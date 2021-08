Testasimme markettien peruskahvit – alle 3 euron merkki jäi nippa nappa kakkoseksi: ”Melkoinen yllättäjä”

Me Naiset testasi seitsemän halpakahvia eri valmistajilta. Osa kauppojen omista merkeistä yllätti erittäin positiivisesti, ja kahden parhaan välillä tehtiin vaikeita valintoja.

Maistuisiko kuppi kuumaa? Tietysti, mutta tämän jutun luettuasi ei enää mikä tahansa kupillinen.

Me Naiset testasi markettien vaaleapaahtoiset halpakahvit eri valmistajilta. Yhteensä maisteltiin seitsemää eri kahvia.

Juomia hankittiin kolmesta ruokakauppaketjusta, ja vertailussa olivat mukana Xtra Kahvi Keskipaahtoinen suodatinjauhatus, Rainbow Kahvi Suodatinjauhatus, Saludo Suodatinkahvi, Kulta Katriina Perinteinen, Lidlin Bellarom Hieno Mokka, Pirkka Costa Rica suodatinkahvi sekä Pauligin Juhla Mokka.

Hyvä kahvi on aromikas, täyteläinen, mutta pehmeä – liiallista voimakkuutta tai kitkerän jälkimaun nostattamia irvistyksiä ei sumpilta kaivata.

Myös edullisesta hinnasta on etua, sillä peruskahvista ei mielellään pulita muutamaa euroa enempää paketilta.

Kahvit maisteltiin luonnollisesti mustana ilman maitoa ja arvosteltiin asteikolla 0–5.

Xtra Kahvi Keskipaahtoinen suodatinjauhatus – kuin kahvin korviketta

Paketista nouseva tuoksu on yllättävän voimakas. Keitetty kahvi ei sen sijaan tuoksu miltään. Makua on, mutta maku on todella puinen eikä lainkaan kahvimainen. Todella kitkerä.

”Ehdottomasti testin huonoin kahvi. Maistuu enemmän joltakin korvikkeelta kuin aidolta tavaralta.”

Arvosana: 0/5

Hinta: 1,49 € / 500 g

Rainbow Kahvi Suodatinjauhatus – mautonta litkua

Tuoksu hyvin mitäänsanomaton. Ei tuo mieleen kahvia, vaan aromi puuttuu kokonaan. Makuelämys jäi puuttumaan: todella mieto ja mauton. Yksi piste kuitenkin kitkerän maun puuttumisesta.

”Jos ei pidä kahvin mausta niin tässä olisi kahvi, joka muistuttaa kahvia lähinnä väriltään. Niin litkua, etten laittaisi sekaan edes maitoa.”

Arvosana: 1/5

Hinta: 2,89 € / 500 g

Saludo Suodatinkahvi – häiritsevän kitkerä

Kahvin tuoksu on pehmeä, mukana on ehkä jokin pieni terävä sivuhaju. Kahvilla on todella voimakas ja hieman kitkerä maku ja se jättää ikävän jälkipoltteen kitalakeen. Täysi vastakohta mauttomalle Rainbow-kahville.

”Aivan liian kitkerä. Ei kyllä mikään lemppari tähän hintaan.”

Arvosana: 2/5

Hinta: 3,79 € / 450 g

Kulta Katriina Perinteinen – hyvä maku jää vaisuksi

Aika hyvä tuoksu, ei kuitenkaan ihan yhtä täyteläinen ja voimakas kuin Pauligin Juhla Mokka. Maku on hyvä. Jää kuitenkin selkeästi kärkikolmikon jälkeen, sillä makua ei vain ole tarpeeksi.

”Hämmästyin, miten Kulta Katriina ei sijoittunut edes kärkikolmikkoon, sillä ostan itse tavallisesti juuri tätä kahvia. Nyt lähtee vakiokahvi vaihtoon.”

Arvosana: 3/5

Hinta: 4,29 € / 500g

Bellarom Hieno Mokka – voimakas maku vie

Täyteläinen tuoksu, vaikuttaa yllättävän hyvältä. Voimakas maku, mutta ei kitkerää vivahdetta kuten Saludossa. Todella samanlainen tuoksu ja maku kuin Pauligin Juhla Mokassa, mutta pehmeyden ja täyteläisyyden korvaa voimakkuus. Liian jämäkkä verrattuna Pirkkaan.

”Lidlin Hieno Mokka ei voita Juhla Mokkaa tai Pirkkaa, mutta yllättäen päihittää kuitenkin Kulta Katriinan ja yltää kolmoseksi.”

Arvosana: 3,5/5

Hinta: 2,99 € / 500 g

Pirkka Costa Rica suodatinkahvi – todellinen testiyllättäjä

Mieto ja pehmeä tuoksu. Miedompi tuoksu kuin Saludossa, mutta voimakkaampi kuin Rainbow’ssa. Maku on pehmeä, täyteläinen ja aromikas, eikä jätä ollenkaan kitkerää jälkimakua.

”Todella hyvä kakkonen. Melkoinen testiyllättäjä näin edulliseksi kahviksi.”

Arvosana: 4,5/5

Hinta: 2,99 € / 500 g

Paulig Juhla Mokka – syystäkin suosikki

Tuoksu todella pehmeä, mutta aromikas ja täyteläinen. Voittajaa on vaikea valita. Juhla Mokka on kuitenkin aavistuksen voimakkaampi kuin Pirkan Costa Rica, joten palkintopaikka menee Pauligille.

”Onhan tämä nyt todella hyvä kahvi. En ihmettele yhtään miksi Pauligin Juhla Mokka on suomalaisten suosikki.”

Arvosana: 5/5

Hinta: 4,39 € / 500 g

