Yksi vai kaksi ämmää? Testaa, miten hyvin osaat suomen kielen kaksoiskonsonantit – vain kovimmat kielioppigurut saavat kaikki 15 oikein

Onko se mitali vai mitalli? Entä kirjoitatko klementiini vai klementtiini?

Kumpi on oikein?

Ei ole suomen kieli aina helppoa. Se on käynyt selväksi Me Naisten aikaisemmin tekemissä testeissä. Yksi kielemme kimuranteimmista sääntökoodistoista liittyy yhdyssanoihin ja sanaliittoihin. Niitä käsittelevässä visassamme selvisi, että vaikein sanaliitto suomalaisille on ani varhain, jonka osasi kirjoittaa oikein vain 29 prosenttia vastaajista.

Harmaita hiuksia aiheuttaa joskus myös se, pitäisikö verbin olla yksikkö- vai monikkomuodossa.

Suomen kieli on joskus vaikeaa jopa kovimmille kielioppiguruille, mutta moninkertaisesti vaikeampaa se on, kun äidinkieli ei ole suomi. Erityisen hankalia ovat kaksoiskonsonantit. Tässä testissä keskitymmekin niihin.

Testaa, tiedätkö sinä, onko se kantarelli vai kanttarelli – entä klementiini vai klementtiini? Miltä kuulostaa – vai kuullostaa?

Jos testi ei näy, voit tehdä sen myös tästä.

