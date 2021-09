Tiesitkö, että Remppa vai muutto -ohjelman parit roudaavat itse tavaransa? Tuottaja vastaa 12 tiukkaan kysymykseen, jotka vaivaavat katsojia

Tiesitkö, että Remppa vai muutto Suomi -ohjelman osallistujat vastaavat itse asuntonsa tyhjentämisestä ja sisäänmuutosta remontin jälkeen? Pyysimme ohjelman tuottajalta, Rabbit Filmsin Maria Vanniselta vastaukset 12 kysymykseen, jotka askarruttavat katsojia.

Marko Paananen (oik.) on palannut ruutuun! Vasemmalla Remppa vai muutto -ohjelman toinen vakiokasvo, kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay.

1. Moni tv:n katsoja muistaa sisustusarkkitehti Marko Paanasen Inno-Markona, mutta Markoa ei ole näkynyt ruudussa vuosikausiin. Mistä hänet bongattiin mukaan Remppa vai muutto -ohjelman Suomi-versioon?

”Marko Paananen on yksi Suomen kokeneimmista ja arvostetuimmista sisustus- arkkitehdeistä, jonka paluuta televisioon on odotettu. Markolle on tarjottu useita ohjelmia vuosien varrella. Onneksemme hän innostui tässä ohjelmassa toteutettavista toiminnallisista ja tilasuunnittelua vaativista muutoksista ja halusi lähteä mukaan.”

2. Markolla ja kiinteistövälittäjä Anne Ramsaylla vaikuttaa olevan keskenään kiva kemia. Koekuvattiinko heidät yhdessä vai oliko sattumaa, että kaksikolla synkkasi?

”Markolle haluttiin löytää sellainen aisapari, jonka kanssa hänellä synkkaisi, mutta joka uskaltaisi haastaa häntä myös ammatillisesti.

” Anne uskalsi piikitellä Markoa heti ensitapaamisella.

Anne ja Marko koekuvattiin yhdessä. Heidän poikkeuksellisen aito ja säkenöivä kemiansa sekä kunnianhimonsa työtään kohtaan tekivät meihin heti vaikutuksen ikäerosta huolimatta. Anne uskalsikin piikitellä Markoa ikäerosta heti ensitapaamisen yhteydessä.”

3. Millä perusteella osallistujat valittiin ohjelmaan?

”Ohjelmaan on valittu kymmenen perhettä koteineen. He edustavat kymmentä erilaista elämäntilannetta ja toiminnallista haastetta, jotka halutaan ja voidaan ratkaista.

Sen lisäksi valintaprosessissa haluttiin ottaa huomioon erilaisia paikkakuntia, kotitalouksia, asumismuotoja ja muuttohaaveita, jotta kaudesta saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja samaistuttava. Myös toivelistojen tuli olla realistisia suhteessa budjettiin.”

Remonttibudjetit vaihtelevat Remppa vai muutto -ohjelmassa 40 000 eurosta jopa 250 000 euroon.

4. Tähän mennessä remonttibudjetit ovat olleet melko suuria (60–80 000 €) ja myös muuttobudjetit ovat olleet melkoisia (300–800 000 €). Oliko sitä paremmat mahdollisuudet päästä ohjelmaan, mitä suurempi budjetti oli?

”Vastaavanlaisissa tv-ohjelmissa puhutaan harvoin rahasta, joten realististen summien esiintuominen herättää luonnollisesti keskustelua.

Ohjelmassa nähtävät remontti- ja muuttobudjetit ovat erikokoisia ja skaalautuvat suhteessa osallistujien toiveisiin, asunnon kokoon ja kuntoon sekä asuinalueeseen. On myös mietittävä, minkä verran remonttiin ja uuteen asuntoon on valmis satsaamaan, jotta se on järkevää suhteessa asunnon arvoon ja mahdolliseen arvonnousuun.

Tärkeintä on, että budjetti on realistinen suhteessa toiveisiin, ei niinkään budjetin koko.”

” Irtohuonekalut ja stailaustuotteet eivät sisälly remonttibudjettiin.

5. Miten pariskunnat tai perheet hyötyvät ohjelmaan osallistumisesta?

”Osallistujat saavat ainutlaatuisen kokemuksen lisäksi heidän toiveidensa pohjalta räätälöidyn toiminnallisen muutoksen ja sisustussuunnitelman avaimet käteen -periaatteella sovitussa aikataulussa. Lisäksi he voivat mahdollisesti löytää heille sopivan uuden kodin.”

