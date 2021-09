Suomen kielen hauskin sana on nyt valittu – suomalaisten suosikki paljastui: ”Nauroin katketakseni, kun kuulin ekan kerran”

Monissa suomen kielen hauskimmissa sanoissa on paljon ö- ja ä-kirjaimia. Ykkössijan äänestyksessä vei kuitenkin ”pikkutuhma taideteos”.

Me Naiset on jo aiemmin selvittänyt, mikä suomen kielen sana ärsyttää suomalaisia kaikkein eniten ja vastaavasti mikä sana on se kaikkein kaunein. Selvitimmepä senkin, että suomalaisten mielestä kielemme vaikein sana on defibrillaattori.

Tällä kertaa selvitimme, mikä on suomen kielen hauskin sana. Listasimme 135 sanaa, joista suomalaiset saivat äänestää mielestään sitä kaikkein hupaisinta. Myös omaa suosikkiaan listan ulkopuolelta sai ehdottaa.

Hauskoja sanoja miettiessä otettiin huomioon kolme asiaa: miltä sana näyttää, miltä se kuulostaa ja mitä se merkitsee. Sanoja kävi äänestämässä ja ehdottamassa 7 446 vastaajaa.

Kaiken kaikkiaan monia suomalaisten hauskoina pitämiä sanoja yhdistää yksi asia, jonka eräs kyselyyn vastannut tiivisti tyhjentävästi: ”Ö- ja ä-kirjaimia sisältävät sanat ovat aina hauskoja.”

Tässä ne tulevat: suomen kielen kymmenen hauskinta sanaa.

10. Nippa nappa. ”Kuulostaa hauskalta ja kuvaa hyvin tarkoitustaan.”

9. Höpönpöppö. ”Sisältää suomen kielelle tyypillisiä elementtejä (kaksoiskonsonantti, ö-kirjain). Näyttää ja kuulostaa hauskalta.”

8. Haahuilla. ”Kuvailee hyvin kyseistä toimintoa ja on äänteellisesti hauska.”

7. Höpönassu. ”Ihana hellittelysana.”

6. Mökkihöperö. ”Perisuomalainen, erittäin kuvaava ja luo hauskoja mielikuvia. Myös ajankohtainen: on kuvannut hyvin olotilaa näin korona-aikana.”

5. Lämpimämpi (4,6 prosenttia äänistä)

Viidenneksi hauskin sana on suomalaisten mielestä lämmin-sanan komparatiivimuoto lämpimämpi. Tahattoman hupaisaa sanaa kuvailtiin vastauksissa yllättäväksi ja hauskasti suussa soljuvaksi. Moni mainitsi myös, että sana huvittaa erityisesti ulkomaalaisia.

”En ollut ajatellut, että lämpimämpi olisi erityisesti hassu, ennen kuin ulkomaalaissyntyinen vaimoni alkoi naureskella sille. Sen jälkeen se on aina hymyilyttänyt.”

”Sana kuulostaa enemmän runolta tai lorulta, mutta on ihan looginen ja kieliopillisesti oikein.”

”Sanaa lämpimämpi tai lämpimämmälle ei voi sanoa ilman, että alkaa hymyilyttää.”

Jokerivastausten joukossa ehdotettiin myös muita samankaltaisia, hauskasti itseään toistavia sanoja, kuten valtavalta ja mututuntuma.

4. Pumpernikkeli (5,3 prosenttia äänistä)

Neljännen sijan vei sana pumpernikkeli. Useimmin sillä tarkoitetaan vaaleanpunaisella kuorrutettua, piparkakkua muistuttavaa pikkuleipää, joka on monelle tuttu lapsuudesta.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan sana on periytynyt suomeen ruotsin pumpernickel-sanasta. Ruotsiin se on puolestaan lainattu saksan kielestä, mutta Saksassa sana tarkoittaa tummaa, makeaa ruokaleipää.

Pumpernikkeli tuo hymyn huulille sekä makunsa että nimensä ansiosta.

Entä se merkitys? Kotuksen mukaan alun Pumper tarkoittaa ilmavaivoja ja Nickel on Nikolaus-nimen lyhentymä. Saksan Pumpernickel oli siis alun perin nimitys piereskelevälle pojalle.

”Se on niin omalaatuinen, ei kuvaa yhtään sitä, mikä se on. Eli ei voi arvata sanan perusteella, mistä on kyse.”

”Lapsuuden rakkain herkku, jonka mainitseminen saa nykyään omien lasten hymyn leviämään.”

3. Öttimönkiäinen (5,8 prosenttia äänistä)

Kolmannelle sijalle ylsi öttimönkiäinen. Sanalla tarkoitetaan yleensä hyönteistä eli ötökkää. Sanaa kuvailtiin samaan aikaan hyväntuuliseksi, lystikkääksi, kummalliseksi ja hyvin suomalaiseksi.

”Tekee ällöttävästäkin ötökästä sympaattisen.”

”Ei tarkoita mitään ja silti kaikki tietävät, mitä se tarkoittaa.”

”Monikäyttöinen sana, joka soveltuu kuvaamaan elävää oliota, jota ei oikein tunnista.”

2. Hölkynkölkyn (6,7 prosenttia äänistä)

Hopealle kyselyssä jäi sana hölkynkölkyn. Maljan kohottamisen yhteydessä huudahdettava sana voidaan kirjoittaa yhteen tai erikseen, ja moni suosii sen savolaista muotoa hölökynkölökyn. Kyselyyn vastanneet mainitsivat myös, että sana on erityisen hauska opettaa ulkomaalaisille. Sanan alkuperästä tai merkityksestä ei löydy juurikaan tietoa, mutta se ei estä meitä kippistelemästä sen tahtiin.

”Kertoo paljon, lupaa hauskaa yhdessäoloa, leppoisaa suomalaista seurustelua.”

”Tämä on aina pakko opettaa ulkomaalaisille. Vain suomalainen kykenee ääntämään tuollaisen sanan sujuvasti, vaikka olisi promilleja kuinka.”

”Onhan se nyt hauskaa, että suomalaiset osaavat sanoa kippis vaikka kuinka monella eri kielellä, mutta ulkomaalaisia opetamme aina sanomaan hölkynkölkyn, vaikka aika harvoin kai sitä oikeasti kukaan edes käyttää maljaa nostettaessa.”

1. Juhannussima (8,5 prosenttia äänistä)

Suomen kielen hauskimmaksi sanaksi äänestettiin kaksimielinen juhannussima. Keskikesän juomaa kuvaavan sanan hupaisuus piilee pikkutuhmassa sanaleikissä, joka kyselyyn vastanneiden mukaan nostaa hymyn kasvoille. Moni mainitsi, että sanan tunnettuutta on lisännyt Fingerpori-sarjakuva.

”Sopivasti kaksimielinen, ei liian härski, hymyilyttää joka kerta.”

”Ehdottomasti hauskin, oikea taideteos. Äänenpainoa muuttamalla sanan merkitys muuttuu täysin.”

”Nauroin katketakseni, kun ekan kerran kuulin sanan.”

”Erityisen hauska, jos nimesi on Juha.”

Fingerporin hengessä nimetty Juhannussima saapui kauppoihin vuonna 2019.

Lue myös: Suomen kielen ärsyttävin väärin kirjoitettu sana on nyt valittu – suomalaisten ylivoimainen inhokki paljastui

Lue myös: 21 500 vastaajaa ei voi olla väärässä! Suomen kielen kaunein sana on nyt selvillä

Lue myös: 150 sanan jättilista paljastaa, millaiset sanat raivostuttavat suomalaisia – löydätkö inhokkisi tästä joukosta?