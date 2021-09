Selvitimme, mikä on 22:n Ensitreffit alttarilla -parin onnistumisprosentti – tulos saattaa yllättää

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on nähty tähän mennessä 22 paria. Selvitimme, ketkä heistä jatkoivat ohjelman jälkeen – ja mitä sen jälkeen tapahtui.

Jatkavatko he yhdessä? Tämän kysymyksen analysointiin perustuu Ensitreffit alttarilla -sarja. Suositusta sarjasta on esitetty jo seitsemän kautta ja kahdeksas kausi on parhaillaan menossa. Ohjelma on saanut jonkin verran kritiikkiä siitä, että niin harva pari jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen ja vielä harvemman parin suhde on kestänyt vuotta pidempään. On kritisoitu, että mitä järkeä on ohjelmassa, kun parien onnistumisprosentti on niin huono. Mutta hetkinen! Onko se niin?

Tähän mennessä ohjelmassa on nähty 22 paria. Heistä viisi paria on yhdessä. Onnistumisprosentti on siis 22,7. Tosin parisuhteissa se, miten pitkään pari on yhdessä, ei tietenkään ole yhtä kuin onnistuminen tai epäonnistuminen.

Ohjelman idea ei ole seurata, miten pitkään parit pysyvät tai eivät pysy yhdessä. Tämän sijaan kausi huipentuu aina siihen, jatkavatko parit yhdessä kuvausten jälkeen. 22 parista 10 paria on päättänyt jatkaa. Näin onnistumisprosentti on 45,5. Eli melkein puolet ohjelmaan osallistuneista pareista on jatkanut suhdettaan viiden–kuuden viikon yhteiselon jälkeen.

Listasimme, mitä kullekin parille kävi ohjelman jälkeen. Vieläkö muistat nämä parit?

1. kausi

Kaikkien aikojen ensimmäisellä Enskarit-kaudella kolmesta parista kaksi paria päätti jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen. Vain Pia ja Jussi päättivät erota heti ohjelman päätyttyä.

Mian ja Ollin suhde jatkui noin vuoden kuvausten päätyttyä. Esa ja Viola sen sijaan ovat olleet yhdessä kesästä 2014 asti eli yli seitsemän vuotta. Parilla on kaksi lasta.

Esa ja Viola

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa, kaksi lasta.

Mia ja Olli

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Erosivat noin vuoden seurustelun jälkeen.

Pia ja Jussi

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti, kun ohjelma loppui.

2. kausi

Toisella kaudella kuvausten päätyttyä yksi pari päätti jatkaa yhdessä ja kaksi erota. Sarin ja Antin avioliitto kesti viitisen vuotta ja heillä on yksi yhteinen lapsi.

Sari ja Antti

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa viitisen vuotta ja saivat yhteisen lapsen.

Mari ja Jouni

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Tanja ja Roni

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

3. kausi

Kolmannen kauden päätösjakso oli samankaltainen kuin ensimmäisen kauden. Kaksi paria päätti jatkaa yhdessä ja yksi erota. Millan ja Kimmon suhde jatkui kuvausten jälkeen puolisentoista vuotta. Tiina ja Samuel ovat puolestaan edelleen yhdessä.

Tiina ja Samuel

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa.

Milla ja Kimmo

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa puolisentoista vuotta.

Heidi ja Mikko

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

4. kausi

Neljännellä kaudella kolmesta parista kaksi päätyi eroon suhteen alkuvaiheessa. Aliisa ja Esa erosivat kauden päätösjaksossa, mutta Mari ja Petri tekivät puolestaan historiaa – he erosivat kesken kauden. Johanna ja Markus ovat yhä naimisissa.

Aliisa ja Esa

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Johanna ja Markus

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa.

Mari ja Petri

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat kesken kauden.

5. kausi

Viidennellä kaudella kahden parin suhde jatkui ohjelman jälkeen. Miina ja Heikki olivat naimisissa noin vuoden, mutta päättivät sitten erota. Sini ja Vesa sen sijaan ovat yhä naimisissa.

Miina ja Heikki

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa noin vuoden.

Sini ja Vesa

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa. Muuttivat yhteen parin vuoden seurustelun jälkeen kesällä 2020.

Rosa ja Eetu

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

6. kausi

Kuudennella kaudella Katja ja Olli sekä Heidi ja Oskari erosivat päätösjaksossa. Anniina ja Ville ovat yhä yhdessä.

Katja ja Olli

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Heidi ja Oskari

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Anniina ja Ville

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa.

7. kausi

Seitsemännellä kaudella Enskareissa nähtiin kolmen sijasta neljä paria. Yksikään pareista ei ole enää yhdessä. Kati ja Janne kyllä jatkoivat suhdettaan ohjelman jälkeen, mutta suhde kesti vain muutaman kuukauden.

Tommi ja Juudit

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Matti ja Mira

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Kati ja Janne

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Erosivat muutama kuukausi ohjelman loppumisen jälkeen.

Emma ja Tuomas

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

