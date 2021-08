Mitä tarkoittavat alik., id. ja hv? Testaa 15 kysymyksellä, osaatko lyhenteet!

Nyt kaikki nk. kielioppiosaajat hereille! Lyhennetestimme vaatii esim. äärimmäistä tarkkuutta.

Aina välillä palstatilaa on lehdessä rajatusti tai esimerkiksi viraston nimi on niin pitkä ja monimutkainen, ettei sitä kannata toistaa tekstissä useaan otteeseen. On sujuvampaa puhua ELY- tai ely-keskuksista kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista. (Toim. huom. Lyhenteitä on silti käytettävä harkiten.)

Kielitoimiston ohjepankista löytyy todella pitkä lyhenneluettelo, josta lyhenteiden oikeat muodot on helppo tarkistaa. Kuinka hyvin ne ovat jääneet muistiisi? Poimimme 15 lyhennettä ja teimme niistä visan. Testaa osaamisesi!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 04/2018.

Jos testi ei näy, voit tehdä sen myös tästä.

