kuuluu alkuperäissarjoja sekä kotimaisia ja ulkomaisia sarjoja ja elokuvia ja lastenohjelmia. Sisältöön kuuluu myös MTV3:n, Subin ja Avan tv-ohjelmia, joista osaa pääsee katsomaan ennen tv-esitystä. Myös runsaasti urheilua jääkiekosta formuloihin ja jalkapalloon. Saatavilla on kolme pakettia: C More -paketti pitää sisällään sarjat ja elokuvat, C More Sport+ urheilusisällön, C More Total+ kaiken sisällön. MTV3:n, Subin ja Avan ohjelmat kuuluvat kaikkiin paketteihin.

Hinta: C More 12,95 € / kk, C More Sport+ 29,95 € / kk, C More Total+ 34,95 € / kk. Ilmainen kahden viikon kokeilujakso.

Perhejako: 2 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Alkuperäissarjat Maria Kallio, Ex-onnelliset, Aallonmurtaja, Onnela, Roba. Urheilun puolella mm. jääkiekon MM-kisat, Formula1, Mestarien Liiga.

Valitse tämä, jos haluat katsoa MTV:n sisältöjä ja kotimaisia ja ulkomaisia sarjoja ja leffoja. C More Sport+ on penkkiurheilijan valinta.

5. Ruutu+

Ruutu+ on Nelonen Median suoratoistopalvelun Ruudun maksullinen versio. Ruudun tarjontaan kuuluu uusia kotimaisia viihdesisältöjä sekä ulkomaalaisia sarjoja ja dokumentteja. Ruutu+:n kautta pääsee katsomaan Nelosen sarjoja etukäteen, live-urheilua, elokuvia ja lastenohjelmia sekä Big Brother Suomi 24/7 -kanavia.

Hinta: 6,95 € / kk mainoksilla, 9,95 € / kk ilman mainoksia. Ilmainen kahden viikon kokeilujakso. Myös lisäpalveluita: esimerkiksi elokuvia ja sarjoja sisältävä Paramount+ lisähintaan 6 € / kk ja äänikirjapalvelu Supla+ lisähintaan 10 € / kk.

Perhejako: 5 laitetta samassa verkossa.

Esimerkkejä sisällöstä: Nelosen viihdesisällöt. Sarjoja mm. Midsomer murders, Patrick Melrose, Poldark. Elokuvia mm. Lost Boys, Koirat eivät käytä housuja, Iron sky, Slummien miljonääri, Kuninkaan puhe.

Valitse tämä, jos haluat nähdä Nelosen sisältöjä ja ulkomaisia sarjoja ja dokkareita. Tai jos olet kova BB-fani.

6. Amazon Prime Video

Amazonin suoratoistopalvelusta löytyy Amazonin alkuperäistuotantoa, uutuusleffoja ja klassikkoleffoja ja -sarjoja. Amazon tunnetaan kunnianhimoisista hankkeistaan: yhtiö tuottaa parhaillaan Taru sormusten herrasta -tv-sarjaa, joka saapuu Prime Videoon syksyllä 2022. Suoratoistopalvelun tarjonta on hieman suppeampi kuin esimerkiksi Netflixin tai HBO Nordicin, mutta myös hinta on edullisempi.

Hinta: 5,99 € / kk. Ilmainen 30 päivän kokeilujakso.

Perhejako: 3 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Sarjoja mm. Mad Men, This is Us, Doctor Who, House, Fleabag, Good Omens. Elokuvia mm. La La Land, Moonlight, Pikku naisia.

Valitse tämä, jos haluat kokeilla jotain muuta kuin Netflixiä etkä halua maksaa kovin korkeaa kuukausihintaa.

7. Disney+

Disneyn suoratoistopalvelu saapui Suomeen syksyllä 2020. Palvelu pitää sisällään Disneyn omia klassikkopiirrettyjä, Pixar-animaatioita, sarjoja ja leffoja. Lisäksi sieltä löytyvät kaikki Marvel- ja Star Wars -tuotannot, National Geographicin sarjat ja elokuvat. Palveluun lisätyn Starin puolella on runsaasti tuttuja ja uusia sarjoja ja leffoja, esimerkiksi 20th Century Foxin tuotantoa.

Hinta: 6,99 € / kk tai 69,99 € / vuosi.

Perhejako: 4 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Kaikki Disney-piirretyt ja animaatiot, Marvel- ja Star Wars -tuotannot. Greyn anatomia, How I Met Your Mother, Pako, Täydelliset naiset, Moderni perhe, Lost.

