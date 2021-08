14 vinkkiä viikonloppulomalle Porvooseen – kaunosielujen satukylä ei ole pelkkä kesäkohde

Idyllisiä puutalokortteleita, notkuvia kakkuvitriinejä, maalauksellisia maisemia ja nurkissa lymyileviä kummituksia – niistä on Porvoo tehty.

Ison Linnamäen kukkulalta avautuu kenties Porvoon kaunein näkymä: kuuluisat ranta-aitat ja ikivanha tuomiokirkko. Juuri tuon näkymän edessä myös minä ja mieheni teimme aikoinaan päätöksemme muuttaa Porvooseen.

Vielä 700 vuotta sitten nykyisessä kaupunkipuistossa seisoi keskiaikainen linna, jonka vallihaudat ovat säilyneet tähän päivään saakka. Maan uumenista löytyy huhujen mukaan niin salakäytäviä kuin kulta-aarre.

Iso Linnamäki puusiltoineen on pieni pala ihmeellistä vanhaa aikaa ja sopiva retkikohde lyhyelle luontopyrähdykselle.

Linnamäen huipulta on ikuistettu maalauksellista Porvoota jo 1800-luvulta lähtien. Silloin sitä teki muun muassa kaupungissa viihtynyt taidemaalari Albert Edelfelt.

Linnamäki sijaitsee aivan vanhan kaupungin kyljessä, mutta poikkeuksellisen kaunista luontomaisemaa löytää myös, jos malttaa lähteä reippaasti keskustan ulkopuolelle aina Emäsalon Varlaxuddeniin tai Porvoon Pellingin saaristoon.

Mutta itse kaupungissakin riittää ihasteltavaa. Minä jaksan edelleen viehättyä kaupungin arkkitehtuurin kauneudesta, vaikka vanhan kaupungin kadut ovat käyneet jo tutuiksi.

Kun kapuaa Kirkkotorilta pirunportaiksi nimetyt kivet ylös, päätyy pieneen näköalapuistoon ja sitä kautta yhdelle suosikkikaduistani, Itäiselle Pitkäkadulle. Kauniita ovat myös 1760-luvulla rakennetut ensimmäiset Raatihuoneentoria reunustavat kivitalot sekä kansallismaisema Näsin puolelta. Sieltä käsin ranta-aitat, tuomiokirkko ja Raatihuoneen torni yhdessä puutalokortteleiden kanssa maalaavat kaupungin kaikkina vuodenaikoina henkeäsalpaavan kauniiksi satukyläksi.

Herkuttelijan valinnan vaikeus

Porvoo on aina ollut tunnelmallisten ruokaravintoloiden ja kahviloiden keskittymä ja vanhan kaupungin ravintolat ovatkin vertaansa vailla.

Ylivoimainen ykkönen on fine dining -ravintola Sicapelle (Kirkkotori 3), jossa maistelumenu maksaa noin 50 euroa. Hitusen tavallista korkeammasta hinnasta huolimatta ravintolaelämys on ainutlaatuinen, ja pieni tila tekee tunnelmasta juhlallisen. Kesäisin terassi on hieman syrjäisen sijainnin johdosta rauhallinen ja tunnelma aurinkovarjojen alla kuin Etelä-Euroopassa.

Mutkaton ja mukava lounaspaikka löytyy vanhan kaupungin laidalta, jossa avattiin muutama vuosi sitten vanhan elokuvateatterin tiloihin hippihenkinen kasvisravintola Aatos Cafe (Kaivokatu 12B). Sisustus on värikäs ja salaatit herkullisia.

Toinen leppoisa lounaspaikka on Bistro Gustaf (Mannerheiminkatu 9), josta saa hyvää ja herkullista kotiruokaa. Jos mieli halajaa paikallista lihaa, Kauppatorin kupeessa sijaitseva Rafael’s Steakhouse tarjoaa luultavasti kaupungin parhaat pihvit.

