Mikä on täydellinen voimabiisi juuri sinulle? Vastaa 9 ratkaisevaan kysymykseen, niin testi kertoo vastauksen!

Me Naisten testissä on tarjolla voimabiisejä kuudelta eri vuosikymmeneltä. Mikä niistä sopii juuri sinulle?

Elämässä on hetkiä, jolloin mikään ei tunnu sujuvan. Hetkiä, jolloin kaikki menee päin prinkkalaa. Ja hetkiä, jolloin mikään ei varsinaisesti ole huonosti, mutta fiilis on yksinkertaisesti ankea. Joskus puolestaan olo on niin mainio, että tuntuu siltä kuin voisi valloittaa maailman.

Oli tilanne mikä tahansa, harva asia piristää, energisoi ja voimaannuttaa yhtä tehokkaasti kuin musiikki. Oikeanlainen musiikki saa surkean olon väistymään tai nostaa hyvän tunnelman vieläkin korkeammalle. Mutta mikä biisi juuri sinun kannattaisi kuunnella, kun kaipaat lisää virtaa tai itsevarmuutta? Me Naisten leikkimielinen testi tarjoaa sinulle loistavan vaihtoehdon. Vastaa, käännä nupit kaakkoon ja klikkaa voimabiisisi soimaan!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla toukokuussa 2020.