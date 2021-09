Ostatko aina tiettyä ruisleipää? Listasimme 9 ruokaa, jotka paljastavat arjen ruokahifistelijän

Oletko todella tarkka siitä, minkä merkkistä ruisleipää tai kolajuomaa valitset ostoskoriisi? Jos vastasit kyllä, saatat olla aito arjen ruokahifistelijä.

Ruokahifistely on viime vuosina kasvanut ilmiö. Se tuo mieleen tyypit, jotka paneutuvat pieteetillä ruuanlaittoon ja joille kelpaa vain paras. Ruokahifistelijät perehtyvät raaka-aineisiin, käyvät fine dining -ravintoloissa, jauhavat kahvipapunsa itse ja käyttävät tunteja ruuanlaittoon.

Harva tulee ajatelleeksi, että ruokahifistelijöitä on aivan tavallistenkin ihmisten joukossa. Arjen tavisruokahifistelijää ei tunnista siitä, että hän syö vain hienoa ruokaa, vaan siitä, että hän on yllättävän kranttu tuotemerkkien suhteen. Ilmiötä voidaan kutsua myös lieväksi nirsoiluksi.

Tavishifistelijällä on oma makumieltymyksensä, josta hän ei hevillä suostu poikkeamaan. Se voi tehdä kauppa- tai kyläilyreissuista hankalia: tavishifistelijä saattaa jättää ketsupin syömättä ja maidon juomatta, jos saatavilla ei ole sitä omaa suosikkia. Asia on vähintään otettava puheeksi: ”Itsehän käytän sitä parempaa merkkiä.”

Listasimme ruoka-aineet, joiden suhteen yllättävän monet ovat kranttuja. Jos tunnistat monesta kohdasta itsesi, olet todellinen arjen ruokasnobi.

1. Kolajuomat

Kolajuomat kuumentavat tunteita. Toiset ovat ehdottomasti Coca-Colan kannalla, toisille kelpaa vain Pepsi – tai vielä tarkemmin Pepsi Max, jolla on oma vankka kannattajajoukkonsa. Onpa niitäkin kokishifistelijöitä, jotka suostuvat nauttimaan Coca-Colansa vain tölkistä kerta-annoksina, koska isot pullolimsat väljähtyvät ikävästi jääkaapissa.

2. Levitteet

”Olin pulassa Ruotsin-lomalla ruokakaupassa, kun sieltä ei saanut Oivariinia eikä Ingmariinia. Jumitin levitehyllyn äärellä minuuttitolkulla”, kertoo eräs Me Naisten toimituksen jäsen.

Moni on yllättävän tarkka siitä, millä leipänsä voitelee. Pakko olla Oivariinia tai Benecolia, ja jos ei ole, mennään ilman.

3. Kahvi

Suomalaiset ovat kahvikansaa. Itse papunsa jauhavat superhifistelijät ovat oma lukunsa, mutta monet tavallisen suodatinkahvinkin ystävät ovat erityisen tarkkoja siitä, minkä merkin sumppia mukiinsa kelpuuttavat. Toisille kelpaa vain Kulta Katriina tai Presidentti, ja joku saattaa kieltäytyä kylässä kohteliaasti kupposesta, jos saatavilla ei ole Juhla Mokkaa.

4. Ketsuppi ja sinappi

Maistuuko kaikki ketsuppi mielestäsi suurin piirtein samalta? Saatat kuulua jopa vähemmistöön, sillä monet ovat varsin tarkkoja ketsupin suhteen. Muun muassa Ilta-Sanomien makutestissä ketsuppien väliltä löydettiin isoja makueroja. Heinz ja Felix lienevät ne yleisimmät suosikit, kun taas jotkut halpisketsupit saattavat maistua lähinnä vetiseltä tomaattipyreeltä.

Moni on valikoiva myös sinappinsa suhteen. Oli oma suosikki sitten Turun sinappi, Kotisinappi tai Auran sinappi, siitä ei hevillä luovuta.

5. Juusto

Juusto on monien aitojen ruokahifistelijöiden lempiruoka-aine; siitä kertovat jo markettien erikoisjuustohyllyjen valtavat valikoimat.

Mutta kyllä ne tavalliset arkijuustotkin kuumentavat tunteita. Tavisruokahifistelijän päivä saattaa mennä pilalle, jos lähikaupasta on Oltermanni loppu, sillä mikään muu kermajuusto ei aja samaa asiaa. Myös esimerkiksi Polarilla on oma, vankka kannattajajoukkonsa.

6. Maito

Maidon kohdalla nirsous ei välttämättä liity tuotemerkkiin vaan siihen, onko kyseessä rasvaton maito, kevytmaito vai täysmaito. Moni rasvattoman maidon suosija ei suostu juomaan lainkaan kevytmaitoa, ja kevytmaidon suosijat valitsevat puolestaan mieluummin ruokajuomakseen veden kuin rasvattoman maidon.

Myös kasvimaidot jakavat mielipiteitä. Moni vegaani lorauttaa kahviinsa mieluusti vain Oatlyn iKaffea, eikä mikä tahansa kaura- tai soijamaito todellakaan aja samaa asiaa.

7. Makkara

Joillekin makkaran ystäville on se ja sama, minkä laatuista ja merkkistä tuotetta suuhunsa pistää – kunhan on hyvä hiillos ja sinappia päällä, kaikki menee. Toiset ovat kuitenkin hyvin tarkkoja siitä, että makkara on mahdollisimman lihapitoista, eikä mikä tahansa jauhomakkara tai HK:n sininen kelpaa. Monet lihamakkaran ystävät suosivat esimerkiksi Wilhelmiä.

8. Ruisleipä

Ruisleipä on suomalaisille sydämen asia. Osalle kelpaa mikä tahansa ruispitoinen tuote, ja ostoskoriin saattaa eksyä milloin mitäkin, mutta iso osa ruisleipäfaneista on jakautunut tiiviisti omiin kuppikuntiinsa. Ovathan Vaasan ruispalat, Fazerin Puikulat ja Reissumies keskenään aivan eri tuotteita.

9. Jäätelö

Moni jäätelön rakastaja on sitä mieltä, että laadusta ja erikoisista makuyhdistelmistä kannattaa maksaa pari euroa lisää. Tavishifistelijät saattavat kelpuuttaa ostoskoriinsa esimerkiksi vain Aino-jäätelöä tai Kolmen Kaverin jätskipurkkeja. He jättävät jäätelön mieluummin syömättä kuin ostavat perinteisiä, tiiliskiven muotoisia pakettijäätelöitä.