6. Kuuluuko remonttibudjettiin myös ohjelmassa nähty sisustus?

”Irtohuonekalut ja stailaustuotteet eivät sisälly remonttibudjettiin. Osallistujat voivat halutessaan lunastaa ne tai mieleisimmät niistä itselleen kuvausten jälkeen.”

7. Pitääkö osallistujien siis roudata omat vanhat huonekalunsa takaisin asuntoonsa, kun kuvaukset ovat ohi? (Mikäli he eivät lunasta huonekaluja.)

”Osallistujat vastaavat itse asunnon tyhjentämisestä sekä sisäänmuutosta remontin jälkeen, mikäli eivät halua lunastaa sisustukseen valittuja irtohuonekaluja.”

8. Mikä on pääkaupungista katsottuna kaukaisin kohde, joka ohjelmassa nähdään?

”Kaudella nähdään kaksi kohdetta Turusta sekä yksi Janakkalasta. Muut kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla tai sen kehyskunnissa.”

10. Ensimmäisten kolmen jakson perusteella kaikki kohteet ovat isoja omakotitaloja. Miksi mukana ei ole lainkaan kaupunkiyksiöitä ja -kaksioita?

”Kaudella on omakotitalojen lisäksi mukana niin kerrostalo- kuin rivitaloasuntojakin. Remontoitavien asuntojen pinta-alat vaihtelevat aina 60 neliöstä 250 neliöön, jolloin myös remonttibudjetit vaihtelevat 40 000 eurosta jopa 250 000 euroon.

Muuttobudjetit puolestaan skaalautuvat 300 000 eurosta 1,5 miljoonaan euroon, joten jokaiselle kohderyhmälle löytyy varmasti samaistumispintaa.

Kaudella on mukana lapsiperheiden lisäksi myös kahden aikuisen kotitalouksia.”

11. Alkukauden perusteella vaikuttaa myös siltä, että ohjelmassa mukana olevan kiinteistövälitysfirman on ollut vaikea löytää kolmea muuttokohdetta, jotka täyttäisivät osallistujien toiveet. Oliko tämä ongelma?

”Formaatissa ei ole tarkoitus esitellä kolmea täydellistä toivelistan mukaista vaihtoehtoa, joista valita, vaan pikemminkin avata silmiä ja saada osallistujat ymmärtämään, mitä annetulla budjetilla voi saada tai vastavuoroisesti mistä toivelistan kohdasta tulee luopua, jotta budjetti riittää.

Ohjelmassa rakennetaan myös draaman kaarta ja halutaan tuoda esiin se, että perheiden toivelista on toisinaan epärealistinen suhteessa budjettiin, joten usein joudutaan tinkimään joko sijainnista tai neliöistä, jotta toiveet saadaan täytettyä.”

” Formaatti ei edellytä, että perheet myyvät välittömästi oman kotinsa tai ostavat yhden heille esitellyistä kohteista.

12. Yhdessä jaksossa pariskunta valitsi muuton, mutta ei halunnut yhtäkään Annen valitsemista taloista. Miksi osallistujien ei ole pakko valita mitään Annen kohdetta, vaikka he haluaisivatkin muuttaa?

”Kuten maailmalla niin myös Suomessakin osallistujat tekevät lopullisen päätöksen rempasta tai muutosta viimeisenä kuvauspäivänä nähtyään muutoksen. Lopulliseen päätökseen vaikuttavat niin järki kuin tunteetkin. Formaatti ei edellytä, että perheet myyvät välittömästi oman kotinsa tai ostavat yhden heille esitellyistä kohteista, sillä prosessit ovat pitkiä.

Mikäli osallistujat haluavat edetä osto- tai myyntirintamalla, he tekevät sen meistä riippumatta kuvausten jälkeen tekemällä ostotarjouksen sekä ehkä myös myyntitoimeksiannon normaalin asuntokaupan sääntöjen mukaan. Paljastuksena kerrottakoon, että jotkut osallistujista ovat kuin ovatkin onnistuneet nappaamaan heille esitellyn unelmiensa asunnon kuumilta asuntomarkkinoilta.”

13. Yhdessä jaksossa pariskunnalle esitellään talo, jonka myyntihinta on 100 000 euroa suurempi kuin pariskunnan budjetti. Mikä järki siinä on?

”Osallistujille esitellään vain sellaisia kohteita, jotka ovat ohjelmantekohetkellä Bo LKV:lla myynnissä, joten esiteltävät asunnot määräytyvät sen hetkisen markkinan ja hintapyynnön mukaan. Joskus pitkän toivelistan toteutumiseen tarvitaan enemmän rahaa, jolloin on osallistujien on hyvä pysähtyä miettimään, ovatko kaikki toiveet realistisia vai halutaanko asuntoon sijoittaa enemmän.”

