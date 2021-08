Hiace, delete, Fairy ja 31 muuta sanaa, joita suomalaiset eivät edes yritä lausua oikein

Ymmärtäisitkö, jos joku kysyisi, maistuvatko sinulle Wiidäbixit?

Katso seuraavia sanoja ja lausu ne ääneen:

★ Deep Purple

★ Fairy

★ Google

No, miten nämä sanat tulivat suustasi ulos? Uskallamme veikata, että suuri osa lausuu yllä olevat sanat puoliksi suomalaisittain. Eli Deep Purple on Diip Purp-le, Fairy on Fai-ri ja Google puolestaan Guug-le.

Näiden vieraskielisten tai -peräisten sanojen ja sanaparien kohdalla puolet lausumisesta meni siis oikein.

On olemassa myös roppakaupalla erisnimiä, jotka moni suomalainen lausuu alusta loppuun ihan vain suomalaisittain. Suomalaisittain lausumista on pohdittu vuosikymmenten varrella useasti esimerkiksi Vauva.fi:ssä. Jokin aika sitten myös eräs Twitter-käyttäjä innostui pohtimaan sanoja, jotka lausutaan aina suomalaisittain. Tai jos ei nyt ihan aina, niin ainakin hyvin usein.

Poimimme internetin keskusteluketjuista parhaimmat palat.

Sanat, joita ei ymmärrä muuten kuin lausumalla ne suomalaisittain

1. Europe (bändi)

2. Weetabix

3. Hiace

Ymmärtäisitkö, jos sinulta kysyttäisiin, onko Toyotasi Haieis? Tai onko tullut ikinä mieleen kysyä aamiaisvieraalta, haluaisiko hän Wii-dä-bixiä?

Sanat, joihin kieli ei taivu

4. Yves Saint Laurent

5. Yves Rocher

6. Hercule Poirot

7. Versailles

Jos ei ole lukenut ranskaa, on lähes mahdotonta lausua esimerkiksi Yves Saint Laurentia ranskalaisittain. Ja mitäs sitä suotta, suomalaiset kyllä ymmärtävät toisiaan, vaikka kosmetiikkaostoksia tekisi Yves Rohherilla tai Rokkerilla.

Sanat, jotka kuulostavat suomen kielen seassa hassulta, jos niitä ei lausu suomalaisittain

8. Digestive

9. Burger King

10. Apple

11. NHL

12. Finnair

Miltä seuraavat lauseet kuulostaisivat:

Lähdetäänkö lounaalle Böör-gö(r) Kin-giin?

Miltä osastolta teiltä löytyvät Dai-zes-tivit?

Lennän Finn-eerillä.

Niinpä, on paljon helpompi kaikkien kannalta, jos leipuri kertoo, että juustokakun pohjassa on käytetty Dikestive-keksejä.

Ja sitten on tietysti henkilöitä, tuotemerkkejä ja muita sanoja, jotka on vain kiva lausua niin kuin ne kirjoitetaan. Tällaisia ovat esimeriksi nämä:

13. Gene Simmons

14. Jacky-makupala

15. Halloween

16. Ridge Forrester

17. Massey Ferguson

18. Levi’s

19. U2 (yhtye)

20. Roger Federer

21. Kylie Minogue

22. Palmolive

23. USA

24. Star Wars

25. Jerry Cotton

26. Sentenced (bändi)

27. Delete

28. Bon Jovi

29. Diana

31. Seattle

32. Turtles

33. Seat

34. Butter Chicken

Puhekielessä ei ole niin justiinsa ja jokainen lausukoot asiat haluamallaan tavalla. Mutta kirjoitettuun kieleen ei voi suhtautua niin rennosti kuin puhekieleen. Seuraavassa testissä voit selvittää, miten hyvin osaat kirjoittaa vierassanat:

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 01/2021.