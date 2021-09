Oletko todellinen suomen kielen guru? 19 tiukkaakin tiukempaa testiä, jotka paljastavat kielitaitosi aina pilkuista kaksoiskonsonantteihin

Osaatko viilata pilkkua? Entä tiedätkö, milloin verbi on yksikössä ja milloin monikossa? Tästä jutusta löydät 19 kielitestiä, joilla selvität, miten hyvin osaat suomen kieltä.

Taas on se aika vuodesta, kun abien kynät sauhuavat syksyn ylioppilaskirjoituksissa. Me Naiset on julkaissut vuosien varrella useita testejä, jotka sopivat mainiosti kirjoituksiin valmistautumiseen. Mutta on testeistä iloa myös muille. Niin kaunis ja rikas kuin suomen kieli onkin, ei se aina ole täysin yksiselitteinen. Koostimme tähän juttuun 19 kielitestiä, joilla voit testata omaa osaamistasi.

1. Pilkut

Suomen kielen pilkkusäännöt eivät ole ihan yksinkertaisimmasta päästä. Kuinka hyvin pilkutus on sinulla hallussa? Tiukka testimme kertoo vastauksen.

Tee testi: Kuinka hyvin osaat viilata pilkkua? Jos vastaat 15 kohtaan oikein, suomen kielen pilkutus on sinulla hyvin hanskassa

2. Yhdyssanat

Yhdyssanat voivat olla melkoinen kompastuskivi monelle suomen kielen taitajallekin. Vain yksi prosentti vastaajista on saanut täydet pisteet Me Naisten testistä, jossa pitää tietää erilaisten yhdyssanojen ja sanaliittojen oikea kirjoitusasu.

Tee testi: Osaatko suomen kieltä ihan oikeasti? Jos saat tästä yhdyssanatestistä yli 12 oikein, homma on sillä selvä

3. Ajatusviiva ja yhdysmerkki

Viivoilla on väliä! Viivatestimme kertoo, kuinka hyvin osaat ajatusviivan ja yhdysmerkin käytön. Pidemmän ajatusviivan (–) ja lyhyen yhdysmerkin (-) käyttöön liittyvät säännöt saattavat joskus tuottaa hankaluuksia jopa kielen ammattilaisille, joten älä lannistu, jos et saa tästä testistä täysiä pisteitä.

Tee testi: Suomi–Ruotsi-maaottelu vai Suomi-Ruotsi -maaottelu? Tee testi ja selvitä, osaatko merkitä viivat oikein – 12 oikein on jo mainio tulos

4. Pienet ja isot alkukirjaimet

Talvisota vai talvisota? Marraskuu vai marraskuu? Isojen ja pienten alkukirjaimien käyttö ei ole aina yksinkertaista.

Tee testi: Alzheimerin vai alzheimerin tauti? 15 kysymystä paljastaa armotta, osaatko isot ja pienet alkukirjaimet oikeasti

5. Vierassanat

Vierassanoiksi kutsutaan suomen kieleen kotiutuneita lainasanoja, jotka eivät ole täysin mukautuneet kieleemme ja joissa on suomelle vieraita äänteitä. Valitsimme testiin 14 sanaa, joiden oikea kirjoitusasu on hyvä osata.

Tee testi: Shampoo vai sampoo? Tee testi ja selvitä, osaatko kirjoittaa vierassanat oikein – 11 oikein on jo kova tulos

6. Suomen kielen taivuttaminen

Me Naisten taivutustesti on tehty jo yli miljoona kertaa. Testi on osoittautunut melko hankalaksi: kaikista vastanneista vain pari prosenttia on saanut kaikki 20 kohtaa oikein. Miten sinun käy? Testaa taitosi ja selvitä, osaatko taivuttaa verbejä, substantiiveja ja muita kielen koukeroita!

Tee testi: Osaatko taivuttaa suomen kieltä? Jos vastaat 15 kohtaan oikein, kielipääsi on terävässä kunnossa

7. Verbien yksikkö- ja monikkomuodot

Suomen kielessä riittää sääntöjä ja niiden poikkeuksia, eikä niistä kaikista ole ihan helppoa pysyä perillä. Se, pitäisikö verbin olla yksikkö- vai monikkomuodossa, aiheuttaa toisinaan harmaita hiuksia jopa kielen ammattilaisille.

Tee testi: Osaatko taivuttaa suomen kielen verbejä? Vain kovimmat kielioppigurut saavat tästä visasta vähintään 11 oikein

8. Kaksoiskonsonantit

Onko se kantarelli vai kanttarelli? Entä klementiini vai klementtiini?

Tee testi: Yksi vai kaksi ämmää? Testaa, miten hyvin osaat suomen kielen kaksoiskonsonantit – vain kovimmat kielioppigurut saavat kaikki 15 oikein

9. Kaksoisvokaalit

Sydämeen ei mahdu kahta ämmää. Tämän muistisäännön konsonanttien määrästä moni on oppinut jo lapsuudessa. Harmi vain, ettei vastaavia muistikikkoja taida olla vokaaleille!

Taidatko sinä lyhyet ja pitkät vokaalit?

