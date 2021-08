Listasimme 13 legendaarista hyvän mielen tv-sarjaa, joiden tuotantokaudet voit ahmia heti suoratoistopalveluista

Moderni perhe, Skam, Gilmoren tytöt, Frendit... Nämä 13 klassikkosarjaa kaikkine tuotantokausineen löytyy tällä hetkellä suomenkielisistä suoratoistopalveluista.

Syksy on pian täällä, mutta syysmasennuksen sijaan päätimme tänä vuonna ottaa ilon irti sateisista ja pimenevistä illoista. Syksy on nimittäin sarjamaratonien ja suoratoistopalveluiden kulta-aikaa!

Listasimme 13 rakastettua klassikkosarjaa, jotka saavat hymyn huulille. Tai jos eivät, niin ainakin pään pyörälle suhdekiemuroista.

Rakastetuimmat hyvän mielen sarjat

Moderni perhe

Moderni perhe eli Modern family on kiistatta yksi 2010-luvun legendaarisimmista komediasarjoista.Toisaalta, voiko perhesuhteista kertova komediasarja edes mennä pieleen?

Modernin perheen 11 tuotantokautta löydät Netflixistä.

Ensisilmäyksellä

Ensisilmäyksellä eli How I met your mother kertoo kirjaimellisesti siitä, miten sarjan päähenkilö tapasi lastensa äidin. Idea voi kuulostaa hassulta, mutta takaamme naurut tämän sarjan parissa. Kuten Barney Stinson sanoisi, se on legendaarinen.

Ensisilmäyksellä-sarjan 9 tuotantokautta löydät Netflixistä.

Frendit

Frendit eli Friends on todellinen klassikkojen klassikko, joka ei esittelyjä kaipaa.

Frendien 10 tuotantokautta löydät sekä HBO:lta että Elisa Viihteestä.

Gilmoren tytöt

Gilmoren tytöt eli Gilmore Girls on todellinen hyvän mielen sarja. Kuka meistä nyt ei rakastaisi Rory ja Lorelai Gilmorea?

Gilmoren tyttöjen 7 tuotantokautta löydät Netflixistä.

Sinkkuelämää

No niistä legendaarisista sarjoista puheen ollen: Sinkkuelämää eli Sex and the City. Tätä sarjaa ei vaan voi ohittaa, kun puhutaan klassikoista.

Sinkkuelämää-sarjan 6 tuotantokautta löydät HBO:lta.

Uuden sukupolven klassikot

Nämä sarjat eivät ehkä vielä ole klassikoita, mutta ennustamme, että ne tulevat niitä olemaan.

Skam

Norjalainen nuorille suunnattu draamasarja Skam vakuuttaa aitoudellaan.

Skamin 4 tuotantokautta löydät Yle Areenasta.

Pose

Pose kertoo vähemmistöjen elämästä 80-luvun New Yorkissa. Tämä sarja ihastuttaa, vihastuttaa ja koskettaa.

Pose -sarjan kaikki 3 tuotantokautta löydät HBO:lta. 2 ensimmäistä kautta löytyvät myös Netflixistä.

Orange is the New Black

Naistenvankilan käänteistä kertova draamakomedia on jäänyt historiaan paristakin syystä: se on kaikkien aikojen katsotuin alkuperäissarja. Siis sellainen, joka on esitetty ensimmäiseksi maksullisella kanavalla tai suoratoistopalvelussa (samaan kastiin lukeutuu myös esimerkiksi Game of Thrones). Lisäksi sen ensimmäinen tuotantokausi sai Emmy-gaalassa 12 ehdokkuutta, ja voitti kolme palkintoa. Mikään muu sarja ei ole saanut ehdokkuuksia sekä komedia- että draamakategoriassa.

Kaikki sarjan 7 tuotantokautta näkyvät Netflixissä.

Emily in Paris

Emily in Paris sai sosiaalisen median viime vuonna hullaantumaan. Eikä ihme, sillä sarjan takaa paljastuu Sinkkuelämää-sarjan luonut Darren Star.

Emily in Paris -sarjan 1. tuotantokauden löydät Netflixistä.

Sarjoja sotkuisista suhteista

Näillä sarjoilla ei suoranaisesti ole hyvän mielen takuuta, mutta takaamme, että nämä ihmissuhdekiemurat vievät sinut mukanaan – hyvässä ja pahassa.

Downton Abbey

Hyviä uutisia: rakastettu Downton Abbey on palannut suomalaisiin suoratoistopalveluihin – tai ainakin melkein.

Sarjan ensimmäisen tuotantokauden ensimmäinen jakso on nyt katsottavissa Yle Areenassa. Jaksot ilmestyvät Areenaan yksi kerrallaan ja ovat katsottavissa 14 vuorokautta.

The Crown

Britannian hienostoelämän parissa jatketaan. The Crown -sarjassa seurataan kuningatar Elisabet II:n valtakauden poliittisia ja romanttisia tapahtumia.

The Crown -sarjan 4 tuotantokautta löydät Netflixistä.

Greyn Anatomia

Grey’s Anatomy eli Greyn anatomia on lääkäri- (ja ihmissuhde-) sarjojen todellinen ykkönen.

Greyn anatomian 16 ensimmäistä tuotantokautta löydät Viaplaysta. Sarjan 17. tuotantokausi löytyy puolestaan Ruutu+:sta.

House

No House, tottakai! Joku tässä kiukkuisessa lääkärissä ihastuttaa vielä vuosienkin jälkeen.

House -sarjan 8 tuotantokautta löydät Viaplaysta.