Vanhan kaupungin ainoassa empire-ajan rakennuksessa toimii suloinen hotelli Onni, johon varaus kannattaa tehdä ajoissa, sillä huoneita on vain viisi.

Ravintola Sicapelle tarjoilee fine diningia kohtuuhintaan.

Runebergintorttuja ympäri vuoden

Vasta ovensa uudelleen avanneessa Glassikko-herkkubaarissa (Kirkkotori 7) törmää tunnelmaan kuin Liisa Ihmemaassa -sadussa. Vanhan ajan jäätelöbaari on tullut kilpailemaan Vanhan Porvoon Jäätelötehtaan kesäkonttien kanssa.

Vanhassa pankkirakennuksessa sijaitseva Cafe Gabriole voitti kuluvana vuonna kaupungissa vuosittain järjestettävän runebergintorttukilpailun. Kauniissa jugend-talossa sijaitsevan kahvilan kakkuvitriini on vertaansa vailla ja kesäisin Runeberginpuistoon kantava terassi leppoisa.

Kansallisrunoilija J. L. Runeberg on muuten asunut Porvoossa kolmessa eri osoitteessa: Lukiokadulla, Rihkamakadulla ja viimeisimpänä Aleksanterinkadulla, jossa sijaitsevassa keltaisessa puutalossa voi vierailla edelleen. Ja niin, Runebergintorttuja saa vanhan kaupungin ravintoloista ja kahviloista ympäri vuoden. Oma suosikkini löytyy palkitusta luomuravintolasta Zum Beispielista.

Käytetyn tavaran taivas

Jokikadun tutut antiikkiliikkeet ovat kivoja kesäputiikkeja, ja vanhan kaupungin ytimessä sijaitsee monia hauskoja liikkeitä, joista omiksi suosikeikseni ovat nousseet luonnonkosmetiikkaa myyvä Viivin Kosmetiikkapuoti (Jokikatu 22), naistenvaateliike Cisar (Jokikatu 12) sekä keittiöklassikko Welmans (Välikatu 8).

Jos turistikadut tuntuvat jo nähdyiltä, alita Mannerheiminkatu Jokikatua pitkin ja päädyt yhteen kaupungin kivoimmista kauneushoitoloista eli Ecoskiniin (Mannerheiminkatu 1).

Heti sen vieressä sijaitsee second hand -muotiliike Bohemia, ja samasta sisäänkäynnistä voi sukeltaa valtavaan Niin Mua -vintagekauppaan. Nurkan takana Jokikadulla pikkuruinen Annanstyle (Jokikatu 35) myy laadukasta pohjoismaista muotia. Kaunis liike hivelee esteetikon silmää, vaikkei mitään varsinaisesti tarvitsisikaan.

Ajoita visiitti teemapäivään

Porvoossa kesä- ja joulusesonki otetaan tavattoman tosissaan. Idyllisessä vanhassa kaupungissa järjestetään myös monenmoisia teematapahtumia.

Loppukesästä vanhan kaupungin ja hurmaavan Pappilanmäen valtaavat pihakirppikset, kun paikalliset kaupittelevat kodeistaan ylijäänyttä tavaraa.

Elo-syyskuun vaihteessa Porvoossa vietetään Smaku-ruokafestivaalia, jossa ravintolat kisaavat keskenään kohtuuhintaisilla alkupaloilla ja jälkiruoilla. Lista mukana olevista herkkupaikoista löytyy osoitteesta smakufestivals.com.

Pyhäinpäivänä vanhaan kaupunkiin laskeutuu Kummitusten yö, jolloin putiikit koristelevat näyteikkunansa Halloween-lyhdyin ja kurpitsoin. Silloin uskaltaa myös udella liikkeenpitäjiltä vanhoissa kiinteistöissä majailevista kummituksista. Niistäkin on moni tykästynyt Porvooseen ikuisiksi ajoiksi.