Tee testi: Tiedätkö, mihin sanoihin kuuluu kaksoisvokaali ja mihin ei? Jos saat tässä tiukassa kielivisassa edes 14 oikein, olet todellinen ässä

10. Sijamuodot

Abessiivi, ablatiivi, allatiivi ja niin edelleen. Suomen kielessä on poikkeuksellisen paljon sijamuotoja, eikä niitä todellakaan ole aina helppo muistaa. Mutta kertaus on opintojen äiti, ja siksi laadimme sijamuototestin, joka virkistää muistiasi. Vai onko siihen sinun kohdallasi tarvetta?

Tee testi: Vain todellinen hikari saa kaikki 9 oikein! Testaa, miten hyvin tunnet suomen sijamuodot

11. Lyhenteet

Kielitoimiston ohjepankista löytyy todella pitkä lyhenneluettelo, josta lyhenteiden oikeat muodot on helppo tarkistaa. Kuinka hyvin ne ovat jääneet muistiisi?

Tee testi: Mitä tarkoittavat alik., id. ja hv? Testaa 15 kysymyksellä, osaatko lyhenteet!

12. Sanavarastotesti

Kielitaito ei ole kiinni pelkästään oikeinkirjoituksesta. Vähän väliä herää huoli suomalaisten lukutaidon rapistumisesta, jonka kerrotaan näkyvän muun muassa sanavaraston kaventumisena. Kokosimme sanavarastotestiimme joukon sanoja, joita ei välttämättä tule käytettyä päivittäin.

Tee testi: Saatko oikein yli 19? Testaa, kuinka laaja sanavarastosi ihan oikeasti on

13. Paikannimien taivutus

Lahdessa asuvat lahtelaiset, Tampereella tamperelaiset. Mutta miksi kutsutaan ihmistä, joka asuu Oulaisissa? Miten taipuvat Juuka ja Mynämäki? Suomalaisten paikkakuntien, kaupunginosien ja muiden asutusnimien taivutus ei ole ihan yksinkertaista.

Tee testi: Osaatko taivuttaa suomalaiset paikannimet oikein? Jos saat tästä testistä 11 oikein, olet aika velho

14. Sanojen merkityserot

Suomen kielessä on paljon sanoja, jotka kuulostavat lähes samalta, mutta pahimmillaan merkitsevät toistensa vastakohtia. Milloin lauseeseen tulee vaan ja milloin vain? Oliko se tarkistaa vai tarkastaa?

Tee testi: Tiedätkö, mitä eroa on tarkastamisella ja tarkistamisella? Vastaa 12 kysymykseen ja selvitä, kuinka hyvin tunnet sanojen merkitykset

15. Uudissanat

Suomen kieli kehittyy ja päivittyy jatkuvasti. Miten hyvin olet perillä kieleemme hiljattain pesiytyneistä uudissanoista? Tämä testi ei varsinaisesti mittaa suomen kielen taitoja, mutta on oivaa nippelitietoa kaikille kielifaneille.

Tee testi: Mitä tarkoittavat Megxit ja hanhinyrkki? Testaa, miten hyvin pärjäät uudissanavisassa

16. Synonyymit

Synonyymi tarkoittaa samamerkityksistä sanaa. Esimerkiksi pisamat tunnetaan myös kesakoina ja teerenpilkkuina.

Kuinka paljon synonyymeja putkahtelee mieleesi?

Tee testi: Hallitsetko synonyymit? Jos saat tästä testistä 12 oikein, vastaus on totta maar elikkäs kyllä juu

17. Puolueiden nimet

Monella lehdellä on omat käytäntönsä siitä, miten he kirjoittavat puolueiden nimet ja lyhenteet sekä jäsenyyttä tarkoittavat lyhenteet. Eivätkä ne ole aina Kielitoimiston ohjeiden mukaisia.

Osaatko sinä kirjoittaa puolueiden nimet oikein – siis Kielitoimiston ohjeiden mukaisesti?

Tee testi: Sdp vai SDP? Nyt tulee testi, joka vaatii äärimmäistä tarkkuutta – testaa, osaatko kirjoittaa politiikkaa oikein

18. Vaikeat nimet

Osaatko kirjoittaa julkisuudesta tuttujen ihmisten vaikeat nimet oikein?

Tee testi: Zyskow... no mitenkäs se menikään? Armoton testi kertoo, osaatko kirjoittaa tunnettujen henkilöiden nimet oikein

19. Yleisimmät sanat

Tämä testi ei varsinaisesti mittaa suomen kielen taitoja, mutta tekemällä testin saat selville, kuinka monta kirjoitetun suomen kielen yleisimmistä sanoista tiedät.

Tee testi: Tiedätkö suomen kielen yleisimmät sanat? Tee 10 kysymyksen testi, jonka tulos voi yllättää

Lue myös: 21 500 vastaajaa ei voi olla väärässä! Suomen kielen kaunein sana on nyt selvillä

Lue myös: Kyllä suomen kieli on upea! Tiedätkö, mitä nämä 37 murresanaa tarkoittavat?

Lue myös: Suomen kielen hankalin sana on nyt valittu – saatko sanottua ilman että kieli menee totaalisen solmuun?