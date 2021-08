13 asiaa, joista kukaan ei varoita ennen kuin hankit koiran – ja joista puhutaan ihan liian vähän

Oli pentuaika kuinka rankkaa aikaa tahansa, koiranomistaja kokee silti elämänsä parhaat hetket lemmikkinsä kanssa.

Pentublues on asia, josta eniten vaietaan koirapiireissä. Kukaan ei kerro, että kaikesta suloisuudestaan huolimatta pentu tai aikuisiällä adoptoitu koira voi tuntua vieraalta eikä siihen saa mitään otetta.

Fiksu omistaja on tietenkin jo kaivanut tietoa ja lukenut näistä muutoksista, jotka unelmakoirakin voi tuoda tullessaan. Aikataulut ja arki menevät uusiksi, eikä pennun kanssa ole koko ajan kivaa. Listasimme kolmetoista koira-asiaa, joista puhutaan liian vähän.

1. Sairaudet

Koirilla on samoja sairauksia kuin ihmisilläkin. Niille voi jo pentuiässä puhjeta kilpirauhasongelmia ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Vakuutuksista huolimatta sairauksien hoitaminen voi käydä kalliiksi.

2. Eroahdistus

”Kyllä se eroahdistus ohi menee!” No kun ei välttämättä mene. Tuhansien kotiharjoitusten, kalliiden koirapsykologien, koulutusten, feromonivalmisteiden ja lääkkeiden jälkeen eroahdistus saattaa palata pitkänkin kuivan kauden jälkeen. Silloin voi suorilla sanoa hyvästit omalle ajalle!

3. Nakerrettu ulko-ovi

Hyvästit myös ehjille ovenlistoille. Jos koira kärsii eroahdistuksesta, sitä ei aluksi estä mikään: se hyppii ovea vasten sata kertaa ja voi sitten puuhata moukarinkokoisen kolon seinään. Hämmästyttävää on, miten sitkeä koiranpentu voi eroahdistuksessaan nakertaa ulko-oven vierustaa, vaikka siihen olisi sivelty sitruunat, wasabit, pippurit, hammastahnat ja tiikeribalsamit. Eläinlääkärillä kuulee myös niitä kauhutarinoita, joissa koirat ovat hypänneet parvekkeelta tai syöksyneet ikkunan läpi ulos.

4. Huonot yöunet

Koiranpennun kanssa yöunet voivat jäädä yhtä lyhyiksi ja katkonaisiksi ihan kuin ihmislapsen kanssa. Se voi huutaa yöt, koska ei pääse omistajiensa sänkyyn. Tai se voi haluta pelata palloa läpi yön. Ja jos lelut on jo piilotettu, hauskapitoa voi jatkaa raahaamalla vesikuppia pitkin lattioita tai riehumalla lattialle pudonneen tyynyn kanssa.

5. Pahat hajut

Mikä tämä outo haju on? Kotiin palatessa voi odottaa koiran yksin ollessaan purkama roskis. Yöllä pentu voi tehdä pissat uusille lenkkareillesi, minkä huomaat vasta keskellä työtapaamista, kun unohdut tuijottamaan oudon keltaisia ja haisevia kengännauhojasi. Ja sinä kun olit varautunut vain kotona odottavaan mielenosoituskakkaan.

6. Toiset omistajat

Miksi ihmeessä lähes jokaisen koirarodun jäsenillä on ainakin kaksi eri Facebook-ryhmää? Miksi keskustelupalstoilla usein haukutaan joitain kasvattajia? Koirapiireissä sattuu ja tapahtuu niin, että joskus lempeistä lemmikinomistajista tulee toistensa vihamiehiä. Kasvatusasiat ja koirapuistoriidat jakavat mielipiteitä, ja niistä keskustellaan netissä ärhäkkään tapaan. Rauhallisemmat omistajat perustavat mieluummin omat ryhmänsä ja sulkevat korvansa ikävältä loanheitolta.

7. Aikaiset herätykset

Kun muut ihmiset kömpivät baarista omaan sänkyynsä, koiranpennun omistaja lähtee lenkille – virkeänä tai sitten hurjan väsyneenä. Luonto kutsuu myös silloin, kun koiran maha on sekaisin, oli lemmikki sitten pentu tai aikuinen. Joskus koira huijaa ja vinkuu ulos juuri, kun naapurin kiimainen narttukoira sattuu ohittamaan kotinne.

8. Suun tonkiminen

Vikkelä koiranpentu nappaa nopeasti suuhunsa monenlaisia asioita, jos sitä ei valvo koko ajan. Omistaja tonkii sen suusta milloin mitäkin: muovipussin, juomapullon korkin, lapasen. Joskus villahanska tulee parin päivän päästä ulos toisesta päästä.

9. Lässyttäminen

Monella uudella isännällä ja emännällä puhetyyli muuttuu, kun koiranpentu tulee kotiin. Koiralle puhutaan pehmoista lässytystä ihan kuin pienelle lapselle. Tai no, osan aikaa ainakin: stressaavilla hetkillä saatat kiroilla enemmän ja korottaa ääntäsi.

11. Puhelimen akun loppuminen

Kamerasta loppuu yllättäen akku paljon useammin kuin aiemmin. Eikä ihme: söpöliinistä tulee otettua kuvia enemmän kuin mistään muusta. 50–500 kuvaa – ihan tavallinen arkisaldo! Videoiden tekeminen kannattaa aloittaa jo pentuvaiheessa: niitä on paljon mukavampi katsoa jälkikäteen ja niistä näkee selkeästi esimerkiksi koiran kasvukehityksen.

12. Mustasukkaisuus

Jo pieni koiranpentu voi käyttäytyä kuin mustasukkainen kumppani. Koirien mustasukkaisista tunteista ei ole todisteita, mutta omistajilla on kokemuksia hetkistä, joissa he ovat tuoneet uuden kumppanin kotiin. Yksi koira on tullut sänkyyn pissaamaan tulokkaan päälle, toinen murissut ja kolmas syönyt deitin kengät. Ihan puhdasta sattumaako?

13. Kiintyminen

Kaikesta huolimatta: sinä olet koirallesi maailman tärkein tyyppi. Koiran kanssa koet elämäsi parhaat jutut. Se ei arvostele ulkonäköäsi, fiilistäsi tai huumorintajuasi. Se kuuntelee tai ainakin näyttää siltä kuin kuuntelisi. Suhteenne paranee, mitä vanhemmaksi koira tulee ja mitä enemmän opitte luottamaan toisiinne. Yksinkertaisesti sanottuna: koirasi rakastaa sinua ja sinä koiraasi!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2017.