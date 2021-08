Tällaisia kuvia et sisustuslehdissä näe! 13 arkista tilannetta, jotka ovat täyttä totta lähes jokaisen kotona

Nämä lohduttavat kuvat osoittavat, että koti on elämistä – ja ihmisiä varten.

Vaikka kotiaan sisustaisi ja siivoaisi sinnikkäästi, arki on mitä on. Nurkissa lymyilee pyykkikasoja ja tuolit ovat täynnä tavaraa. Yleensä pöydät ja muut pinnat pysyvät siisteinä vain sen ajan, kun on vieraita kylässä tai kun ottaa soman kuvan someen.

Keräsimme tavallisten naisten kodeista kuvia, jotka lähes jokainen tunnistaa. Ja ei, näitä kuvia ei sisustuslehdissä näe.

1. Tiskipöydällä lepäävä voiveitsi

Tässä kuvassa näet välineitä, jotka odottavat seuraavaa välipalahetkeä sekä ympäri asuntoa seilanneen vesilasin, jossa on liru väljähtänyttä vettä.

Koska ei ole mitään järkeä ottaa joka kerta uutta voiteluveistä.

2. Istutusta odottava huonekasvi

Ensin kasvi odottaa, että hankit sille sopivan ruukun. Kun ruukku on hankittu, kasvi jää odottamaan istutusta. Tämä vaihe kestää yleensä viikoista kuukausiin.

Siinäpä vasta soma sisustuselementti.

3. Johtopainajainen

Kodin laitteiden johtosekamelska, jota on mahdotonta piilottaa.

Miten nämä piilotetaan?

4. Se kasa pyykinpesukoneen juurella

Kasa likaisia pyykkejä, jotka aiot pestä ”ihan just”. Odottavat yleensä useamman päivän ennen koneeseen päätymistä.

Kone on menossa päälle ihan pian – not.

5. Sekatavarakori

Eli paikka kaikelle pikkusälälle, jolle ei ole mitään varsinaista paikkaa kotona.

Mihin muuallekaan piilottaisit aurinkolasit, avaimet, maskit ja muut?

6. Nuupahtanut huonekasvi

Odottaa edelleen ihmevirkoamista. Parhaassa tapauksessa jo kuollut, mutta et ole vielä valmis luopumaan toivosta.

Kyllä se siitä vielä piristyy!

7. Projektikasa

Usein jonkunlainen kassi, jonka sisältö on menossa jonnekin, esimerkiksi varastoon, kirpputorille tai palautukseen. Ei liikahda koskaan.

Kuvassa kirppiskassi.

8. Epäseksikäs kierrätysjärjestelmä

Ikävä vaiva, joka piinaa innokkaita kierrättäjiä. Kotona on aina hallitsematon kierrätyspiste eli useampia kasseja ja nyssyköitä, jotka ovat pian menossa jäteastiaan.

Kierrätyspiste, josta voi aina napata yhden täyttyneen kassin mukaan uloslähtiessä.

9. Se hieman repsottava nurkka

Eli pieni remppaprojekti, joka sinnikkäästi odottelee tekijäänsä. Odottaa ja odottaa.

Kuka laittaisi tipahtaneen laatan takaisin koloonsa?

10. Tiskipöydällä kuivuvat purnukat

Tyhjentyneet maito- ja jogurttitölkit kasaantuvat vaivihkaa tiskipöydän nurkkaan. Kyllähän nämä täytyy kuivattaa ennen kierrätykseen laittamista!

Siinäpä vasta sisustuselementti.

11. Yövesikokoelma

Ettei vain iskisi yöllä jano.

Yöpöytä tyhjenee laseista yleensä silloin, kun pöydälle ei enää mahdu uusia yksilöitä.

12. Neljä päivää kuivuneet pyykit

Se tunne, kun laitat pyykit kuivumaan ja ne lepäävät telineellä vielä viikonkin päästä. Hups.

Ei olla jäniksen selässä.

13. Eteisen kenkämeri

Tämän sotkun kun siivoaa, se on siinä uudelleen vielä saman päivän aikana.

Ei ehkä esteettistä, mutta onhan ne kengät mukava vetäistä nopeasti jalkaan suoraan eteisen lattialta.

14. Puhtaat pyykit matkalla kaappiin

Matkan kesto yleensä arvoitus.

Vaatekaapin vierellä olevassa kasassa puhtaat ja likaiset pyykit ovat yleensä näppärästi sekaisin.

