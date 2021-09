Nyt selvitetään suomen kielen hauskin sana! Valitse veikein 135 sanan listalta tai ehdota omaa suosikkiasi

Täytyykö sanan kuulostaa hupsulta vai onko sanan merkityksellä enemmän painoarvoa? Kerro meille, mikä on mielestäsi suomen kielen hauskin sana.

Höpönassu, öylätti, limanuljaska ja päivänkakkara.

Suomen kieli on pullollaan toinen toistaan veikeämpiä sanoja ja nyt onkin aika selvittää, mikä sana saa suomalaiset hykertelemään naurusta.

Me Naiset on jo selvittänyt, mikä suomen kielen sana ärsyttää suomalaisia kaikkein eniten ja vastaavasti mikä sana on soinnuiltaan suloisin eli kaunein. Selvitimme myös, että defibrillaattori eli tunnetummin deffa on suomalaisten mielestä melkoinen sanahirviö ja suomenkielen vaikein sana.

Nyt onkin aika selvittää, mikä on suomen kielen hauskin sana!

Kun mietimme hauskaa sanaa, huomioimme kolme asiaa: miltä sana näyttää, miltä se kuulostaa ja mitä se merkitsee.

Me Naiset listasi 135 eri tavoin hassua suomen kielen sanaa. Nyt haluamme tietää, mikä sana on juuri sinun mielestäsi kaikkein hupaisin! Voit myös ehdottaa suosikkiasi listan ulkopuolelta.

Äänestä suomen kielen hauskinta sanaa täällä.

Julkaisemme äänestyksen tulokset myöhemmin.