Valitse tämä, jos perheeseen kuuluu lapsia tai lapsenmielisiä. Myös fantasia- ja scififaneille!

8. Discovery+

Aiemmin Dplayna tunnettu Discovery+ sisältää muun muassa kaikki TV5:n, Kutosen, Friin, TLC:n, Discoveryn, Animal Planetin, Travel Channelin ja Food Networkin kanavasisällöt. Osaa ohjelmista voi katsoa ilmaiseksi, mutta maksullisen version takaa löytyvät kaikki sisällöt ilman mainoksia. Tarjolla on myös urheilupaketteja, joilla pääsee näkemään Eurosportin lähetyksiä.

Hinta: 6,99 € / kk tai 6 € / kk 12 kuukauden ajan. Ilmainen viikon kokeilujakso.

Perhejako: 2 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Ex on the Beach Suomi, Ex and the City Suomi, Naked Attraction Suomi & UK, Iholla, Rikoksen anatomia, Rillit huurussa, Top Gear.

Valitse tämä, jos olet kiinnostunut tositv:stä, sisustamisesta ja ruoanlaitosta, luonnosta, rikoksista ja dokumenteista.

9. Hayu

Erityisesti tosi-tv-sarjoihin keskittynyt Hayu on suunnattu realityn rakastajille. Se pitää sisällään yli 250 erilaista tosi-tv-sarjaa. Joitakin Hayun sisältöjä voi katsoa C Moren kautta.

Hinta: 4,99 € / kk. Ilmainen viikon kokeilujakso.

Perhejako: 1 käyttäjä kerrallaan.

Esimerkkejä sisällöstä: Keeping Up with the Kardashians, The Real Housewives -sarjat, Top Chef, Luksuslukaalit.

Valitse tämä, jos hengität tosi-tv:tä.

10. Mubi

Hieman tuntemattomampi palvelu Mubi on keskittynyt elokuviin. Sen tarjontaan kuuluvat paitsi klassikot, myös tuoreet leffafestarihitit ja laadukkaat indie- ja taide-elokuvat. Hollywood-leffoihin kyllästynyt ilahtuu kuratoidusta, monipuolisesta kansainvälisestä sisällöstä.

Hinta: 9,99 € / kk. Ilmainen viikon kokeilujakso.

Perhejako: 2 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Juna Busaniin, Marilyn, The Artist, Lolita, Happy Together. Myös suomalaisia elokuvia.

Valitse tämä, jos haluat nähdä elokuvia, joita muualla ei ole.

11. Blockbuster

Blockbusterin toimintaperiaate eroaa muista suoratoistopalveluista: se on kuin verkossa toimiva elokuvavuokraamo. Kuukausihinnan sijaan käyttäjä maksaa vain elokuvista, jotka haluaa katsoa. Elokuvat voi joko vuokrata edullisemmin 48 tunnin ajaksi tai ostaa kalliimmalla hinnalla, jolloin elokuvaan saa rajattomat katseluoikeudet. Leffojen hinnat vaihtelevat; ensi-iltaleffat ovat kalleimpia. Palvelussa on myös jonkin verran tv-sarjoja.

Hinta: Vaihtelee elokuvasta riippuen. Tarjolla on myös sarjalippuja: 3 vapaavalintaista vuokraelokuvaa maksaa 12,90 € ja 5 vapaavalintaista vuokraelokuvaa 19,90 €. Ei ilmaista kokeilujaksoa.

Perhejako: 2 yhtäaikaista käyttäjää.

Esimerkkejä sisällöstä: Tove, Hiljainen paikka osa 2, Promising Young Woman, Yhdet vielä, Minari, Nomadland.

Valitse tämä, jos ikävöit Makuunia ja Filmtownia ja sinulle riittää leffan katselu silloin tällöin.

Me Naiset, Ilta-Sanomat ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Lue myös: Netflixin hittisarjasta ilmestyy vihdoin viimeinen ja jännittävin kausi! Syksyn 10 parasta sarjaa, jotka todellakin kannattaa katsoa

Lue myös: Jännitystä kerrakseen! Listasimme 18 hyytävää kauhu- ja rikossarjaa, jotka voit katsoa heti suoratoistopalveluista

Lue myös: Listasimme 13 legendaarista hyvän mielen tv-sarjaa, joiden tuotantokaudet voit ahmia heti suoratoistopalveluista